Macron, tras conocer la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales francesas. REUTERS

El presidente franc茅s Emmanuel Macron lo ha proclamado, con la solemnidad de las declaraciones destinadas a pasar a la historia, a que abran un nuevo rumbo que oriente la actuaci贸n de ciudadan铆a y gobiernos, instituciones locales, estatales y globales. 驴Y cu谩l es el mensaje? Que, por lo visto, la edad de la abundancia ha terminado y que irrumpe otra que estar谩 marcada por la austeridad, el ahorro. A Francia, a los franceses, al mundo entero; se acab贸 el periodo de las vacas gordas.

Pero, por poner el foco en una minucia, me pregunto: 驴qui茅nes son los franceses? 驴Qu茅 es eso que denominamos Francia? Unas preguntas que, por supuesto, tambi茅n nos podr铆amos formular nosotros, que todos nos deber铆amos hacer. Y, para contestarlas, acudo a las estad铆sticas con la intenci贸n de recabar informaci贸n sobre esa abundancia a la que alude el clarividente presidente galo.

Encuentro en los datos proporcionados por la Oficina Estad铆stica de la Uni贸n Europea (Eurostat) -que, ya lo sabemos, son estimaciones, aproximaciones a una realidad compleja que no siempre es f谩cil traducir en datos concluyentes-. En este caso nos ofrecen una interesante y necesaria aproximaci贸n. Resulta que eso que, convencionalmente, se denomina 鈥淔rancia鈥 o 鈥渓os franceses鈥 no existe como entidad homog茅nea, es una pura invenci贸n.

Veamos de cerca algunos datos. El indicador de pobreza o exclusi贸n social, AROPE -que mide la parte de la poblaci贸n que se encuentra en riesgo de pobreza o tiene carencias materiales o acredita baja intensidad de trabajo- alcanzaba en 2020 al 18,9% de la poblaci贸n, casi uno de cada cinco franceses, cerca de 12 millones de personas; Eurostat no ofrece informaci贸n m谩s reciente, pero, sin duda, la pandemia y la guerra es posible que hayan empeorado la situaci贸n.

驴Y la concerniente con los trabajadores pobres? S铆, soy muy consciente de que la teor铆a econ贸mica convencional rechaza la posibilidad, por contradictoria, de disponer de un empleo y permanecer en la pobreza, pues se nos ha contado ese cuento de que trabajar era casi condici贸n necesaria y suficiente para dejar de ser pobre. Pues no, los datos apuntan en una direcci贸n muy distinta. Tambi茅n los correspondientes a 2020 (y, ya lo he se帽alado antes, las cosas en los dos 煤ltimos a帽os han ido a mucho peor) nos informan de que el 7,5% de la poblaci贸n asalariada francesa permanece en la pobreza (lo que significa que su ingreso est谩 por debajo del 60% del salario mediano).

Me pregunto c贸mo recibir谩n estos millones de personas el mensaje de Macron; 驴pensar谩n que, quiz谩, sin ser conscientes de ello, han estado instalados en los placeres de la abundancia?

Este es un retrato, sin duda tosco e insuficiente, de las condiciones en las que malviven los de abajo. La vida que realmente tienen, la que consiste en llegar con el agua al cuello a fin de mes, la de no poder cubrir necesidades muy b谩sicas, como la calefacci贸n, la educaci贸n o la vivienda, la de la angustia de tener que trabajar cada d铆a en un empleo por el que reciben un salario miserable, padeciendo unas condiciones laborales cada vez m谩s exigentes, la de ver c贸mo los precios de los bienes y servicios de primera necesidad suben sin tregua鈥 La vida dura y dif铆cil de esas personas no la puede reflejar ning煤n indicador estad铆stico.

驴Y los de arriba? Si miramos en esa direcci贸n, 驴qu茅 nos encontramos? El Global Wealth Databook 2021 elaborado por el Research Institute del Credit Suisse ofrece al respecto informaci贸n interesante, tambi茅n relativa a 2020. El 3,7% de los cerca de 68 millones de habitantes que tiene ese pa铆s, dispone de una riqueza superior al mill贸n de d贸lares. El 10% de la poblaci贸n adulta atesora el 54,8% de la riqueza total, mientras que el 1% de esa poblaci贸n se embolsa el 22,1% de la misma. Solo 2611 personas acreditan disponer entre 50 y 100 millones de d贸lares y 74 de ellas contabilizan m谩s de 500 millones de d贸lares; dados los numerosos agujeros de la regulaci贸n tributaria para los grandes patrimonios y fortunas y el muy generoso trato dispensado a los para铆sos fiscales es seguro que la concentraci贸n de la riqueza es muy superior a lo mostrado por estas cifras.

Pero, no nos despistemos, esta minor铆a de privilegiados, que viven en un mundo de privilegios, que nada sabe sobre las miserias de la gente de a pie, aunque continuamente imparte doctrina e impone pol铆ticas, esta gente, de la que Macron forma parte, 驴integra el grupo de los franceses al que hace referencia el presidente a los que pide comedimiento?

Pero no mezclemos churras y merinas, no confundamos las cosas. Es verdad, y este el 煤nico punto de partida aceptable, que el planeta vive una situaci贸n de emergencia que nos ha llevado a un escenario catastr贸fico; es necesario tomar medidas dr谩sticas que no admiten demora. Pero, hay que ser conscientes de dos cosas y obrar en consecuencia. La primera es que los verdaderos responsables de los excesos, que ahora hay que corregir, han sido las oligarqu铆as y las elites empresariales, la econom铆a basada en la deuda, la colonizaci贸n y descapitalizaci贸n de lo p煤blico, la quema de combustibles como modelo de negocio y la obtenci贸n de beneficios extraordinarios. La segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es que aceptar esa premisa significa que las pol铆ticas que se apliquen deben estar presididas por un criterio de solidaridad. Ni rastro de estas premisas en el discurso de Macron.

Una 煤ltima consideraci贸n sobre el lenguaje tramposo. Hablar en t茅rminos de 鈥渢odos somos responsables鈥, 鈥渇in de la era de la abundancia鈥, 鈥渘ecesidad de apretarse el cintur贸n鈥, tambi茅n de 鈥渁usteridad presupuestaria鈥, 鈥渄isciplina salarial鈥 y otros lemas de similar tono, no tienen otro prop贸sito que lanzar una cortina de humo destinada a ocultar los intereses de los de arriba, que en realidad tan solo quieren mantener el actual estado de cosas y, sobre todo, los obscenos privilegios de los que disfrutan.