March 14, 2022

Este lunes 14 de marzo se celebra la 30 edición de los Premios Unión de Actores. Ante la efeméride, las compañeras de la Coordinadora de Artes Escénicas y Cinematográficas de CNT Madrid quieren compartir este manifiesto que dirigen a los y las protagonistas de la jornada, los actores y las actrices que celebran hoy su día.

Un manifiesto en el que recuerdan cuáles son muchos de sus problemas. Desde la Coordinadora de Escénicas recuerda que todavía hoy “cuesta mucho que paguen los festivos”, “no se paga nada por las nocturnidades” y hay empresas “que pagan por debajo de lo que dice el convenio, que no aplican correctamente”. “Se inventan jornadas de 9+1 cuando no existen tales, deberían pagar la hora extra y no quieren”. “Con los menores es algo que clama al cielo, porque cada comunidad autónoma funciona de una manera”.

El convenio de la figuración debió haberse renovado en 2018 pero las negociaciones siguen paralizadas. Desde Escénicas se destaca que la “promesa” es que una vez se termine de negociar el convenio de técnicos audiovisuales se reanudarán las negociaciones por el convenio de la figuración. Pero desde CNT Escénicas se incide en que “está claro que habrá movilizaciones”. Mientras la situación sigue siendo la misma, desde la Unión de Actors reconocen que los y las figurantes “tienen razón”, “hay que abrir un nuevo convenio”. Pero que se hará “cuando sea más favorable”.

Por eso, este es el manifiesto que las y los figurantes afiliados a CNT Madrid compartirán a lo largo de este día.

SOMOS FIGURANTES. SOMOS COLEGAS DE PROFESIÓN

Queridos y respetados actores y actrices, nos podéis ver habitualmente en los rodajes, dando calor y color a vuestras acciones, trabajando codo con codo con vosotros sobre el terreno. Ahí estamos, y ahí queremos y nos gusta estar, aportando credibilidad al mundo que rodea a vuestros personajes.

¿Quién puede imaginarse un apocalipsis zombi sin hordas de estos sucios y despreciables seres que arrasan todo a su paso? ¿O una batalla épica sin un tumulto de brutales y aguerridos combatientes que no cejan en su empeño hasta lograr la victoria para su líder? ¿O una verbena sin las pandillas de mozos y mozas que se miran tímidamente desde los bordes de la plaza del pueblo antes de atreverse a saltar al centro y bailar hasta que salga el sol?

Estamos seguro de que vosotros no… Pues esos somos nosotros, la figuración, esa marabunta de seres que, desarrapados o impolutos, repulsivos o adorables, osados o cobardes, tímidos o descarados, trágicos o cómicos, contribuye al fin y al cabo a que la salsa ligue y lustre el estofado.

Y este sector, como otros tantos, tiene sus problemas y, oye, no sabemos cómo lo hacemos, pero cuando planteamos resolverlos la respuesta siempre es, en el mejor de los casos, de este estilo: «ahora no es el mejor momento» o «es que ahora la cosa está malita» o «cuando arreglemos lo nuestro nos metemos con lo vuestro». Eso, si no nos echan con cajas destempladas…

Y por eso estaremos en la gala de la Unión de Actores, para dar a conocer nuestros problemas, y creednos cuando os decimos que nuestra intención no es la de importunaros en uno de vuestros días especiales y de celebración, aunque sabemos que, inevitablemente, algo sí que lo hacemos. Pero también es cierto que es uno de estos días donde es más fácil hacernos ver, y por eso venimos, a aprovechar vuestro tirón mediático y buscar además el apoyo de nuestros «hermanos mayores».

¿Y cuáles son esos problemas? Es la pregunta que todo el mundo se hace a estas alturas, estamos casi seguros de que vosotros, compañeras y compañeros, sabéis, o al menos sospecháis, cuáles son algunos de ellos. Posiblemente el más importante de todos es la indefinición de nuestro trabajo, que es un cajón desastre en el que por lo visto todo vale lo mismo, tarifa plana para todos, oye, suena bastante democrático e igualitario… Pero no es así, en cualquier otro gremio o profesión cuantas más habilidades posees y son aplicables a tu trabajo, o cuantos más medios propios aportas, o cuanto más expones personalmente, mayor es la remuneración. ¿De verdad que hay que explicar todavía que alguien que sabe montar a caballo, o manejar un vehículo industrial, o que permite que le cambien radicalmente su aspecto, o que se lleva de su casa tres cambios de vestuario cada día, o que enseña o interactúa más o menos con su cuerpo, o que se da un chapuzón en el mar en pleno invierno, solo se merece la tarifa única que hay para figuración, ya bastante baja de por sí? O el “ya que estás aquí te aprendes esta coplilla y mañana la cantas” al módico precio de una figuración, vamos hombre, ¿dónde está la cámara oculta?

Somos discriminados en muchos rodajes, desde las instalaciones y servicios que se ponen a nuestra disposición al cáterin; no es suficiente que cobremos, lógicamente, menos, es que ni siquiera merece la pena gastarse un céntimo de más en nuestro bienestar durante los rodajes. Bueno, y cuando se rueda allí donde Cristo perdió el mechero nos tenemos que buscar la vida para llegar, y nadie se plantea que haya que sufragarnos los costes que nos supone la excursión, al fin y al cabo figurante la haces porque quieres… Y no se te ocurra protestar o reclamar, que hay cien como tú suspirando por rodar con fulanito o menganita. Se nos considera, y se nos paga, como gente sin preparación cuando en muchos casos no es así. Sin embargo, a la hora de rodar la cosa cambia… Cuando llegue a tu altura el protagonista, te giras y le ofreces una copa. Cuando se tropiece contigo, te disculpas torpemente con un gesto, te das media vuelta y te vas. ¿Cómo, no sabes simular una caída? (oye, que lo mismo estoy equivocado, pero ¿en serio que me estás pidiendo que participe en la acción?).

¡Joder, cantad sin miedo que no se os oye! (hombre, bastante que me he aprendido la canción, si querías un tenor haber contratado a Plácido, yo qué sé…) En definitiva, se nos contrata al peso, por lo general da igual que tengamos formación, habilidades específicas, características peculiares o no… Pero luego a la voz de «Acción» tiene que parecer que todos hemos pasado por la RESAD e incluso, por qué no, que hemos hecho un cursito en Nueva York.

QUEREMOS QUE UNA FIGURACIÓN PROFESIONAL SEA UNA REALIDAD Y NO UNA QUIMERA

Pero no de cualquier forma, ni a cualquier precio.

Tenemos una profesión con una gran inestabilidad, ¡qué os vamos a contar que no sepáis! y, como os pasa a vosotros, nos supone una gran desazón. Pero, ¿sabéis que nosotros, cuando nos anulan una jornada de rodaje el mismo día, no recibimos ninguna compensación? Y ahora, para más inri, les ha dado por eso de «figuración que no haya pasado ya por el rodaje», que «es que se os ha visto mucho ya». ¿En serio? ¿No se supone que a nosotros no se nos ve o se nos ve desenfocados? ¿No será que alguien está muy cómodo con una difusa frontera entre figurante y actor o actriz? ¿Os acordáis de cuando el «especial con frase» os quitaba trabajo? Pues sin la lucha de la figuración para que se definan con precisión los límites entre una profesión y otra, algo nuevo se inventarán, es más, somos de la opinión de que ya lo han hecho…

Apoyadnos en nuestra lucha, que no es contra vosotros, que no os enreden, y estaréis defendiendo a la vez vuestros derechos. Todos somos profesionales, cada uno en su nivel, todo el mundo aquí busca lo mismo, compañeros.

Vosotros, desde el más novel a la más reconocida, podéis conseguir un impacto con vuestras declaraciones infinitamente superior al que podríamos conseguir nosotros, humildes figurantes, con ninguna acción que pudiéramos llevar a cabo, por insospechada, sorpresiva o espectacular que fuera.

En las galas y premieres siempre hay prensa a la que podéis comunicar lo que pensáis. Y de verdad, os estamos enormemente agradecidos por las declaraciones que últimamente hacéis con mayor frecuencia, donde ponéis en valor el granito de arena con el que contribuimos en las producciones, nos suponen una gran alegría e impulso y ayudan a enorgullecernos de nuestro trabajo. Escuchar nuestra profesión mencionada en una gala es casi un sueño que no ha ocurrido durante décadas.

Desgraciadamente, porque, aunque no es ni mucho menos nuestra intención molestaros, sabemos que podemos generar cierta incomodidad (a nadie le gusta que vayan a su fiesta a armar barullo), nos vemos abocados a acudir a vuestras celebraciones para hacernos oír, y poder dar nuestra versión de que eso de salir en la tele o en el cine no es tan bucólico ni glamuroso como pretenden hacer ver los productores y los medios. Sí puede serlo el producto final que se ve, pero no así el proceso hasta llegar a este.

Somos trabajadores y trabajadoras que realizamos una labor que, aunque modesta, es igual de necesaria y crítica, a la hora de dotar de credibilidad a la historia que se está contando, que la del equipo de iluminación, o de maquillaje y peluquería, o de vestuario, o de decorados… e incluso que la de la estrella de la película. No somos ni más ni menos que nadie, somos profesionales necesarios de este medio. ¿A alguien le suena esto? Oye, tenemos un día en la peli en el que necesitamos más figuración que para Conan el bárbaro. No pasa nada, no es un problema. Utilizan al actor más conocido de la producción y lo venden en plan: participa de la magia del cine, podrás conocer a tu actor/actriz fetiche (¡ja!), te lo pasarás «de cine», disfruta de un día en los Monegros (40 grados a la sombra) y saborea un delicioso bocata de mortadela y un botellín de agua (calentorra), será un día inolvidable (pero no por lo que tú te crees, pardillo)… A nosotros, tristemente sí.

La figuración está en lucha. Muchas gracias por vuestra ayuda, paciencia y compresión.

Feliz gala y disfrutad de vuestra fiesta, de verdad.

ACTOR, CREAMOS UN MUNDO PARA TÍ,

PARA QUE TÚ SOLO TE PREOCUPES DE HACER TU MAGIA.

APOYANOS