Fijaos en la Naturaleza. ├ëtica: Origen y evoluci├│n de la moral forma parte del gran proyecto ÔÇöinconclusoÔÇö que Kropotkin se plante├│ al final de su vida: la construcci├│n de una ├ëtica que asentara los fundamentos morales para garantizar una convivencia justa e igualitaria.

Analizando la vida en com├║n de los animales, de los seres humanos previos a la civilizaci├│n, de las diferentes corrientes religiosas, filos├│ficas y morales, Kropotkin prob├│, desde un punto de vista cient├şfico, que la Naturaleza no es amoral y no ense├▒a al hombre el mal; al contrario, la moral es un producto natural de la evoluci├│n de la vida social no solamente en el ser humano, sino en casi todos los seres vivos. Todo el progreso humano est├í ├şntimamente ligado a la vida social, que engendra de modo natural e inevitable, tanto en los humanos como en los animales, el instinto de sociabilidad y de apoyo mutuo, cuyo desarrollo subsiguiente hace nacer en los hombres los sentimientos de simpat├şa y de afecto.

Las investigaciones de Kropotkin, siempre fundamentadas en la observaci├│n del medio natural, le otorgan unas cualidades excepcionales que lo convierten en el te├│rico de la anarqu├şa por el que mejor pasan los a├▒os.

Fijaos en la Naturaleza. ├ëtica: Origen y evoluci├│n de la moral tambi├ęn puede leerse como un sencillo y comprensible, pero profundo, recorrido por las principales corrientes filos├│ficas.

Esta edici├│n cuenta, adem├ís, con un magn├şfico y esclarecedor pr├│logo de ├ülvaro Gir├│n Sierra.