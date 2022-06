–

Dos agents dels Mossos d鈥橢squadra de la comissaria de Sant Mart铆 protagonitzen una trama de corrupci贸 policial que ben b茅 podria haver sortir de The Wire o Line of Duty. Fiscalia demana m茅s de 18 anys de pres贸 per dos policies acusats de col路locar droga i armes al cotxe d鈥檜n estibador mentre era al gimn脿s, amb l鈥檕bjectiu que acab茅s empresonat per narcotr脿fic.

Segons ha avan莽at El Pa铆s, el treballador portuari va passar un calvari judicial de tres anys des de la seva detenci贸 el 15 de juny de 2016 fins a l鈥檈xoneraci贸 a tribunals el maig de 2019. Els dos funcionaris haurien usat la base de dades del cos de policia per identificar el seu vehicle i haurien estudiat les seves rutines a trav茅s de seguiments extraoficials fets per dos c貌mplices.

Aix铆 茅s com haurien trobat el moment idoni per posar-li al cotxe un quilo de coca茂na, haixixs, una pistola semiautom脿tica, una destral i una navalla. Un tuit dels Mossos encara mostra les presumptes proves trobades aquell dia, tot i que la nota de premsa ja no est脿 en l铆nia. Segons la informaci贸 publicada aleshores a la premsa, l鈥檈ndem脿 de la detenci贸 es va registrar el domicili de l鈥檋ome i s鈥檋i va trobar abundant material amb simbologia nazi.

Gestions des de comissaria

Despr茅s els c貌mplices van trucar al tel猫fon de gu脿rdia de la comissaria fent-se passar per confidents d鈥檜n tercer agent, que no estaria al cas de la trama i formaria part de la unitat antidroga, per donar el xivatasso del contingut del cotxe de l鈥檈stibador. Un dels dos policies presumptament corruptes estava de gu脿rdia aquell dia i va poder precipitar un dispositiu d鈥檈scorcoll i detenci贸, segons publica el mateix rotatiu.

Pendents de judici

Els dos agents acusats estan en llibertat actualment per貌 apartats de la seva feina. Van ser enxampats per Assumptes Interns despr茅s de mesos d鈥檈scoltes i investigaci贸. No s鈥檋a esclarit per ara quina seria la motivaci贸 de parar-li una trampa a l鈥檈stibador, ni si estava orquestrada per una organitzaci贸 aliena o altres individus. Se sospita, per貌, que podria haver-hi com a rerefons un conflicte entre estibadors relacionat amb tr脿fic internacional de droga al Port de Barcelona. El judici est脿 pendent de data.

