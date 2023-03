–

El dramaturgo Samuel Beckett escribi贸 en 1957 Fin de Partida. La obra consta de un 煤nico acto y transcurre en una especie de b煤nker donde uno de los personajes llamado Hamm, ciego e imposibilitado para andar, espera la muerte que no acaba de llegar, mientras que su sirviente, Clov, que no puede sentarse, desea librarse del yugo de su amo, aunque nunca es capaz de hacerlo. Los personajes viven en un mundo que parece estar llegando a su final, en un tiempo postnuclear.

Para Theodor Adorno la obra versa sobre la descomposici贸n que sigue a la Segunda Guerra Mundial y muestra el tiempo de la cat谩strofe, del sinsentido y de la ruina de la humanidad.

El panorama existente en los a帽os posteriores a la bomba at贸mica, que refleja esta obra, no ha mejorado desde los a帽os 50, sino todo lo contrario. Sin caer en catastrofismo, ni visiones apocal铆pticas, se puede afirmar que existe un consenso generalizado en que la humanidad en su conjunto se encuentra inmersa en una crisis sist茅mica y generalizada. En una emergencia energ茅tica, clim谩tica y social, con aumento de tensiones geopol铆ticas entre potencias que generan conflictos armados y amenazas de uso de armas nucleares.

Los pa铆ses del Norte que han vivido y viven del expolio del Sur empobrecido, se enfrentan a una serie de carencias y problem谩ticas para las que no est谩n preparados. Y el primer error que se comete est谩 en situar las causas de la actual situaci贸n: ni Rusia, ni la invasi贸n de Ucrania, ni la pasividad de China, ni la pandemia sanitaria, son culpables.

Hay que ser claros y se帽alar al modelo energ茅tico f贸sil en la g茅nesis de la situaci贸n que padecemos. Este modelo es una pieza fundamental del proyecto neoliberal que impregna no s贸lo aspectos econ贸micos sino el conjunto de nuestro modo de vida. El acceso a los combustibles f贸siles ha sido un elemento fundamental en la forma de organizar las sociedades occidentales ricas. Convirtiendo a la energ铆a o m谩s bien a su control y posesi贸n en un instrumento pol铆tico. De manera que su producci贸n y su distribuci贸n no busca responder a necesidades b谩sicas de todas las personas, sino a intereses de mercado y aumento de beneficios de las grandes corporaciones energ茅ticas.

Por eso, aunque la pr谩ctica de explotaci贸n que el mercado neoliberal hace de las fuentes de energ铆a f贸sil atenta contra la vida misma del planeta, persiste en su modelo criminal de acumulaci贸n de capital, de la apropiaci贸n de los elementos comunes naturales, de la mercantilizaci贸n de todos los aspectos de la vida, empeorando las condiciones de vida y econ贸micas de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Por eso las grandes compa帽铆as energ茅ticas est谩n obteniendo unos grandes beneficios, mientras las capas populares sufren un constante aumento de los recibos de combustibles y luz. Las grandes distribuidoras alimentarias aumentan su tasas de ganancia mientras los precios de los alimentos b谩sicos suben. Por no mencionar a la banca, rescatada hace unos pocos a帽os con dinero p煤blico, y hoy con obscenas ganancias mientras incrementan los intereses hipotecarios, y en general la inflaci贸n supone una p茅rdida importante del poder adquisitivo de la poblaci贸n.

El culpable es el modelo energ茅tico actual y el sistema en el que se incardina, la econom铆a de mercado neoliberal, la actual cara del capitalismo. Por lo que, dej茅monos de eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre: no es posible una salida eficaz, justa y social para el conjunto de la poblaci贸n a la crisis sist茅mica y global que padecemos, manteniendo en actual modelo energ茅tico y socioecon贸mico.

Todas las alternativas que los gobiernos europeos est谩n poniendo en marcha, no son sino parches que no hacen sino agravar la situaci贸n. El Pacto Verde Europeo, la financiaci贸n con fondos Next Generation, las grandes infraestructuras energ茅ticas renovables que proliferan por todos lados no est谩n reemplazando la energ铆a de origen f贸sil, sino que la est谩n complementando con energ铆as renovables.

Como se帽alan Fressoz y Franquesa, la transici贸n energ茅tica que plantean los gobiernos no existe: no se sustituyen fuentes f贸siles, sino que se a帽ade nueva capacidad energ茅tica con nuevas fuentes. Manteniendo el control de las grandes corporaciones sobre la producci贸n y distribuci贸n y las din谩micas de colonialismo energ茅tico.

Porque el objetivo que se persigue es aumentar el consumo mundial de la energ铆a. Es decir, se sigue manteniendo el mantra grabado a fuego en el frontispicio del capitalismo: seguir creciendo hasta el infinito.

Por eso, a pesar de todas las instalaciones e inversiones que se est谩n haciendo en energ铆as renovables las emisiones de Gases de Efecto Invernadero no dejan de crecer.

En estas coordenadas se mueven el Plan Energ茅tico para Navarra 2030, la Ley Foral 4/2022 de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica o la actual revisi贸n de la Estrategia Territorial de Navarra, por lo que se puede afirmar que tales instrumentos no forman parte de la transici贸n energ茅tica que necesitamos.

Y en este sentido tambi茅n hay que ser tajantes y claros: No puede darse una transici贸n energ茅tica eficaz si no se encuadra en una nueva situaci贸n de fuerte decrecimiento en el uso de la energ铆a y de materiales. Y para eso no nos estamos preparando, porque para quienes gobiernan se trata de continuar con el modelo desarrollista y el planteamiento decrecentista no se contempla en sus programas pol铆ticos para ganar elecciones.

Sin embargo, el reto est谩 y estar谩 presente de una u otra forma, y no es otro que establecer los mecanismos necesarios para reducir el consumo energ茅tico simplificando nuestra civilizaci贸n para poder vivir respetando los l铆mites del planeta, sin agredirlos, y a su vez cubriendo las necesidades b谩sicas de toda la poblaci贸n. Esto significa que hay que hacer cambios estructurales en el actual modelo, poniendo en pie una planificaci贸n econ贸mica que ponga en el centro la vida y no el inter茅s de unos pocos.

Todo esto requiere de un activismo social que combine y parta de situaciones y reivindicaciones diversas pero que lleguen en un momento a unificarse y conseguir espacios y conquistas sociales y pol铆ticas. Diversas organizaciones vienen trabajando en este terreno desde hace a帽os, y sigue siendo necesario que la concienciaci贸n sobre esta situaci贸n se extienda a煤n m谩s. En ese camino jornadas como las planteadas para los d铆as 16, 21, 24 y 25 de marzo, por NEETEN y la UPNA, 鈥淓ncuentros desde una mirada plural, critica, ecol贸gica y social de la Transici贸n Energ茅tica鈥, son una buena aportaci贸n en esta necesaria clarificaci贸n. As铆 como pr贸ximas movilizaciones que se est谩n preparando.

En Fin de Partida el ser humano mira cara a cara su propia destrucci贸n, propiciada por el mal radical, pero lejos de contener un mensaje pesimista, pretende alertar sobre los peligros que acechan a las personas para que, al ser conscientes del sufrimiento y el peligro, se pueda seguir viviendo.

Hoy, igual que en el drama de Beckett, la crisis de civilizaci贸n que padecemos nos sit煤a frente a la alternativa de la vida y la muerte. Si somos conscientes de d贸nde est谩n los peligros y el verdadero mal que acecha al planeta, podremos luchar por todas las personas. Que nuestro Fin de Partida nos sirva para alertarnos de los peligros que nos acechan y que con la movilizaci贸n y la lucha social consigamos hacer posible la continuidad de la vida.

Ram贸n Contreras L贸pez, forma parte de la plataforma Haize Berriak y de la Coordinadora NEETEN (Nafarroako Energ铆a Eraldatzen/Transformando la Energ铆a de Navarra)