De parte de A Las Barricadas December 31, 2021 96 puntos de vista

He recibido un comentario de alguien que me dice, que siendo yo una buena persona que intenta dar buenas noticias, c贸mo he hecho una valoraci贸n tan negativa de la Reforma Laboral firmada por Yolanda D铆az y CCOO y UGT, junto con la CEOE. Y el motivo es el siguiente: cuando se sufre una derrota sin paliativos, hay que saberlo reconocer. No te pueden dar una paliza, salir con los dientes partidos, la nariz rota, el estern贸n saliendo por el gaznate, y decir que has evitado que te partan el cuello, y que eso es vencer.

Y es que lo peor no es que se haya firmado otro pastiche, si no el tema de lo simb贸lico, Os lo explico y es solo mi opini贸n:

La reforma de 2012 la sac贸 el PP por sus cataplines, sin negociaci贸n ni hostias, y meti贸 ah铆 lo que le dio la gana. La hizo por cojones, sin consenso.

Por ejemplo, una cosa de tantas: despu茅s de la reforma laboral del a帽o 2012, s贸lo ten铆amos derecho a los salarios de tramitaci贸n en caso de reincorporaci贸n al trabajo despu茅s de un despido, ya sea por un despido declarado improcedente o declarado nulo.

Para quien no haya ido nunca a juicio, el despido improcedente es un despido con indemnizaci贸n, y vas a la calle tan panchamente, porque el que el empresario incumpla con la ley o con lo acordado, no quiere decir que te tenga que readmitir. Los salarios de tramitaci贸n eran los que percib铆as cuando ganabas un juicio por despido improcedente.

O sea, est谩s en una obra, y el jefe decide que te echa. T煤 no est谩s de acuerdo y vas a juicio, y ganas y el juez declara despido improcedente. Bueno, pues aparte de lo que te corresponde, t煤 cobras los salarios dejados de percibir desde que se produce el despido hasta que hay sentencia, que pueden ser varios meses que has estado sin trabajar, dependiendo de lo que corran los tr谩mites. Eso eran los “salarios de tramitaci贸n”.

Tras 2021, si te despiden, y el juez dicta sentencia de despido improcedente, tras tres meses, no cobras salarios de tramitaci贸n esos tres meses. No s茅 si me explico.

O dicho de otro modo, antes de la reforma laboral de 2012, adem谩s de la indemnizaci贸n por despido improcedente, se ten铆a derecho a los salarios de tramitaci贸n, haciendo los despidos m谩s costosos.

Ahora, al acordar en 2021 sindicatos y socialdem贸cratas que los salarios de tramitaci贸n siguen sin percibirse en caso de despido improcedente, se legitima en medio del consenso esa imposici贸n. Ya no es el PP. Ya son sindicatos y socialdem贸cratas que consideran que eso hay que aceptarlo. Y se saluda ese acuerdo como maravilloso.

O sea: victoria de la patronal, que sigue con su agenda de ganar pasta como sea, poni茅ndose medallistas de h茅roes mientras cobran del presupuesto. Eso es simb贸lico. Eso es espiritual. Eso es fuerza. Y hay que saberlo reconocer. Porque si no llegar谩 el d铆a en que te partan el cuello, y digas “gracias amo”.