Plataforma Memoria Hist贸rica de C谩diz

Nota de prensa de la Plataforma de Memoria Hist贸rica de C谩diz comunicando que se est谩n terminando los trabajos de exhumaci贸n en el cementerio a pesar de las muestras de odio contra las placas que se帽alan y recuerdan a quienes sufrieron la represi贸n franquista en C谩diz

LOS RUIDOS DE LOS RENCOROSOS Y LAS NUECES DE LAS EXHUMACIONES

C谩diz a 7 de julio de 2021

Estamos en plena campa帽a de los campeones del rencor, el odio, la desmemoria y la censura, escrita y violenta, contra todo aquello que pueda poner en duda su victoria y las terribles consecuencias que ocasionaron y el papel que en ellas tuvieron determinadas figuras pol铆ticas e intelectuales. D铆as llevan con los ventiladores de la mierda en marcha, la Brunete medi谩tica disparando a siniestro, la intelectualidad af铆n y los publicistas equidistantes soliviantados y, cuando ha hecho falta, han levantado el l谩piz rojo y el martillo.

Los seguidores del Fil贸sofo Rancio y admiradores de la grasia de Antonio Burgos, Alfonso Uss铆a y otros plumillas menores est谩n de los nervios: en dos semanas han perdido dos referencias en el espacio p煤blico. Las del eximio vate Jos茅 Mar铆a Pem谩n y la del alcalde dicho grande Ram贸n de Carranza. Eso es lo que pasa cuando se deja de tocar poder en las instituciones y 茅stas pasan a manos de desarrapados y algunos compa帽eros de viaje. La vida a la intemperie, fuera del poder del BOE y otros instrumentos es muy dura. Ah铆 est谩 que, de momento, el hueco de la placa siga ah铆 y en breve, la fachada del estadio (como siempre se le ha conocido) luzca su Nuevo Mirandilla.

Sin embargo a pesar del ruido estos d铆as tambi茅n han sucedido otras cosas que son m谩s nueces: por estos d铆as termina la quinta intervenci贸n en el cementerio San Jos茅 de C谩diz en la que se han rescatado 24 de las 36 v铆ctimas del golpismo que se buscaban. Una alegr铆a que no ha sido completa porque, lamentablemente, entre los restos no encontrados figuraba algunos de los familiares de quienes hab铆an reclamado su b煤squeda. Un hecho que no por habitual deja de doler.

Promovida y financiada, a trav茅s de la empresa Cemabasa, por el Ayuntamiento con estas exhumaciones se ha dado un nuevo paso para terminar de localizar los restos de los asesinados que todav铆a pudieran quedar en el clausurado cementerio. Estos son nueces frente al ruido de las trompetas negras de los nost谩lgicos y rencorosos.

Esta Plataforma, que ha colaborado modestamente, en la actuaci贸n quiere mostrar p煤blicamente tanto su satisfacci贸n por los trabajos realizados durante estos tres 煤ltimos meses como que, con ellos, esta ciudad es algo mejor a pesar del rancio olor que inunda el ambiente si s贸lo se fija en la cabecera decana y algunas redes sociales. Afortunadamente C谩diz es mucho m谩s que ellos.

Tambi茅n queremos mostrar nuestra satisfacci贸n porque nuestras campa帽as de difusi贸n han ayudado a la localizaci贸n de familiares de algunas de las v铆ctimas. De esta manera hemos aportado un grano de arena en esta tarea de resaneamiento social.

En especial queremos resaltar el equipo de ha trabajado sean arque贸logos, antrop贸logos o peones. No s贸lo han demostrado una completa profesionalidad sino adem谩s la sensibilidad tan necesaria en este tipo de intervenciones. Un trabajo que han realizado, a diferencia de otros casos, en casi completo silencio p煤blico, muchos d铆as en soledad y soportando embrollos burocr谩ticos. No podemos menos que, al glosar el 茅xito de la intervenci贸n, destaquemos nuestro reconocimiento para ellos. Si hay quienes han sido indispensables son ellos.

Ahora a avanzar hacia las 煤ltimas intervenciones que quedan: el remate de la fosa Norte y la intervenci贸n en la Sur. Seguro que no hay tanto intervalo de tiempo como en ocasiones anteriores. Estamos llegando al final de un camino que cuando empezamos se adivinaba m谩s tortuoso.

Hoy podemos decir que estamos alcanzando nuestros 煤ltimos objetivos en lo que respecta a las exhumaciones.

Que tomen nota odiadores y rencorosos profesionales y aficionados.

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Hallan-represaliados-sepulturas-San-Jose_0_1590141992.html