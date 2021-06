–

De parte de CGT Fesi Bac June 29, 2021

Hoy se ha dado por finalizada la negociaci贸n sobre el acuerdo de teletrabajo, CGT, USO y COS rechazamos el acuerdo.

Los sindicatos firmantes de este acuerdo lo han vendido como un logro, para CGT es un mal acuerdo.

Queremos aclarar que con independencia de que exista o no un acuerdo colectivo sobre teletrabajo, la empresa pod铆a seguir formalizando contratos de Teletrabajo. La excusa de que si no hab铆a acuerdo no existir铆a el teletrabajo en AtoSIT, no es cierta, el teletrabajo pod铆a formalizarse cumpliendo con la legislaci贸n (RDL 28/2020).

Tambi茅n queremos puntualizar que la empresa nos ha reiterado durante toda la negociaci贸n que prefiere el trabajo presencial (estar f铆sicamente en las oficinas) al teletrabajo.

Muchas personas nos hab茅is preguntado por el regreso a las oficinas, y os aclaramos que el regreso a las oficinas es independiente del acuerdo de teletrabajo y que se prev茅 que la empresa comience a enviar correos para incorporarse de manera presencial en breve.

Por 煤ltimo, este acuerdo no alcanza las m铆nimas condiciones aceptables por CGT, creemos preferible el Teletrabajo cumpliendo la legislaci贸n.

Durante la negociaci贸n hemos cedido en el tema econ贸mico a cambio de garant铆as en la concesi贸n de teletrabajo, pero finalmente la empresa no ha aceptado las propuestas.

隆No podemos perder derechos a cambio de nada!

