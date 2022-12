–

Del d铆a 22 al 25 de noviembre se llev贸 a cabo en Guatemala el II Encuentro por un Abya Yala soberana. Diferentes delegaciones de m谩s de 15 pa铆ses -Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Per煤, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panam谩, Nicaragua, Honduras, El Salvador, M茅xico- asistieron al encuentro para intercambiar sus historias de lucha y sus problem谩ticas. Hubo m谩s de 200 personas, en representaci贸n de 50 organizaciones y colectivos internacionales y de 30 organizaciones de Guatemala. 鈥淧ueblos y comunidades en movimiento, desaf铆os de la decolonialidad para en Buen Vivir鈥 fue la consigna que se manej贸 durante el encuentro.

(Noelia Carrazana- Red Eco y Mink鈥檃 Comunicaci贸n) Desde Guatemala 鈥 Hubo m谩s de 200 personas, en representaci贸n de 50 organizaciones y colectivos internacionales y de 30 organizaciones de Guatemala. 鈥淧ueblos y comunidades en movimiento, desaf铆os de la decolonialidad para en Buen Vivir鈥 fue la consigna que se manej贸 durante el encuentro.

La actividad fue organizada por el Comit茅 de Desarrollo Campesino (CODECA), la organizaci贸n campesino-ind铆gena que tiene presencia en todo el territorio guatemalteco. Su fundador y coordinador general, Mauro Vay, sostuvo que: 鈥渉ay que tener en claro que el enemigo es el sistema capitalista y que por ello todos los pueblos del Abya Yala debemos articularnos para hacer frente al poder econ贸mico y militar que es el poder del imperialismo norteamericano鈥.

El primer d铆a estuvo dedicado a la comunicaci贸n; los comunicadores de los diferentes pa铆ses intercambiaron sus experiencias comunicacionales. Tambi茅n estuvieron presentes, las pensadoras mexicanas Katia Colmenares y Karina Ochoa y el portorrique帽o Ram贸n Grosfoguel. El pensador portorrique帽o fue enf谩tico al plantear que: 鈥渢odo decolonial tiene que ser antiimperialista. Nuestra comunicaci贸n tiene que tener una visi贸n cr铆tica de c贸mo ese imperialismo canaliza a trav茅s de la USAID; las ONG financian a grupos ecologistas, feministas, incluso a grupos anticapitalistas que no son antiimperialistas y eso sirve para dividir a la misma izquierda鈥.

El tema de la comunicaci贸n es uno de los pilares m谩s importantes para CODECA. Capacitan e incentivan a cada uno de sus miembros y los llevan a generar sus propios comunicadores y redes sociales, desde las propias comunidades para llevar su mensaje y su problem谩tica a todo el pa铆s.

En la jornada expusieron varios colectivos comunicacionales. Edvin S谩nchez, comunicador de CODECA, afirm贸 que se est谩 construyendo un estado plurinacional para pensar en el periodismo de soluciones y no en el mero periodismo informativo. S谩nchez agreg贸: 鈥渆l periodista tiene una posici贸n pol铆tica, el periodista no es independiente. En la academia se dice que hay que ser imparcial, cuando eso no es cierto, ya que en el momento en que el periodista dice 鈥榚stos son terroristas, estos (los que est谩n defendiendo sus derechos) est谩n creando el caos鈥, ah铆 est谩 marcando una posici贸n ideol贸gica鈥.

Lorenza Laimez, del pueblo maya quich茅 inici贸 el segundo d铆a del encuentro con un saludo espiritual maya. 鈥淗oy vamos a encender nuestra luz desde lo colectivo en esta peque帽a invocaci贸n. Celebraremos una red, conectaremos con la luz y con el sagrado fuego, evocando as铆 la presencia de nuestros abuelos y abuelas, nuestros antepasados que pueden acompa帽arnos en este trabajo. Nosotros partimos de lo integral, todo lo que hacemos es espiritual; no podemos desvincular las luchas de lo espiritual, encender esa luz desde la vida鈥, expres贸 Lorenza.

El panel posterior trat贸 la decolonialidad como un desaf铆o para el Abya Yala. C茅sar Pilataxi, Coordinador Pachakutik de Ecuador habl贸 sobre la profundizaci贸n del problema de la tierra que en algunos lugares implic贸 el reacomodameinto de los terratenientes en mejores tierras y 鈥渁s铆 se promovi贸 la colonizaci贸n y nos dirigimos hacia la econom铆a extractivista con la miner铆a y el petr贸leo鈥.

El Buen Vivir, concepto que nace con los estados plurinacionales como Ecuador y Bolivia, definido por Antonio Hidalgo[1] como 鈥渦na forma de vida en armon铆a con uno mismo (identidad), con la sociedad (equidad) y con la naturaleza (sustentabilidad), rechaza la idea de que el desarrollo moderno constituye una aspiraci贸n social, argumentando que, en realidad, es meramente una forma m谩s de colonizaci贸n鈥.

A lo largo de los cuatro d铆as se pudo escuchar a panelistas de diferentes pa铆ses y organizaciones: el Observatorio de Derechos Humanos de M茅xico, Ruta de Mujeres de Colombia, OFRANET de Honduras, ANMINGA de Brasil, UKAMAU de Chile, La Pirqa de Bolivia, Ronderos de Per煤, MPL de Chile, Consejo Regional Ind铆gena del Cauca, Colombia, CONAIE de Ecuador, entre otras se acoplaron a las mesas de trabajo posteriores a las exposiciones para generar el mayor intercambio y reflexi贸n de los asistentes.

La pensadora Katia Colmenares explic贸 que 鈥渓o nuevo tiene que ver con reconectar con la memoria y la ra铆z, de manera que esto que parece nuevo es muy antiguo, entonces la pol铆tica que queremos construir es la pol铆tica verdadera, tiene que ver con recuperar el sentido comunitario (鈥) en la ciudad es donde se ha perdido la comunidad, de ah铆 sale el conocimiento y desde ah铆 se va implantando nuestro sentido social, el sentido de que no est谩 por encima la propia singularidad, sino el ponerse al servicio por el bien com煤n鈥.

Otro concepto al que se le dio especial importancia fue el de Plurinacionalidad. El encuentro propuso la construcci贸n de los estados plurinacionales. 鈥淓stamos en el mismo camino, la mirada de los pueblos, el poder compartir la lucha que nosotros tenemos desde los territorios鈥, se帽al贸 Vicenta Ger贸nimo, diputada Maya del Movimiento para la Liberaci贸n de los Pueblos (MLP), el brazo pol铆tico de CODECA.

El 煤ltimo d铆a se vivi贸 un momento muy emotivo en el panel de 鈥淟ucha de las mujeres del Abya Yala鈥. All铆 tanto Cristiane G贸mez Juliao (AMINGA, Brasil) Roc铆o Juli谩n (Red Chacha Warmi, Argentina) pudieron expresar el efecto que las conductas racistas y patriarcales tienen en sus territorios, en donde la minor铆a discriminada es obviamente ind铆gena.

Argentina y Brasil son estados en donde el despojo de tierras a comunidades ind铆genas y campesinas en beneficio del agronegocio es gigantesco a pesar de los dichos de sus gobiernos que dejan de lado a estos ciudadanos en minor铆a. 鈥淓stos 煤ltimos cuatro a帽os de gobierno de Bolsonaro fueron los peores de nuestra vida, el aumento de la violencia fue mucho mayor que en los anteriores gobiernos鈥, se帽al贸 Juliao. Estuvieron presentes en esa mesa Daniela L贸pez (Observatorio de DDHH de Colombia, Amanda Camilo (Ruta de Mujeres, Colombia), Ilsa Cayetano (OFRANET, Honduras) y Victoria Pacheco (UKAMAU, Chile).

Este segundo encuentro no cont贸 con la participaci贸n de pa铆ses como Bolivia o Venezuela que se consideran esenciales por sus luchas antiimperialistas. Desde CODECA informaron que Venezuela tuvo dificultades de visado y Bolivia, a pesar de haberle entregado la invitaci贸n personalmente a Evo Morales en el encuentro de RUNASUR en Buenos Aires, no concurri贸. Sin embargo, estuvieron representantes que trabajan en comunicaci贸n alternativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

驴Cu谩les son los desaf铆os de cara al III encuentro?

El pr贸ximo encuentro se har谩 nuevamente en Guatemala durante el 2023. La idea sigue siendo la profundizaci贸n de los lazos y el trabajo de las diferentes organizaciones con luchas similares.

Tambi茅n qued贸 conformado un consejo editorial que se encargar谩 de trabajar contenidos de comunicaci贸n Intercultural Decolonial desde las redes sociales y actualizar la p谩gina web de Abya Yala Soberana[2]

En la declaraci贸n final los puntos principales son:

El colonialismo provoca el despojo violento de los bienes comunes en nuestros territorios, y la colonialidad son modos de dominaci贸n pol铆tica, econ贸mica, cultural, espiritual, social, de g茅nero, etc., contin煤an vigentes en los diferentes pa铆ses del Continente de Abya Yala, muy a pesar de las bicentenarias independencias de las rep煤blicas criollas. Los diferentes procesos de liberaci贸n que emprendimos como pueblos y naciones es violentamente castigado, muy a pesar de la vigencia de los derechos colectivos de los pueblos en el Derecho Internacional. En las 煤ltimas d茅cadas, bajo la hegemon铆a del r茅gimen neoliberal, los procesos de resistencia de los pueblos y comunidades son escarmentados violentamente. Ratificamos nuestra voluntad pol铆tica de fortalecer el espacio de articulaci贸n de Abya Yala con la finalidad de avanzar simult谩neamente, en y desde los diferentes territorios del Continente, por la ruta de la descolonizaci贸n y la decolonialidad. La plurinacionalidad es nuestra apuesta pol铆tica para construir nuevos estados plurinacionales, nuevas leyes, instituciones y proyectos de vida que posibiliten la convivencia equilibrada entre todos los seres que cohabitamos en la comunidad c贸smica. Para ello debemos fortalecer nuestros procesos organizativos, formativos, de comunicaci贸n intercultural, y de articulaci贸n en y desde nuestros territorios. Para emprender los procesos de cambios estructurales y plurinacionales en los diferentes pa铆ses los pueblos y comunidades en movimiento necesitamos construir colectivamente nuestros instrumentos pol铆ticos para acceder a los espacios de decisi贸n, mediante las urnas, y acelerar los procesos de cambios profundos, mediante procesos de asambleas constituyentes originarios, populares y plurinacionales. Los buenos vivires y bien hacer son nuestros horizontes para restaurar los equilibrios rotos por la modernidad en la comunidad de Vida. Nuestra Madre Tierra, y la comunidad c贸smica, exigen que superemos el sistema moderno capitalista y volvamos a ser hijos e hijas de la Tierra. Los buenos vivires y bien hacer ancestral son nuestros horizontes para restaurar los equilibrios rotos por la modernidad en la comunidad de Vida. Nuestra Madre Tierra, y la comunidad c贸smica, exigen que superemos el sistema moderno capitalista y volvamos a ser hijos e hijas de la Tierra. Nos comprometemos a fortalecer los saberes y la espiritualidad colectiva de nuestros ancestros para que pervivan en el coraz贸n de los pueblos para el equilibrio en nuestra Pachamama. Nos comprometemos a acciones de solidaridad con todos los pueblos en pie de lucha por la defensa de nuestra Madre Tierra, la Vida, los territorios, los derechos colectivos e individuales en los diferentes territorios.

