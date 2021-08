Finaliza

el conflicto contra La Peque帽a de Abril por despido e impago a una compa帽era

Desde el

Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT informamos que damos por finalizado el

conflicto sindical que hab铆amos abierto contra La Peque帽a de Abril,

por el despido e impago a una de nuestras compa帽eras, debido a que se ha liquidado definitivamente

la cantidad adeudada.

Sin

embargo, hemos de decir que 茅ste

conflicto no ha terminado totalmente, ya que pese a que

finaliza el conflicto que hab铆amos abierto por nuestra compa帽era, nuestro sindicato present贸 una

denuncia a Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento

sistem谩tico de las condiciones de trabajo reguladas por el Convenio Colectivo

de Hosteler铆a, sobre las condiciones de contrataci贸n en fraude

de ley, los despidos, por irregularidades en el registro de la jornada laboral,

el incumplimiento relativo al n煤mero de contratos indefinidos y temporales,

por no pagar horas extraordinarias,

por no pagar el Plus de bolsa de vacaciones, ni el Plus de nocturnidad, ni el

Plus convenio, ni el de locomoci贸n, ni el finiquito, ni pagas extraordinarias y

vacaciones.

En este sentido, nuestro sindicato no finalizar谩 el conflicto

contra esta empresa hasta que no tengamos una resoluci贸n sobre la denuncia

presentada y podamos callar a estas empresas explotadoras que mienten y se

defienden p煤blicamente de nuestras declaraciones p煤blicas contra la empresa.

Al mismo tiempo, denunciamos que la empresa incumpli贸 las

condiciones espec铆ficas del acuerdo alcanzado en el Juzgado de lo Social.

Ya que en el acuerdo, la empresa reconoci贸 la improcedencia del despido y las

cantidades adeudadas y se comprometi贸 a cumplir con unos plazos de pago que no

ha respetado. No obstante, el acuerdo fue que las cantidades adeudadas se

liquidar铆an en dos pagos, la empresa finalmente ha hecho cuatro, dividiendo las

cantidades en dos pagos m谩s.

Debido a este incumplimiento, nuestro sindicato declar贸 una campa帽a de boicot obrero contra La

Taberna de Abril y el resto de sus negocios, con el fin de

recordar a la empresa el cumplimiento del acuerdo que alcanz贸 con nuestra

compa帽era y con el sindicato, y sobre todo demostrarle que los incumplimientos

de los acuerdos alcanzados con nuestros compa帽eros y compa帽eras no se nos

olvidan.

Estamos seguros que la

empresa ha dado amplia cuenta de que las acciones de solidaridad y la campa帽a

de boicot obrero contra su empresa, no ha sido una cuesti贸n de unas pocas

personas que se han solidarizado con el conflicto, sino que ha

tenido que hacer frente a una campa帽a de boicot que se ha extendido por toda la

pen铆nsula, recibiendo multitud de muestras de apoyo y solidaridad, y en la que

han participado muchos compa帽eros y compa帽eras anarcosindicalistas de la

CNT-AIT y trabajadoras y trabajadores en general.

De esta forma, desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de

la CNT-AIT queremos

responder p煤blicamente a todas las acusaciones que la empresa y algunos de sus

trabajadores -de Los Chanchullos de Abril- dirigieron contra nuestro

sindicato y contra nuestras compa帽eras y compa帽eros.

Durante el conflicto sindical, la militancia anarcosindicalista ha

sido acusada de atentar contra los intereses de la patronal hostelera, y hasta

de dirigir un complot contra su empresa. Sin embargo, lo 煤nico que ha quedado

demostrado durante

el conflicto es que el 煤nico atentado que existe es contra los intereses de la

clase trabajadora, que d铆a a d铆a ve como se le roba su salario

en la forma de impagos salariales. Y lo cierto es que nuestro sindicato

solamente ha denunciado irregularidades e incumplimientos del Convenio

Colectivo, el despido improcedente y el impago de salarios hacia los

trabajadores y trabajadoras de esta empresa. El hecho es que en Los Chanchullos de Abril el n煤mero de

irregularidades e incumplimientos del Convenio Colectivo y contratos en fraude

de ley es abrumador.

Al mismo tiempo, negamos

completamente que desde el sindicato se haya reclamado nada que no corresponda

a nuestra compa帽era y a su trabajo, y acusamos a la empresa de

no haber cumplido con el Convenio Colectivo en lo relativo a las hojas

salariales y a los conceptos -entre ellos los pluses y cantidades a las que

tienen derecho los trabajadores. Condenamos,

en todo caso, que los 煤nicos que han hecho del robo de salarios una profesi贸n

es la patronal de la hosteler铆a.

Nuestro sindicato tambi茅n quiere dejar claro que rechazamos

y condenamos en茅rgicamente la

profesionalizaci贸n del sindicalismo y declaramos que en

nuestro sindicato no existe ning煤n

compa帽ero o compa帽era que reciba ning煤n tipo de retribuci贸n por asumir

cualquier responsabilidad, por lo que negamos cualquier tipo de

acusaci贸n o insinuaci贸n que se haya dirigido contra cualquier compa帽ero o

compa帽era de vivir del trabajo de los dem谩s. Esperamos que los

establecimientos hosteleros y las empresas explotadoras tomen nota de lo

sucedido, y no subestimen la capacidad de lucha de la clase trabajadora.

La militancia obrera anarcosindicalista hace un llamamiento a los

trabajadores y trabajadoras de la Hosteler铆a de Hell铆n, y a todos en general, a

organizarse entre iguales, mediante asambleas, sin Elecciones Sindicales, sin

Comit茅s de Empresa, sin liberados, sin subvenciones del Estado, para luchar

contra los abusos en los tajos y en los centros de trabajo.

A pesar de que nos alegra mucho hacer p煤blico que el conflicto sindical ha

finalizado con 茅xito y nuestra compa帽era ha recibido el

pago de su trabajo, tenemos que ser realistas y tener claro que todav铆a nos queda mucho trabajo

por delante en la ardua tarea por reorganizar el movimiento obrero en nuestra

comarca, por lo que insistimos en la necesidad de que la clase

trabajadora se organice y luche por sus propios intereses econ贸micos, sociales

y culturales.

La capacidad de lucha de la clase trabajadora

se encuentra en la asociaci贸n obrera y en la acci贸n directa, que se representa tradicionalmente con el boicot obrero, el sabotaje y

la huelga general. Es la clase trabajadora auto-organizada la

煤nica que puede plantar cara frente a los abusos y conquistar derechos y

mejores condiciones de trabajo frente a la explotaci贸n laboral y la represi贸n

sindical, y no los bur贸cratas y liberados sindicales que cobran sueldos y viven

de los conflictos sindicales de la clase trabajadora.

隆POR LA ORGANIZACI脫N OBRERA DE LAS

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES!

隆POR LA ACCI脫N

DIRECTA! 隆VIVA LA CNT-AIT!

Contacto:

hellin@cntait.org CNT-AIT Hell铆n