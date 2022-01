驴Por qu茅 ha disminuido la depreciaci贸n del bol铆var en 2021 al punto de detenerse la hiperinflaci贸n? 驴Qu茅 hizo que la inflaci贸n baje a un d铆gito?

La desaceleraci贸n de la depreciaci贸n del bol铆var es la causa del fin de la hiperinflaci贸n en Venezuela. Hasta los economistas de la derecha y/o monetaristas lo reconocen. Ahora bien, la pregunta a responder es 驴por qu茅 se desaceler贸 la depreciaci贸n del bol铆var? La respuesta no es econ贸mica, es pol铆tica. La demanda y la oferta de divisas en el “mercado” cambiario nada tienen que ver, ni han tenido que ver con las variaciones del tipo de cambio en Venezuela desde hace, por lo menos, 9 a帽os. Por lo tanto, el hecho de que el BCV inyecte e inyecte d贸lares en el mercado cambiario para supuestamente “estabilizar” el tipo de cambio no ha tenido, ni tiene ning煤n efecto, lo 煤nico que logra con la mencionada pol铆tica es que se fuguen las divisas de todos los venezolanos.

Est谩 m谩s que demostrado que el tipo de cambio en Venezuela ha estado siendo manipulado con criterios pol铆ticos a trav茅s de publicaciones diarias en las redes sociales. Lo confesaron hasta los propios gringos, espec铆ficamente el senador republicano Richard Black quien dijo en 2019 que son ellos quienes est谩n detr谩s de lo que llam贸 la “desmonetizaci贸n del bol铆var”. Hay economistas, de derecha y tambi茅n de “izquierda” que no reconocen este hecho, pero tampoco han demostrado con c谩lculos serios que los 5 billones por ciento de depreciaci贸n del bol铆var desde el 2013 se deba, como ellos afirman, a la demanda y la oferta de divisas en el mercado cambiario. De hecho y seg煤n la propia teor铆a monetarista a la que apelan, si as铆 fuese, el valor del bol铆var hoy deber铆a ser, de acuerdo con el tipo de cambio impl铆cito, 0,36 BsD/US$ y no 4,76 BsD/US$, lo que equivale a decir que se necesitar铆an 13 veces la cantidad de bol铆vares que circulan en la econom铆a para que el tipo de cambio sea 4,76 BsD/US$.

Deber铆an preguntarse estos colegas 驴por qu茅 a pesar de que el BCV decidi贸 liberar el mercado cambiario en 2017 no han desaparecido los portales web que marcan el tipo de cambio paralelo y ficticio? Se supone que, si el mercado fija libremente el valor del bol铆var no se justifica un mercado paralelo. La respuesta es simple, el tipo de cambio paralelo es un arma de la guerra econ贸mica. Dado que la desaceleraci贸n de la depreciaci贸n del bol铆var no responde a criterios econ贸micos sino pol铆ticos debemos formularnos la siguiente pregunta 驴por qu茅 los gringos disminuyeron la intensidad del ataque al bol铆var? En 2018 la depreciaci贸n inducida fue 65.494%, en 2019 fue 7.385%, en 2020 baj贸 a 3.373% y en 2021 de 150%. Obviamente no ha sido porque se hayan apiadado del pueblo venezolano, quien piense eso, luego de 9 a帽os de criminal asedio, es bien ingenuo.

El ataque a la moneda act煤a de la siguiente manera: deteriora las condiciones de vida de pueblos enteros, principalmente de la clase obrera, tanto por la v铆a de la pulverizaci贸n del salario real como por la disminuci贸n del gasto p煤blico, consecuencias ambas de la hiperinflaci贸n y, a la par va dolarizando la econom铆a. Una vez generada esta situaci贸n, dicha arma la usan como un mecanismo de presi贸n y chantaje para imponer sus condiciones en el marco de las negociaciones por la paz y el fin de la guerra no convencional. El que el imperialismo haya desacelerado la depreciaci贸n inducida del bol铆var est谩 relacionado con el hecho de que cada vez m谩s ha logrado su objetivo de imponer su modelo econ贸mico de capitalismo salvaje y, en contraposici贸n, acabar con la revoluci贸n.

La congelaci贸n de los salarios nominales y por ende de las pensiones en detrimento de la clase trabajadora; la liberaci贸n de los precios de todos los bienes y servicios de la econom铆a de paso referenciados al d贸lar; el incremento de las tarifas de los servicios p煤blicos (electricidad, agua, telecomunicaciones); la dolarizaci贸n del precio de la gasolina; la disminuci贸n del tama帽o del Estado por la supuesta “disciplina fiscal” y la renuncia de los funcionarios p煤blicos al ver sus ingresos pulverizados, dando espacio a la privatizaci贸n de hecho de los servicios de salud y educaci贸n; la liberaci贸n del mercado cambiario y la oferta de divisas de todos los venezolanos por parte del BCV en un mercado cambiario al que solo pueden acceder los grandes capitales; la dolarizaci贸n de la econom铆a mediante la permisividad y oficializaci贸n del d贸lar en las transacciones comerciales y financieras incluyendo, por ejemplo, la indexaci贸n de los cr茅ditos bancarios al d贸lar y recientemente las tarifas del sistema de justicia; la exoneraci贸n de impuestos y aranceles, son algunos de los ejemplos de los logros del imperialismo enmarcados en los acuerdos de paz en los que ha impuesto sus condiciones para disminuir el ataque al bol铆var.

Logros que est谩n respaldados en sendas leyes como por ejemplo, la ley antibloqueo que legaliza el secreto en la administraci贸n del erario (2019); la ley de promoci贸n de inversiones extranjeras (2017); la ley aprobada en primera discusi贸n en la Asamblea Nacional para la instauraci贸n de zonas econ贸micas especiales que otorga incalculables beneficios a los capitales extranjeros, entre ellos, bajos salarios, exoneraci贸n de impuestos, la explotaci贸n y extracci贸n de grandes yacimientos, adem谩s de la posibilidad de que diriman las diferencias en tribunales extranjeros; la derogaci贸n de la ley de il铆citos cambiarios que permite al Estado vender nuestras divisas en el mercado cambiario. Todo esto a cambio y como condici贸n para “bajarle dos” al ataque al bol铆var.

Reconocemos los derechos y la presencia de los capitales privados, nacionales y extranjeros. De hecho, est谩n contemplados en nuestra Constituci贸n de 1999. Lo que es inaceptable es que sea salvajemente a costa de la clase trabajadora. Es inconcebible que los funcionarios p煤blicos devenguemos un salario mensual de 7 BsD por nuestro trabajo, equivalentes a 1,5 US$ mientras que, la canasta b谩sica mensual es de US$ 384. Estamos hablando de por lo menos 14 millones de trabajadores, de los cuales, 3,3 millones somos empleados p煤blicos y a los que debemos sumar 5 millones de pensionados que cobran 7 BsD mensuales de pensi贸n y que, aunque contamos con un sistema de bonificaciones compensatorias, estos no suman ni 10 US$ mensuales. Es intolerante que, en “revoluci贸n” el salario real haya ca铆do 99% desde el 2018 mientras crecen cada vez m谩s las desigualdades producto de las exageradas ganancias de la burgues铆a.

El imperialismo, con el ataque al bol铆var, aunado a pol铆ticas econ贸micas de corte monetaristas que han potenciado los efectos de dicha arma (por cierto, aplaudidas por Fedec谩maras, Consecomercio y por los economistas de la derecha) se ha dado el lujo de presionar e imponerse en las negociaciones. Mientras tanto, propuestas de pol铆ticas econ贸micas centradas en la clase trabajadora han sido desestimadas, por ejemplo, la indexaci贸n de la econom铆a que busca neutralizar los efectos del ataque al bol铆var y con ello disminuir el poder imperial.

A todas estas cabe preguntarse 驴qu茅 garant铆a hay de que, en cualquier momento, cuando se le presente la oportunidad, el imperialismo no rompa el acuerdo de no atacar el bol铆var, situaci贸n que ya ocurri贸 cuando rompi贸 el compromiso de incorporar a Alex Saab en la mesa de di谩logo y por el contrario termin贸 secuestr谩ndolo para llevarlo a a EEUU?

Por si acaso, vale el recordatorio de que “no se puede confiar en el imperialismo ni tantito as铆”.

www.ultimasnoticias.com.ve