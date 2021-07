18 mesos de pres贸 i 480 euros de multa per al fotoperiodista del diari El Pa铆s Albert Garcia. Aquesta 茅s la petici贸 de condemna per part de la Fiscalia per suposadament agredir dos policies nacionals antiavalots durant les protestes contra la sent猫ncia de l’1-O l’octubre del 2019. Garcia va ser detingut i traslladat a la comissaria de la policia espanyola a La Verneda. La versi贸 del fotoperiodista, corroborada per diversos companys presents en el moment de la detenci贸, 茅s completament diferent de la dels policies i assegura que en cap cas va agredir els agents, sin贸 que estava intentant que no l’impedissin fotografiar les detencions.

Segons el ministeri p煤blic, cap a les 20.30 hores del 18 d’octubre, un agent estava intentant fer una detenci贸 davant del Teatre Borr脿s, a la pla莽a Urquinaona. La versi贸 policial 茅s que un agent dels antiavalots li va dir que marx茅s d’all脿, per貌 el fot貌graf hauria agafat “violentament” l’agent pel coll de l’armilla antitrauma i el va tirar a terra. Despr茅s hauria marxat corrent amb la persona que estava sent detinguda.

En el moment dels fets duia posat el bra莽alet de premsa al bra莽. Els agents se鈥檒 van emportar emmanillat per l鈥檈squena, amb la c脿mera de fotos penjada al coll. Garcia va ser traslladat a la comissaria de la Verneda on es van concentrar fins a una trentena de persones per donar-li suport. No va ser fins cinc hores despr茅s de l’arrest, a les 3.30h, que Garcia ha sortit en llibertat. Col路lectius professionals com el Col路legi de Periodistes o el Grup Barnils van condemnar la detenci贸 i han exigit explicacions.

https://www.naciodigital.cat/noticia/222215/fiscalia-demana-any-mig-preso-fotoperiodista-pais-detingut-durant-protestes