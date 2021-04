–

Denuncia Publica

ABRIL 2021

Mi nombre es Marcela Isla Acu帽a domiciliada en la comunidad Hua帽aco Millao y Otros sector Chacaico y declar贸 lo siguiente

1. Con respecto al MEGA ALLANAMIENTO que se realiz贸 en d铆a 7 de enero del 2021 en las siguientes comunidades como: Pancho Curamil, Chacaico, Temucuicui y otras m谩s, que dio como resultado de muerte a un funcionario de Polic铆a de Investigaciones de Chile.

2. Por ese motivo se ha empezado a realizar peritajes arbitrarios y hostigamiento a m铆 y a mi madre de 80 a帽os de edad quien sufre de problemas de salud cardiol贸gico, y tambi茅n he estado recibiendo llamadas amenazantes de n煤meros privados en donde estoy completamente segura de que es la Polic铆a. Ya que el d铆a 25 de febrero del 2021 hace ingreso PDI acompa帽ados de personal de Carabineros a obligar a mi madre que diera informaci贸n de los hechos ocurridos del dia del allanamiento.

3. Posteriormente el d铆a jueves 8 de abril del 2021 nuevamente hace ingreso la PDI a mi domicilio entreg谩ndome un ACTA DE NOTIFICACION en donde me involucran como TESTIGO de la FISCALIA. De esta forma fui llamada SIN MI CONSENTIMIENTO en lo cual yo me NIEGO a declarar y no sere part铆cipe de estos hechos.

4. Por 煤ltimo, dejar en claro que no me dejar茅 amedrentar por la fiscal铆a y Policias de Investigaciones de Chile puesto a que yo no tengo nada que ver en estos hechos y RESPONSABILIZO TOTALMENTE AL ESTADO DE CHILE Y A SU SERVICIO DE SEGURIDAD (PDI, Carabineros, FISCALIA) de lo que me pueda suceder hacia mi persona o mi se帽ora madre.

