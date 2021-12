–

El Centro de Salud Mar铆a 脕ngeles L贸pez G贸mez de Legan茅s ha suspendido todas las citas presenciales, mientras en Fuenlabrada, el Centro de Salud Castilla La Nueva, solo atiende en horario de ma帽ana. De fondo, plantillas sanitarias con un 25% de ausencias en un nivel asistencial colapsado.

Mar铆a tuvo una fuerte subida de tensi贸n durante el domingo por la noche. Pas贸 este episodio en urgencias hospitalarias, donde le administraron una pastilla. Le dijeron que deb铆a pedir cita a su m茅dico de familia para que le pautara este f谩rmaco. Y, cuando al d铆a siguiente se dirigi贸 a su centro de salud, el Mar铆a 脕ngeles L贸pez G贸mez de Legan茅s (Madrid), se encontr贸 la sorpresa: un gran cartel que indicaba la suspensi贸n de todas las citas presenciales.

Desde el d铆a 27 en atenci贸n primaria y debido a la sexta ola 鈥渜uedan canceladas todas las citas presenciales hasta nuevo aviso鈥, expresa el cartel. Una hilera de gente esperaba para que en el mostrador una administrativa fuera haciendo los cambios de citas ya asignadas. 鈥淣os explicaron que hab铆a falta de m茅dicos y que ahora solo pueden atender covid. Ped铆 cita telef贸nica y no me la dan hasta dentro de quince d铆as鈥, explica Mar铆a, quien tendr谩 que controlarse la tensi贸n ella sola hasta que llegue su ansiado encuentro telef贸nico con el m茅dico.

Una situaci贸n que trabajadores del centro han confirmado a El Salto, en un ambulatorio con una atenci贸n primaria desbordada ante la escasez de m茅dicos. El centro 鈥攓ue s贸lo podr谩 atender pacientes covid, vacunaci贸n, urgencias y las citas con los m茅dicos especialistas鈥, pertenece a un 谩rea de salud que tiene asignados 21.786 pacientes y, desde hace ocho meses volv铆a a la atenci贸n presencial, suspendida durante la primera ola de la pandemia. La web oficial de la Comunidad de Madrid confirma su situaci贸n de 鈥渢emporalmente inoperativo鈥.

Las bajas m茅dicas y la falta de reposici贸n de la plantilla es un problema end茅mico en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, que denuncian profesionales, sindicatos y usuarios. Un problema que ha estallado en la sexta ola, ante el cansancio de casi dos a帽os de pandemia, con plantillas mermadas y sin reposici贸n. Ana Encinas, m茅dica de primaria e integrante de la Plataforma de Centros de Salud, avisa de que en atenci贸n primaria hay un 25% de ausencias.

鈥淟a atenci贸n primaria est谩 colapsada y es incapaz de remontar si no se nos da ox铆geno. Pero es que no se nos ha dado ox铆geno desde el principio de la pandemia鈥, asegura, y aporta algunas cifras: 鈥淓n mayo de 2020 y mayo de 2021 terminaron la especialidad 223 m茅dicos y 86 pediatras cada a帽o. M谩s de 500 profesionales y no han llegado a veinte los que se han quedado en Madrid鈥. A estas nuevas incorporaciones les ofrecieron 鈥渃ontratos de 谩reas鈥 que implican la movilidad entre centros y sin una duraci贸n determinada. 鈥淟as comunidades de al lado te est谩n dando contratos de tres a帽os y condiciones m谩s dignas. Las agendas que tenemos son infinitas. Con estas condiciones nadie quiere quedarse鈥, insiste Encinas.

Desv铆os hacia otras zonas

Al mismo tiempo, ayer circulaba por las redes un cartel que alertaba de una situaci贸n pareja en el municipio colindante de Fuenlabrada. All铆, el Centro de Salud Castilla La Nueva informaba de nuevos turnos en la atenci贸n a los pacientes, que comprenden el cierre de este centro por las tardes y la derivaci贸n en estos horarios hacia dos ambulatorios colindantes

Desde el centro prev茅n mantenerse en esa situaci贸n hasta el siete de enero 鈥渄ebido a la situaci贸n epidemiol贸gica actual鈥. Un cuello de botella que se ha generado en otro centro de un barrio con un alta densidad de poblaci贸n. 鈥淓sta variante de coronavirus no da una cl铆nica tan grave, ahora el peso mayor es para atenci贸n primaria. Pero se ha convertido en un cuello de botella y es imposible acceder鈥, insiste la m茅dica de familia Ana Encinas.

Y, lejos del boicot al que apuntaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, dentro de los centros hay profesionales sobrepasados. 鈥淟os administrativos y administrativas tienen much铆simas funciones m谩s all谩 de coger el tel茅fono y faltan profesionales. La gente no puede acceder por tel茅fono. Las personas que est谩n en ventanilla tienen que elegir si atender a la cola de gente presencial o a las llamadas鈥, cuenta la integrante de la Plataforma de Centros de Salud.

Para Encinas, detr谩s de todo est谩 est谩 la gesti贸n 鈥渋ntencional鈥 del Partido Popular, que 鈥渁taca鈥 lo p煤blico, mientras apunta que las cuentas de 2022 contienen un presupuesto sanitario que es menor del 6% del gasto que hubo en 2019 鈥渃on la que est谩 cayendo鈥.

鈥淎dem谩s 鈥攑rosigue鈥攏o contratan gente y llenan unas cosas mientras vac铆an otras: para llenar el hospital de campa帽a de IFEMA, vaciaron atenci贸n primaria y los servicios de urgencias (los SUAP, que llevan cerrados desde entonces). Luego llega la idea del Hospital Enfermera Isabel Zendal y gastaron 170 millones de gastos para haber atendido 800 pacientes en un a帽o. Mientras, han sacado 1.300 profesionales de hospitales p煤blicos y triplicado las listas de espera鈥, advierte. 鈥淟levan muchos a帽os hundiendo el sistema sanitario p煤blico. El PP ataca sistem谩ticamente a todos los niveles del sistema sanitario y la primaria ya no puede m谩s鈥, concluye.

