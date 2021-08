–

Nabokov- hombre que inspir贸 a Garc铆a M谩rquez para construir 鈥淣abo, el negro que hizo esperar a los 谩ngeles鈥- se caracteriz贸 por la ternura de sus apuntes mordaces, siempre adheridos a la creencia en un absoluto est茅tico que le llegaba de sus m谩s variopintas lecturas; Serg茅i Dovlatov refiri贸 la ocasi贸n en que el famoso acad茅mico Roman Jakobson dijo que, si el criterio para nombrar al autor de 鈥淧nin鈥 como profesor de literatura radicaba en su figura de gran escritor, un elefante deb铆a ser el decano de la facultad de zoolog铆a por ser un gran animal. Las peleas de Vladimir, ese ruso arist贸crata que despreci贸 a Dostoyevski y Faulkner, han hecho tanta carrera como 鈥淧谩lido Fuego鈥 o 鈥淟olita鈥; cuando uno lee apartes de sus cursos, no puede alejarse de la virtual conclusi贸n de que Nabokov consideraba que el 煤nico 鈥渂uen escritor鈥 que exist铆a era 茅l y un pu帽ado m谩s.

En el volumen correspondiente al curso de literatura rusa est谩 la dilucidaci贸n del filiste铆smo. Ahora podr铆amos preguntarnos si ese texto no es un compendio de comentarios dignos de un filisteo; la presuposici贸n de un buen gusto, la fe en una noci贸n impl铆cita de 鈥渓o vulgar鈥 y la mordacidad, se han convertido, hoy d铆a, en la moneda corriente de quienes se consideran escritores 鈥渄e raza鈥 o enfermos de literatura, de sujetos que temen incurrir en el 鈥渓ugar com煤n鈥 y de perpetuos buscadores de rarezas y fronteras:

Filisteo es la persona adulta de intereses materiales y vulgares, y de mentalidad formada en ideas corrientes y los ideales convencionales de su grupo y su 茅poca.He dicho 鈥減ersona adulta鈥 porque el ni帽o o adolescente que puede parecer un filisteo en peque帽o no es sino un lorito que remeda los usos de filisteos inveterados, y es m谩s f谩cil ser loro que ser garza blanca. En ingl茅s, vulgarian viene a ser sin贸nimo de filisteo: lo que se se帽ala en el vulgarian no es tanto en convencionalismo del filisteo cuanto la vulgaridad de algunas de sus ideas adquiridas. Tambi茅n se puede hablar de lo cursi y lo burgu茅s. Cursi implica esa vulgaridad refinada, de visillos de encaje, que es peor que la simple vulgaridad. Eructar en compa帽铆a ser谩 de mala educaci贸n, pero decir 鈥減erd贸n鈥 despu茅s de un eructo es cursi, y por lo tanto peor que vulgar. El t茅rmino 鈥渂urgu茅s鈥 lo empleo siguiendo a Flaubert, no a Marx. Burgu茅s en el sentido de Flaubert es un estado del 谩nimo, no un estado del bolsillo. Un burgu茅s es un filisteo satisfecho, un vulgarian con pretensiones.

No es probable que exista el filisteo en una sociedad muy primitiva, aunque tambi茅n en ella, qu茅 duda cabe, se puedan encontrar rudimentos de filiste铆smo. Podemos imaginarnos, por ejemplo, a un can铆bal que, para comer, prefiere la cabeza humana pintada art铆sticamente, lo mismo que el filisteo norteamericano prefiere las naranjas pintadas de anaranjado, el salm贸n pintado de rosa y el whisky pintado de amarillo. Pero, hablando en t茅rminos generales, filiste铆smo supone cierto estadio de la civilizaci贸n, donde a lo largo del tiempo se han ido acumulando ciertas tradiciones en un mont贸n y han empezado a oler mal.

El filiste铆smo es internacional. Se encuentra en todas las naciones y en todas las clases. Un duque ingl茅s puede ser tan filisteo como un Shriner estadounidense, un bur贸crata franc茅s o un ciudadano sovi茅tico. La mentalidad de un Lenin, un Stalin o un Hitler con respecto a las artes y las ciencias era totalmente burguesa. Un jornalero o un minero del carb贸n puede ser tan burgu茅s como un banquero, un ama de casa o una estrella de Hollywood.

El filiste铆smo no supone s贸lo una colecci贸n de ideas banales, sino tambi茅n el uso de frases hechas, clich茅s, trivialidades expresadas en palabras manidas. El aut茅ntico filisteo no lleva dentro m谩s que esas ideas triviales, que componen todo su ser. Pero hay que reconocer que todos tenemos nuestros clich茅s; que todos, en la vida, cotidiana, empleamos muchas veces las palabras no como palabras sino como signos, moneda de cambio, f贸rmulas. Lo cual no quiere decir que todos seamos filisteos, pero s铆 que debemos estar atentos a no incurrir demasiado en el intercambio autom谩tico de perogrulladas. En un d铆a de calor, una persona de cada dos nos pregunta: 鈥淣o pasar谩 usted fr铆o, 驴verdad?鈥, pero eso no quiere decir necesariamente que el que as铆 habla sea filisteo. Puede ser simplemente un lorito, o un extranjero espabilado. Cuando alguien nos pregunta 鈥溌緾贸mo est谩 usted?鈥, ser谩 quiz谩s un clich茅 lamentable responder 鈥淏ien, gracias鈥; pero si en lugar de eso di茅ramos un informe pormenorizado de nuestra situaci贸n, pasar铆amos por pedantes y pelmazos. A veces se recurre al t贸pico como forma de disimulo, o como camino m谩s corto para huir de la conversaci贸n con necios. Yo he conocido a grandes eruditos, poetas y cient铆ficos que en la cafeter铆a descend铆an al 煤ltimo nivel del t贸pico.

De modo que el personaje al que me refiero al decir 鈥渇ilisteo satisfecho鈥 no es el filisteo a ratos, sino el tipo total, el burgu茅s cursi, el producto completo y universal de la vulgaridad y la mediocridad. Es el conformista, el que se conforma con los usos de su grupo, y que tambi茅n se caracteriza por el hecho de ser pseudoidealista, pseudocompasivo, pseudosabio. El enga帽o es el mejor aliado del filisteo genuino. Todas las palabras elevadas, 鈥淏elleza鈥, 鈥淎mor鈥, 鈥淣aturaleza鈥, 鈥淰erdad鈥, etc茅tera, se convierten en m谩scaras y falsedades en boca del filisteo satisfecho. Han o铆do ustedes a Ch铆chikov en Almas muertas, a Skimpole en Casa desolada, a Homais en Madame Bovary. Al filisteo le gusta impresionar y dejarse impresionar, y consecuencia de ello es que a su alrededor se vaya tejiendo un mundo de falsedad y de mutuo enga帽o.

En su intento apasionado de conformarse, de asimilarse y de integrarse, el filisteo se ve desgarrado entre dos anhelos: el deseo de hacer todo lo que hace todo el mundo, de admirar o utilizar tal o cual cosa porque hay millones de personas que lo hacen, y la ambici贸n febril de pertenecer a un c铆rculo distinguido, a una organizaci贸n, a un club, a una clientela de hotel o comunidad de transatl谩ntico (con el capit谩n vestido de blanco y comidas maravillosas), y darse el gusto de saber que tiene a su lado al presidente de una gran empresa o a un conde europeo. Le emocionan la riqueza y la categor铆a social: 鈥溌uerido, he estado hablando con una duquesa!鈥.

El filisteo ni sabe nada ni se le da nada del arte, inclu铆da la literatura; su naturaleza esencial en antiart铆stica, pero quiere informaci贸n y est谩 educado en la lectura de revistas. Es lector asiduo del Saturday Evening Post, y al leer se identifica con los personajes. si es un filisteo var贸n, se identificar谩 con el ejecutivo fascinante o cualquier otro pez gordo, despegado y soltero, pero en el fondo un chiquillo; si quien lee es una filistea, se identificar谩 con la fascinante secretaria rubia, que es una jovencilla pero en el fondo tiene alma de madre, y que al final se casa con el jefe de alma de ni帽o. El filisteo no distingue aquello que le puede ser 煤til, pero puede pertenecer a un club del libro y elegir libros bonitos, bonitos, una mezcolanza de Simone de Beauvoir, Dostoyevski, Marquand, Somerset Maugham, El doctor Zhivago y Los Maestros del Renacimiento. No le interesan mucho los cuadros, pero por aquello del buen tono quiz谩 cuelgue en su cuarto de estar reproducciones de las madres respectivas de Van Gogh o Whistler, aunque en secreto 茅l prefiera a Norman Rockwell.

Por su amor a lo 煤til, a los bienes materiales de la vida, es v铆ctima de la industria publicitaria. Un anuncio puede ser muy bueno 鈥 los hay muy art铆sticos-, pero no es a eso a lo que voy. A lo que voy es que los anuncios tienden a halagar el orgullo del filisteo por la posesi贸n de objetos, sean 茅stos plater铆a o ropa interior. Me refiero al siguiente tipo de anuncio: acaba de llegar a la casa un aparato de radio o un televisor (o un coche, o un frigor铆fico, o una cuberter铆a, cualquier cosa). Acaba de llegar a la casa: la madre junta las manos extasiada, los ni帽os hacen corro emocionad铆simos, el peque帽铆n y el perro se empinan al borde la mesa donde est谩 entronizado el 脥dolo, hasta la abuelita de arrugada sonrisa se asoma por una esquina; y, un poco apartado, con los pulgares orondamente insertos en las sisas del chaleco, aparece triunfante el Pap谩, el Orgulloso Donante. Los ni帽os y ni帽as de los anuncios son siempre pecosos, y a los m谩s peque帽os les faltan los diente de delante. Yo no tengo nada en contra de las pecas (pienso incluso que sientan muy bien en un ser vivo), y tengo por muy posible que una encuesta especial viniera a demostrar que la mayor铆a de los americanitos nacidos en Am茅rica son pecosos, o quiz谩 que otra encuesta viniera a demostrar que todos los ejecutivos bien instalados y todas las amas de casa agraciadas han tenido pecas en su ni帽ez. Repito que la verdad es que no tengo nada en contra de las pecas en s铆. Pero s铆 pienso que hay mucho de filiste铆smo en el uso que hacen de ellas los publicitarios y otras gentes. Me dicen que cuando tiene que salir en la televisi贸n un ni帽o actor que no tiene pecas, o que es muy poco pecoso, se le aplica en mitad de la cara un juego de pecas artificial. Veintid贸s pecas es el m铆nimo: ocho en cada p贸mulo y seis en el caballete de la naricilla. En las historietas las pecas parecen un grave sarpullido. Hay una serie donde aparecen como circulitos. Pero aunque los simp谩ticos arrapiezos de los anuncios son rubios o pelirrojos, con pecas, los j贸venes apuestos de los anuncios suelen ser morenos y tienen siempre cejas oscuras y pobladas. La evoluci贸n va de lo escoc茅s a lo celta.

El opulento filiste铆smo que emana de los anuncios no se debe a que exageren (o se inventen) las glorias de tal o cual art铆culo de uso, sino a que sugieren que el colmo de la felicidad humana se puede comprar, y que su compra de alg煤n modo ennoblece al comprador. Ni que decir tiene que el mundo creado por los anuncios es en s铆 bastante inofensivo; todo el mundo sabe que es invenci贸n del vendedor, hecha con la condici贸n t谩cita de que el comprador colabore en la ficci贸n. Lo divertido no es que sea un mundo carente de lo espiritual si exceptuamos las sonrisas extasiadas de unos seres que sirven o comen cereales celestiales, ni un mundo en el que el juego de los sentido se desarrolla seg煤n normas burguesas, sino que es una especie de mundo sat茅lite y fantasmag贸rico, en cuya existencia real nocreen, en el fondo, ni vendedores ni compradores, y menos en este pa铆s tan cuerdo y apacible.

Los rusos tienen, o han tenido, un nombre particular para el filiste铆smo satisfecho: p贸shlost. P贸shlost no es s贸lo lo que evidentemente no vale nada, sino sobre todo lo falsamente importante, lo falsamente hermoso, lo falsamente inteligente, lo falsamente atractivo. Aplicarle a algo la fat铆dica etiqueta de p贸shlost no es s贸lo pronunciar un juicio est茅tico, sino tambi茅n una condenaci贸n moral. Lo aut茅ntico, lo limpio, lo bueno, nunca es p贸shlost. Se puede sostener que un hombre sencillo, sin civilizar, nunca o muy rara vez ser谩 poshlista, porque el p贸shlost presupone el barniz de la civilizaci贸n. Un campesino tiene que hacerse hombre de ciudad antes de sr vulgar. Una corbata pintada tiene que ocultar la honrada nuez para producir p贸shlost.

Es posible que los rusos acu帽aran esa denominaci贸n tan precisa porque en la vieja Rusia se hac铆a un culto de la sencillez y del buen gusto. La Rusia de hoy, un pa铆s de imb茅ciles morales, de esclavos sonrientes y matones impasibles, ha dejado de notar el p贸shlost porque la Rusia sovi茅tica est谩 saturada de una forma particular del mismo, una mezcla de despotismo y pseudocultura; pero en otros tiempos un G贸gol, un Tolstoi, un Ch茅jov, hombres en busca de la sencillez de lo verdadero, distingu铆an f谩cilmente el lado vulgar de las cosas, lo mismo que los sistemas baratos de pseudopensamiento. Pero poshlistas los hay en todas partes, en todos los pa铆ses, en este pa铆s lo mismo que en Europa; e incluso es m谩s frecuente el poshlismo en Europa que aqu铆, a pesar de los anuncios americanos.

Tomado de 鈥淐urso de literatura rusa鈥, P. 533-541. Traducido por Mar铆a Luisa Balseiro, Ediciones B.

