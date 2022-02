–

De parte de SAS Madrid February 9, 2022 7 puntos de vista

Fin de las mascarillas en los patios de los colegios. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodr铆guez, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado la eliminaci贸n del cubrebocas en las zonas escolares al aire libre. La medida se aprueba junto a la eliminaci贸n de la obligatoriedad de mascarillas por las calles. Ambos aspectos entrar谩n en vigor el pr贸ximo jueves, tras la aprobaci贸n de la norma en el BOE.

La infancia estaba obligada hasta ahora a usar mascarilla en el recreo y en las excursiones porque se consideraba que no se pod铆an mantener las distancias m铆nimas de seguridad de 1,5 metros. Ni siquiera se relaj贸 esta medida en el 谩mbito escolar cuando s铆 se suspendi贸 en las calles. Un agravio comparativo que profesionales de la educaci贸n y de la sanidad ya se帽alaban por sus posibles consecuencias tanto desde el punto de vista psicosocial como desde el punto de vista sanitario.

Jos茅 G贸mez Rial, inmun贸logo del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), explicaba a El Salto que la perpetuaci贸n de esta medida podr铆a tener consecuencias en la maduraci贸n de su sistema inmunol贸gico. 鈥淪u sistema inmune est谩 en desarrollo y necesita exponerse a los diferentes pat贸genos y dem谩s factores ambientales para su correcta maduraci贸n. El que no hayan contra铆do enfermedades infecciosas de tipo respiratorio durante la pandemia, aunque parezca bueno no lo es del todo, ya que su sistema inmunitario no se ha desarrollado como deber铆a. Si se pretende perpetuar esta situaci贸n durante las temporadas invernales con el objetivo de evitar que enfermen ser铆a una intervenci贸n no adecuada que podr铆a poner en peligro el correcto desarrollo de su sistema inmunitario鈥, alertaba.

Por su parte, la portavoz del Gobierno ha destacado que los ni帽os y ni帽as han sido un 鈥済ran ejemplo de responsabilidad鈥 y esto es 鈥 una gran noticia鈥. Algunas autonom铆as ya hab铆an hecho el amago de eliminar este material de protecci贸n en los patios de las escuelas, pero a煤n no hab铆a un consenso en el Consejo Interterritorial al respecto.

Al mismo tiempo se insiste en las excepciones para la desaparici贸n de las mascarillas en los espacios p煤blicos al aire libre: debe asegurarse una distancia de seguridad de 1,5 metros y ser谩n obligatorias en eventos multitudinarios. Adem谩s, se recomienda su uso en aglomeraciones.

Expertos y expertas cuestionaban su utilidad y m谩s teniendo en cuenta que no se pon铆a ning煤n l铆mite al consumo en interiores de bares y restaurantes, donde se puede permanecer sin este material de protecci贸n

Pol茅mica vuelta a las mascarillas

La vuelta a las mascarillas en exteriores, anunciada por Pedro S谩nchez el pasado 22 de diciembre, fue la 煤nica medida restrictiva impuesta ante el ascenso incontrolado de los contagios por la variante 贸micron. Expertos y expertas cuestionaban su utilidad, y m谩s teniendo en cuenta que no se pon铆a ning煤n l铆mite al consumo en interiores de bares y restaurantes, donde se puede permanecer sin este material de protecci贸n.

La presi贸n cient铆fica, y de algunas autonom铆as en el seno del Consejo Interterritorial, ha forzado el levantamiento de esta medida. Mientras Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y Le贸n o Galiza se manifestaban en contra de mantener el cubrebocas en los espacios al aire libre, el gobierno llevaba esta medida al Congreso de los Diputados y era aprobada en un cuestionado 鈥渄ecreto saco鈥 en el que se inclu铆an tambi茅n mejoras para los y las pensionistas. Pero han tenido que dar volantazo. Tras declarar que el fin de las mascarillas llegar铆a 鈥減ronto鈥 la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmaba el pasado viernes en una entrevista en la Cadena Ser que la mascarilla dejar铆a de ser obligatoria en exteriores.

Mientras la incidencia acumulada por covid-19 baja de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes y la presi贸n asistencial desciende en UCI, desde el gobierno consideran que este material ya habr铆a hecho su funci贸n. Darias afirmaba este lunes que, cuando la medida se impuso 鈥減or el tiempo estrictamente necesario鈥, se desconoc铆a 鈥渃u谩l iba a ser el comportamiento de 贸micron desde el punto de vista asistencial鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (08/02/2022).