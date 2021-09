–

Rastreando los convenios que el Ministerio de defensa firma con las distintas comunidades aut贸nomas, me he encontrado con uno reciente del Gobierno de Arag贸n, seg煤n aparece en el Bolet铆n Oficial de la Defensa de 9 de septiembre de 2021, n煤mero 176, que puedes consultar aqu铆, que financiar谩 con 25.000 euros unas jornadas de la Academia General Militar de Zaragoza que me han llamado la atenci贸n.

La colaboración del Gobierno de Aragón con este tipo de eventos es antigua y el convenio actual no es sino la última pifia de una larga sucesión.





Desde el a帽o 1998 el Gobierno de Arag贸n viene colaborando, entre otros, con la Academia General Militar de Zaragoza mediante convenios para la realizaci贸n de actividades culturales sobre la defensa, o con el convenio marco del a帽o 2006 que sustituy贸 a los anteriores convenios de colaboraci贸n, as铆 como con los posteriores convenios celebrados desde entonces, con el que se financian los gastos de conferencias, seminarios, viajes de trabajo y publicaciones de la citada Academia.

En el a帽o 2021, de nuevo, se ha suscrito el actual convenio de colaboraci贸n del gobierno de Arag贸n con la Academia General de Zaragoza para financiar los cursos de pol铆tica de seguridad de la Academia, en concreto un curso llamado 芦Seguridad y defensa: una mirada al futuro禄 t铆tulo tan amplio y ambiguo que es tanto como no decir nada.

La financiación corre a cargo del Gobierno de Aragón, como en años anteriores.



Dicho curso se justifica por la importancia de las pol铆ticas de defensa y porque se busca 芦. . .que la sociedad aragonesa, en su conjunto, y sus ciudadanos, en particular, tomen conciencia y se involucren en temas tan trascendentes como los que en dicho foro se tratan禄.

Seguramente las gentes de carne y hueso de Arag贸n ni se enteran de la realizaci贸n de estos actos de propaganda, ni saben que se pagan a sus costillas sin que nadie les haya preguntado su parecer, pero eso no quita para que se celebren con el fin de que tomen conciencia, probablemente telep谩tica o por 贸smosis a茅rea, y se involucre en los temas tan trascendentales que ah铆 se tratan.

驴De qu茅 va el curso tan trascendental para la sociedad aragonesa en lo concreto? Nos lo dice un p谩rrafo que deber铆a formar parte de los estudios sobre el lenguaje administrativo cuando no quieren explicarse: 芦El desarrollo del curso de 2021 se centrar谩 en la exposici贸n a cargo de personalidades relevantes y expertos, civiles y militares, de algunos temas que, relacionados con la Seguridad y Defensa europea, se encuentran en permanente actualidad禄.

No importa. Luego se explica mejor «Este curso se organiza con el claro objetivo de permitir a los asistentes adquirir unos conocimientos que les permitan disponer de opinión y criterio propio en una serie de temas de acuciante actualidad y, como es obvio, de indudable interés público para nuestra Comunidad Autónoma».



Como se sabe, tampoco es imprescindible dar explicaciones comprensibles m谩s all谩 de afirmar que van a soltar 25.000 euros.

Para quien tenga interés de verdad en conocer la apasionante temática completa del curso y sus ponentes (la inmensísima mayoría militares hablando de sus cositas) puede acudir al enlace con el contenido de este aquí.



Si contamos las jornadas de duraci贸n del evento (5 d铆as) el Gobierno de Arag贸n paga 5.000 euros por d铆a. Esa cantidad, de emplearse en atender a los m谩s desfavorecidos de Arag贸n, dar铆a lugar a pagar cinco d铆as de ingreso m铆nimo vital a 1.625 aragoneses y aragonesas, claro que a cambio se quedar铆an probablemente sin el enorme beneficio que supone tomar conciencia e involucrarse en los trascendentales temas que trata ese forro, lo que ser铆a una pena.

Podr铆amos hacernos otras cuentas, como por ejemplo, la comparaci贸n de esta ayuda a lo militar en cuatro d铆as con lo con lo que el gobierno de Arag贸n destina en apoyo a la inmigraci贸n en un a帽o (1,5 millones de euros, equivalente a 4.285 euros al d铆a) o en transferencias desde la pol铆tica de vivienda a familias (200.000 euros, equivalente a 547,9 euros al d铆a) para hacernos una leve idea de las preferencias pol铆ticas contantes y sonantes del gobierno aragon茅s.

Pero el Gobierno de Arag贸n es prolijo en la colaboraci贸n militar, que por otra parte no disimula mucho.

Raz贸n de ser del apoyo militarista en Arag贸n.

Sin quitarle m茅ritos a la Comunidad de Madrid, por otras muchas circunstancias de lamentable actualidad y probablemente la que m谩s sufre los procesos de militarizaci贸n del nuevo siglo, la Comunidad de Arag贸n es una de las principales promotoras del militarismo en Espa帽a. Aclaremos, en uno y otro caso, que no nos referimos a sus pac铆ficas y maltra铆das gentes, sino a sus beligerantes instituciones y autoridades.





La raz贸n de tal impulso se debe buscar en el antiguo arraigo de lo militar en Arag贸n (uno de los territorios que tienen m谩s superficie en poder del ej茅rcito, con m谩s de 2.280 inscripciones en el Registro de bienes patrimoniales del Estado y 13.100 km2, equivalentes al 27,45 % del territorio), del que podemos destacar por su significado e impacto:

La presencia y el influjo de la Academia General militar de Zaragoza (de la que fue su primer director el propio dictador Francisco Franco, luego disuelta en la Rep煤blica y reinaugurada por el mismo Franco, ya de dictador, en el a帽o 1942) y el elevado n煤mero de oficiales que pasan sus aulas, viven en Zaragoza y son impregnados de sus doctrinas militares.

La base a茅rea militar de Zaragoza (base militar en poder de EE. UU. desde 1958 a 1994 y s贸lo recuperada 铆ntegramente a la soberan铆a espa帽ola a partir de 2004), huy base del ej茅rcito del aire.

Complementada por el campo de entrenamiento militar de las Bardenas Reales, actualmente en poder del ej茅rcito, situado en el parque natural del mismo nombre y rodeado por los pueblos ribere帽os del Ebro de Arag贸n y Navarra.

El campo de entrenamiento militar de San Gregorio, una de las principales bases militares de entrenamiento de las que dispone la OTAN en Europa, y que ahora aspira a convertirse en una base log铆stica del ej茅rcito con una inversi贸n espectacular de la que el propio Gobierno de Arag贸n y el ayuntamiento de Zaragoza van a ser c贸mplices

Sin olvidar otras diversas instalaciones militares de antigua raigambre diseminadas por el territorio de la comunidad aut贸noma: Jaca, Calatayud y otras tantas y el imaginario guerrerista y militar que impregna m煤ltiples calles, plazas, fiestas y tradiciones.

Es comprensible que con un peso tan monumental y con una presencia militar en acuartelamiento y bases militares, las autoridades institucionales se anden con alg煤n que otro miramiento con el ej茅rcito, como cuando el ex alcalde de Zaragoza sentenci贸 en 2017 que Zaragoza ped铆a una Academia militar (aunque a帽adi贸 que, sin embargo, no la quer铆a militarista, que en algo se ten铆a que notar que era un alcalde del Cambio), o cuando suscribe convenios propios con el Ministerio de Defensa o se adhiere a los suscritos por la Federaci贸n Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para reservar plazas (el 20%) a militares en las polic铆as locales, dando as铆 un paso m谩s en la securitizaci贸n de las pol铆ticas de seguridad.

Las actividades de exhibici贸n y propaganda que despliega el ej茅rcito tienen tambi茅n sitio en suelo aragon茅s, que ha padecido, como el que m谩s, desfiles, juras de bandera de civiles fervorosos, presentaciones de cadetes, sable en ristre, a la virgen del Pilar, ejercicios militares de la OTAN y toda una retah铆la de actos de exhibicionismo uniformado, con la aquiescencia de las autoridades civiles y de las fuerzas vivas de cada lugar, desde el cura del pueblo m谩s peque帽o al alcalde de la ciudad m谩s grande, y desde el presidente de la comunidad aut贸noma al juez de paz de cualquier lugar, pasando por todo el escalaf贸n de rabadanes con mando en plaza.

Pero no vamos a hablar ahora de ese militarismo sociol贸gico y cultural que se exhibe cada vez con m谩s desparpajo y con menos cr铆tica, sino de los mimbres institucionales que sirven para darle solidez y estructura.

Y en esto 煤ltimo el gobierno de Arag贸n no se queda atr谩s. Hagamos un repaso de

Otras actuaciones m谩s o menos recientes.

Incorporación de militares al mercado civil y de civiles al ejército



Cuenta con otro convenio suscrito en 28 de enero de 2015. con diversas adendas posteriores, para la incorporaci贸n al mercado civil de miembros de la FAS y para informar a los j贸venes aragoneses sobre las posibilidades de incorporaci贸n a las FAS. Conforme a este convenio quien paga es Defensa al gobierno de Arag贸n.

En el a帽o 2019 el gobierno de Arag贸n firm贸 otros cuatro convenios de contenido econ贸mico m谩s con el Ministerio de Defensa, para impulsar la incorporaci贸n del personal de tropa y mariner铆a al mercado laboral civil, adem谩s de mantener el modelo de ense帽anza de los suboficiales, los cuales tienen un importe econ贸mico de m谩s de 2,3 millones de euros que servir谩n para acreditar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, y dotar de orientaci贸n laboral del personal militar o la promoci贸n para el ingreso en las Fuerzas Armadas.

En noviembre de 2019 se firm贸 otro Convenio de entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educaci贸n y Formaci贸n Profesional y la Comunidad Aut贸noma de Arag贸n, para impartir ense帽anzas de formaci贸n profesional en los centros docentes militares de formaci贸n, por importe de 11,2 millones de euros.

El 30 de julio de 2020 firm贸 una adenda al Convenio firmado entre los ministerios de Defensa y Educaci贸n con el Gobierno de Arag贸n para la impartici贸n de FP para militares, por importe de otros 28,8 millones de euros.

En 2013 participó de otro convenio suscrito entre defensa y diversas comunidades autónomas para la impartición de FP de grado superior en los centros docentes militares de formación de suboficiales y oficiales, por otros 13,2 millones de euros.



Pago del Hospital de la Defensa de Zaragoza.

Desde marzo de 2003 existen convenios, que se van renovando, para la utilizaci贸n conjunta por el ej茅rcito y el Gobierno de Arag贸n del Hospital de la Defensa de Zaragoza.

Conforme a estos convenios, el gobierno aragonés pone y paga la mayoría del personal del Hospital y financia todos los gastos corrientes del Hospital y se compromete a realizar inversiones en las instalaciones hospitalarias.



Podemos seguir con un suma y sigue de convenios. Pero los convenios no lo son todo. Tambi茅n existen:

Subvenciones a INSTALAZA y otras industrias militares





Pero no todo son convenios en la casa del Se帽or. Tambi茅n tenemos las subvenciones, con las que el gobierno de Arag贸n ha agraciado a la empresa militar INSTALAZA.

El Gobierno de Arag贸n subvenciona a INSTALAZA, con fondos de la Uni贸n Europea, dentro del programa PAIP. La propia p谩gina de INSTALAZA lo se帽ala as铆 (puede verse aqu铆).

De 2019 es tambi茅n la alianza estrat茅gica de la empresa de armamento belga John Cockerill con el Instituto Tecnol贸gico de Arag贸n, un nuevo caso de militarismo militante.

Dos claros ejemplos m谩s del militarismo militante del gobierno de Arag贸n.

Exhibicionismo militar

Me ha llamado la atenci贸n el exhibicionismo de la Ministra de defensa en la base a茅rea del ej茅rcito del aire en Arag贸n, con la excusa de los aviones que han evacuado a los afganos que colaboraron con el ej茅rcito espa帽ol y sus familias. La ministra, eludiendo lo espinoso y bochornoso del debate de fondo sobre nuestro intervencionismo militar y su abierta ineficacia (am茅n del grosero gasto in煤til) para alcanzar cualquiera de los objetivos que publicitaron para justificar la intervenci贸n en Afganist谩n (o en los otros 99 escenarios donde nuestros ej茅rcitos han intervenido en conflictos militares en el exterior) ha utilizado la base militar, con el parabi茅n de las autoridades aragonesas, en ensalzar el servicio, la abnegaci贸n y la eficacia de nuestros ej茅rcitos.

Tambi茅n el alcalde de Zaragoza, Jorge Azc贸n, muestra su orgullo de alcalde por la acogida de 芦jura de bandera禄 de civiles en 2020 porque 芦es verdaderamente importante que el ayuntamiento participe en expresar el compromiso que todos debemos tener con Espa帽a禄 y afirma que en su pol铆tica municipal la defensa de Espa帽a va a tener un lugar destacado.

No podemos dejar de mencionar las declaraciones m谩s o menos complacientes con lo militar de otras autoridades, de todos los pelajes, rindiendo pleites铆a a lo militar en nombre de la gente del com煤n.

Federaci贸n Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Adem谩s del Gobierno de Arag贸n, tambi茅n la Federaci贸n Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias cuenta desde junio de 2019 con un convenio para la reinserci贸n de militares en la sociedad civil pro el que se comprometen a realizar una reserva de plazas de polic铆as locales para militares que quieran reinsertarse en la vida civil, lo cual no es que suponga tanto un caso de civilizaci贸n de los militares como de militarizaci贸n de la seguridad 鈥渃ivil鈥.

Ayuntamientos tambi茅n.

Pod铆amos desgranar las actuaciones pro militar de los ayuntamientos del Estado, con los principales a la cabeza, ya sea reclamando que no se vayan de sus territorios los cuarteles, facilitando todo tipo de actos de exaltaci贸n militarista o eximiendo a las instalaciones militares del pago de impuestos y tasas, los m谩s. Ser铆a alargar la lista demasiado. Tal vez en alg煤n momento me tome el tiempo para desvelar m煤ltiples ejemplos del colaboracionismo militar municipal (probablemente aprovechar茅 la 茅poca de las elecciones municipales para desvelar este descaro.

De momento nos sirve el ejemplo de Arag贸n, cuyas autoridades militan en el militarismo m谩s rampante. Ni es la 煤nica, ni es la peor comunidad aut贸noma en el ranquing de militarismo, pero ejemplifica muy bien un colaboracionismo institucional que est谩 m谩s extendido de lo que la gente cree e imagina.