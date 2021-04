–

De parte de Memoria Libertaria April 11, 2021

Encuentro por la Memoria

Desde el Encuentro por la Memoria, plataforma surgida para luchar por una verdadera ley de memoria que haga justicia con las v铆ctimas del franquismo y acabe con la impunidad de los verdugos franquistas, se ha emitido un manifiesto para buscar apoyo en la sociedad civil

POR UNA LEY DE MEMORIA QUE PONGA FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO . El actual anteproyecto de ley sobre Memoria Democr谩tica aprobado por el Consejo de Ministros el 15 septiembre de 2020, en breve pasar谩 a debatirse como proyecto de ley en el Congreso. Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Hist贸rica y de V铆ctimas del Franquismo consideramos que es una gran oportunidad para conseguir, esta vez s铆, una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita cerrar las heridas que a煤n permanecen abiertas. Lo necesitamos las v铆ctimas, cientos de miles, y lo necesita la democracia espa帽ola para cerrar definitivamente aquel proceso de transici贸n con Verdad, Justicia y Reparaci贸n. Si bien es cierto que el actual anteproyecto recoge una parte de las reivindicaciones esenciales de esta larga lucha del movimiento memorialista y de las recomendaciones y demandas del Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y la Garant铆a de No Repetici贸n, el Comit茅 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzada, varias resoluciones del Consejo de Europa, los Tratados Internacionales al respecto y el Derecho Internacional Humanitario, no es menos cierto que el Estado espa帽ol sigue sin permitir el acceso a la Tutela Judicial Efectiva para las v铆ctimas, el acceso a la Justicia. Por ello queremos destacar algunos aspectos concretos: Es absolutamente necesaria la declaraci贸n de nulidad la Ley de Amnist铆a de 1977 o, al menos, de aquellos apartados ( art铆culo 2, apartados e y f ), para que deje de ser utilizada por la judicatura como ley de punto final, permitiendo investigar judicialmente los cr铆menes del franquismo y el acceso a la justicia a las v铆ctimas de la dictadura.

Declarar las resoluciones judiciales o administrativas nulas, y los tribunales u organismos franquistas que las dictaron como ileg铆timos, tal y como establece el Anteproyecto, no tiene plena validez jur铆dica . Es imprescindible, que los Tribunales y Consejos de Guerra franquistas sean considerados ilegales y sus sentencias, as铆 como toda la legislaci贸n represiva del franquismo, sean declaradas nulas de pleno derecho , sin necesidad de que por parte de las v铆ctimas de la dictadura o sus familiares se tenga que instar ning煤n proceso judicial administrativo posterior para llevar a efecto tal declaraci贸n de nulidad.

Pese al avance que representa que el Estado espa帽ol asuma su responsabilidad directa en la recuperaci贸n e identificaci贸n de las v铆ctimas, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localizaci贸n, exhumaci贸n e identificaci贸n de las fosas comunes y, este extremo, es absolutamente necesario para establecer la Verdad Jur铆dica de lo que pas贸, la custodia legal de todas las pruebas documentales, as铆 como para impartir justicia.

Es imprescindible el reconocimiento de los cr铆menes del franquismo como cr铆menes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, por lo que el Estado espa帽ol debe ratificar la 鈥淐onvenci贸n sobre la imprescriptibilidad de los cr铆menes de guerra y de los cr铆menes de lesa humanidad鈥 de 1968 . Asimismo, pedimos el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado, de instituciones, organizaciones, entidades y particulares que se hayan beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados.

Exigimos el reconocimiento jur铆dico de todas las v铆ctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo y el derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos activos de todos los derechos reconocidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la v铆ctima del delito . V铆ctimas como las personas asesinadas y enterradas en fosas comunes, las torturadas y encarceladas, beb茅s robados, la represi贸n espec铆fica contra las mujeres, homosexuales, minor铆as 茅tnicas, las expoliadas y expropiadas, las que participaron en la guerrilla, las obligadas al exilio, las depuradas y destituidas, las represaliadas por actuaciones de Resistencia fuera de Espa帽a y al resto de v铆ctimas del nazismo 鈥

Adem谩s, es ineludible la modificaci贸n la Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional y el cumplimiento de la legislaci贸n internacional en materia de Derechos Humanos.

En cuanto al per铆odo que abarca la Ley, consideramos que debe llegar al menos hasta 1983 , pues en esta etapa hubo m谩s de 300 v铆ctimas luchadoras y luchadores por las libertades democr谩ticas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha. Y en los casos de beb茅s robados, la fecha deber铆a abarcar, al menos, hasta 1999, a帽o en el que se declara inconstitucional el parto an贸nimo.

La Recuperaci贸n de la Memoria Democr谩tica y el fin de la impunidad del franquismo es responsabilidad de toda la sociedad, y una obligaci贸n ineludible para un Estado que se dice de derecho y que respeta los derechos humanos. Porque el franquismo asesin贸 a hombres y mujeres republicanos y antifascistas por todo el pa铆s, provocando un trauma transgeneracional significativo que todav铆a hoy no ha sido abordado con rigurosidad y, en consecuencia, a煤n no se ha podido superar. El reconocimiento de la Verdad permite que la Justicia act煤e y que el camino de la Reparaci贸n se empiece a construir con Garant铆as de No Repetici贸n.

Es por todo ello por lo que llamamos a la ciudadan铆a democr谩tica, a las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de juristas y a todo tipo de entidades c铆vicas a apoyar nuestras justas reivindicaciones por una ley que ponga fin al silencio, olvido e impunidad sobre tanto crimen de aquella genocida dictadura. Como as铆 han hecho en otros pa铆ses de nuestro entorno para cerrar heridas y avanzar en una plena Democracia.

26 de marzo de 2021.