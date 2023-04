–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 21, 2023 105 puntos de vista





Any rere any, la lluita per l鈥檈mancipaci贸 prolet脿ria no s鈥檃tura: 1 de Maig combatiu i unitari a Castell贸 de la Plana.

El pr貌xim 1 de Maig a les 12.00 h. ens trobem a la Pla莽a de la Independ猫ncia (La Farola) per a traure muscle conjuntament amb els sindicats CNT, COS i Intersindical; a m茅s de la Cosa Nostra, Subversives Castell贸, Endavant i el SEPC.

FINS AL TRIOMF TOTAL DE LA CLASSE TREBALLADORA!

UHP.