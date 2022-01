–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 2, 2022 43 puntos de vista

鈥淟a red de la Internacional de Resistentes a la Guerra se form贸 en 1921 en una reuni贸n de pacifistas en una ciudad llamada Bilthoven, en los Pa铆ses Bajos, del 23 al 25 de marzo. Los/as fundadores eran objetores de conciencia de la guerra de Gran Breta帽a, los Pa铆ses Bajos, Alemania y Austria, y juntos acordaron conformar una red que originalmente llamaron “Paco” (que significa “Paz” en esperanto). Formularon una declaraci贸n que dec铆a:

La guerra es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, estamos decididos a no apoyar ning煤n tipo de guerra y a luchar por la eliminaci贸n de todas las causas de la misma.

Nuestra red ha mantenido su compromiso con esa declaraci贸n desde su fundaci贸n. Desde aquella reuni贸n, nuestra red ha crecido y cambiado para incluir organizaciones pacifistas y antimilitaristas de todo el mundo鈥 (Texto extra铆do de la web de la IRG https://wri-irg.org/es/wri100)

En el estado espa帽ol las primeras organizaciones que formaron parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra fueron 鈥淟a orden del olivo鈥, fundada por Jos茅 Brocca en 1932, la 鈥淟iga espa帽ola de refractarios a la guerra鈥, con Amparo Poch y Gasc贸n como presidenta, creada en 1936, justo unas semanas antes de pronunciarse el golpe de estado militarista. Y ya tras la muerte del dictador militar, el 鈥淢ovimiento de Objeci贸n de Conciencia鈥. Actualmente aparecen en el listado de afiliados de la web de la IRG 鈥淎lternativa Antimilitarista.MOC (AA.MOC)鈥, 鈥淎ssemblea Antimilitarista de Catalunya鈥, 鈥淐entre d鈥橢studis per la Pau J.M.Del脿s鈥 y 鈥淜ontzientzi Eragozpen Mugimendua (MOC-Euskal Herria)鈥.

Una de las campa帽as que desde hace varios a帽os est谩n desarrollando los colectivos antimilitaristas es la denuncia de la fabricaci贸n y exportaci贸n de armamento a pa铆ses que no respetan los derechos humanos o est谩n inmersos en conflictos b茅licos, bajo el lema 鈥淟a guerra empieza aqu铆鈥. Se han realizado en varias comunidades aut贸nomas acciones de protesta contra las f谩bricas de armamento, las ferias de armamento y contra el tr谩fico de armas con destino a Arabia Saud铆 y la guerra en Yemen.

Ya en 2019 hice p煤blico un escrito titulado 鈥淟as ferias de armamento y la LGTBIQfobia鈥 donde entre otros aspectos denunciaba que 鈥淢iles de personas LGTBIQ huyen cada a帽o de pa铆ses con conflictos b茅licos, en muchos casos se trata de personas que ya estaban proscritas, discriminadas y perseguidas en sus pa铆ses de origen. Estas migraciones suelen hacerse en grupos y las personas LGTBIQ a menudo sufren discriminaci贸n y desprecio por sus mismas compa帽eras y compa帽eros de viaje. En el camino son a su vez v铆ctimas de las mafias que se aprovechan de su vulnerabilidad como migrantes y como personas LGTBIQ para maltratarles, expoliarles o prostituirles. Estas mafias que negocian con las personas migrantes tambi茅n se nutren de armamento y sistemas investigados, ideados, fabricados y vendidos en las ferias de armamento de pa铆ses democr谩ticos, como Espa帽a鈥

Pod茅is leerlo completo en facebook:



https://www.facebook.com/groups/403…

Otra de las preocupaciones que tenemos muchas personas antimilitaristas es la militarizaci贸n social que se est谩 produciendo desde el inicio de la actual pandemia. Acabo de elaborar un assemblage y en su presentaci贸n hago referencia a una noticia reciente aparecida en la prensa: 鈥淩ecientemente he podido leer en un diario el titular 芦S谩nchez moviliza las fuerzas armadas para vacunar y rastrear positivos禄. Los pelos de punta. Y la indignaci贸n. Desde el inicio de la actual pandemia los gobiernos, tanto central como auton贸micos, la est谩n aprovechado para generar una escalada de militarizaci贸n de la sociedad civil. Desde que la Insumisi贸n acab贸 con la conscripci贸n militarista no hab铆amos vivido una invasi贸n tan descarada del militarismo en nuestras vidas鈥

Ya en 2020, para celebrar el D铆a Internacional de la Objeci贸n de Conciencia, compart铆 un video en el canal de youtube 鈥淩efuse to Kill鈥, de la IRG, bajo el t铆tulo 鈥淲e are not soldiers, we are queers- No somos soldados, somos maricones鈥, donde denunciaba tambi茅n la militarizaci贸n de la pandemia. Ver el video en el enlace:



https://www.youtube.com/watch?v=33E…

Aunque no es actualmente un objetivo espec铆fico del movimiento antimilitarista, siempre ha habido personas que hemos conjugado (o al menos lo hemos intentado) nuestra vida personal con los valores de la noviolencia. Entre ellos el animalismo entendido como una forma de vida que respeta la vida de los otros animales no humanos. Colaboro con organizaciones animalistas que propugnan, entre otros aspectos, que no es necesario matar animales para sobrevivir. Desde que comenz贸 la campa帽a de Insumisi贸n, hace ya 32 a帽os, me hice vegetariano. En agosto publiqu茅 un escrito titulado 鈥淎ntimilitarismo y vegetarianismo鈥 donde recordaba que: 鈥淢e hice vegetariano por motivos antimilitaristas de estrategia noviolenta, cuando la ley de Objeci贸n de Conciencia condenaba a quienes nos neg谩bamos a colaborar con el militarismo y muchos compa帽eros pasaron a帽o y medio en las c谩rceles espa帽olas (bajo un gobierno del partido 鈥渟ocialista鈥). Algunos consideramos que una dieta vegetariana ayudar铆a a bajar el nivel de adrenalina y agresividad dentro de una celda. Los primeros objetores presos fueron objetores sobrevenidos, se declararon vegetarianos y consideraron que la experiencia fue muy positiva鈥

Ver el texto completo en el siguiente enlace:



https://floredo.blogspot.com/2021/0…

Por supuesto, la principal campa帽a en la que he participado en estos primeros 100 a帽os de la Internacional de Resistentes a la Guerra, ha sido la de Objeci贸n de Conciencia. Me declar茅 Objetor de Conciencia en 1982. 39 a帽os de sorteos, reobjeciones, manifestaciones, huelgas, acciones directas, manifiestos鈥 De compromisos con la defensa de los derechos humanos, con la Memoria Hist贸rica, con los derechos laborales, derechos LGTBIQ, derechos animalistas. Porque todo esto es el antimilitarismo. Todo esto es una vida.





Fuente: https://floredo.blogspot.com/2021/1…