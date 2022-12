Final de la campaña Transferz

Buenas tardes compa帽erxs,

La empresa nos ha informado de la pr贸xima finalizaci贸n de la campa帽a Transferz en Agosto de este a帽o, que se conforma actualmente con 10 trabajadorxs. Desde la CGT lamentamos la situaci贸n y aprovechamos para ofrecerles toda la ayuda que puedan llegar a necesitar.

Si hacen parte de este colectivo o tienen algunx compa帽erx que tenga preguntas, no duden en contactarnos tanto por aqu铆, como por mail cpm.int.cgt@gmail.com o, incluso, directamente por teams a cualquiera de nosotrxs, de preferencia en los horarios especificados de horas abiertas (ver documento CGT OPEN HOURS con detalles y enlaces: https://www.yammer.com/oneomnicom.com/#/files/1363593871360)

脕nimos y un saludo!

Good afternoon colleagues,

The company has informed us of the upcoming end of the Transferz campaign in August of this year, which currently consists of 10 workers. From the CGT we regret the situation and we take this opportunity to offer you all the help you may need.

If you are part of this collective or have any colleagues who have questions, do not hesitate to contact us either here, or by mail cpm.int.cgt@gmail.com, or even directly through teams to any of us, preferably during our designated open hours (check CGT OPEN HOURS document with details and links: https://www.yammer.com/oneomnicom.com/#/files/1363593871360)

Fabrizio Mas (CGT representative)

David Gal谩n (CGT representative)

