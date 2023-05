Fiscalidad religiosa

En este pa铆s solo hay una pol铆tica

religiosa: proteger los privilegios de la Iglesia cat贸lica. Cuando esos

privilegios resultan inasumibles, porque es bastante obvio que las iglesias

est谩n vac铆as, se extienden a otras confesiones para dar cierta impresi贸n de laicidad

y multilateralidad. Esto pasa en ambos lados del espectro pol铆tico: recordemos

que, en 2017, el Gobierno del PP propuso ampliar a otras religiones la casilla del IRPF e incluso se habl贸 de introducir fiestas no cat贸licas en

el calendario laboral.

La Constituci贸n espa帽ola, una vez

declarada la aconfesionalidad del Estado, obliga a los poderes p煤blicos a tener

en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa帽ola y a mantener las

consiguientes relaciones de cooperaci贸n con la Iglesia Cat贸lica y las dem谩s

confesiones (art铆culo 16.3). 驴Con todas las confesiones? 驴Los poderes p煤blicos

deben tratar igual a la peque帽a secta de cuarenta fieles que al Islam, y

colaborar con ambas de la misma forma? Parece obvio que no. El criterio debe

ser el previsto en la Constituci贸n: las creencias religiosas de la sociedad

espa帽ola. Es decir, las que tengan una cierta extensi贸n.

El instrumento para determinar qu茅

entidades merecen colaboraci贸n es la declaraci贸n de notorio arraigo. Es un

expediente que instruye el Estado y que determina qu茅 confesiones tienen

suficiente presencia en Espa帽a como para que sean tenidas en cuenta a la hora

de negociar con ellas. Hay siete confesiones con notorio arraigo: juda铆smo

(1984), evangelismo (1984), Islam (1989), mormones (2003), testigos de Jehov谩

(2006), budismo (2007) e Iglesia Ortodoxa (2010).

He puesto las fechas para que se vea

que hubo dos grandes oleadas de declaraciones de notorio arraigo, una en los 鈥80

y otra en los 鈥00. Y eso es importante. Porque con las tres primeras se firmaron

esos acuerdos de cooperaci贸n previstos en la Constituci贸n, acuerdos que les

conceden derechos especiales. Pas贸 el tiempo y las otras cuatro confesiones

adquirieron notorio arraigo, pero con ellas no se firmaron acuerdos. As铆 que,

para no generar demasiado agravio comparativo, se regularon en la ley ciertos derechos

de las entidades religiosas que tienen notorio arraigo.

Por no alargar el cuento, las siete entidades

que tienen notorio arraigo gozan de ciertos derechos: sus

matrimonios tienen eficacia civil y pueden designar miembros en la Comisi贸n

Asesora de Libertad Religiosa y en la Fundaci贸n Pluralismo y Convivencia. Las

tres entidades con las que hay firmados acuerdos tienen, adem谩s, otras ventajas.

Algunos de estos derechos est谩n reconocidos en sus acuerdos, pero otros aparecen

en las propias leyes. Nos interesan especialmente los que se recogen en la Ley de r茅gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Son los mismos que el resto de entidades sin fines lucrativos:

Tienen importantes exenciones en el Impuesto

de Sociedades. Hay muchas rentas exentas: donativos, cuotas de asociados,

subvenciones, dividendos, alquileres, precios de compraventa, etc. Incluso est谩n

exentas las rentas derivadas de explotaciones econ贸micas, siempre que tengan vinculaci贸n

con las finalidades de la entidad y que est茅n en el extenso listado del art铆culo

7 de la ley: acci贸n social, asistencia sanitaria, bienes de inter茅s cultural,

representaciones culturales, ense帽anza, edici贸n de libros, deporte, etc.

No me quiero meter en el an谩lisis concreto

de esta exenci贸n, porque tiene mucha casu铆stica. En resumen, est谩 exento casi

todo lo que no sea poner una f谩brica de tornillos o una agencia de seguros (y

aun as铆 ver铆amos). Adem谩s, hay que tener en cuenta que esta exenci贸n, que est谩

pensada para asociaciones sin 谩nimo de lucro, les viene especialmente bien a

las religiones, porque suelen dedicarse a asuntos sociales y culturales muy

variados, que quedan exentos casi de base.

En segundo lugar, tienen exenciones

en tributos municipales. Aqu铆 est谩 el gran caballo de batalla: el IBI. Esencialmente,

est谩n exentos de IBI todos los inmuebles que posea una entidad religiosa, salvo

los que est茅n afectos a las explotaciones econ贸micas no exentas. Vaya, que las religiones no

pagan IBI salvo por la f谩brica de tornillos o el despacho de la agencia de

seguros. No es una exenci贸n solo de los lugares de culto, sino de todo edificio

que no se dedique a una explotaci贸n econ贸mica por la que paga Impuesto de Sociedades.

Tampoco pagan IAE por las

explotaciones exentas de Impuesto de Sociedades, no pagan Impuesto de Plusval铆a

por transmitir sus terrenos, etc.

Por 煤ltimo, gozan de incentivos

al mecenazgo: las personas que les donen dinero pueden deducirse parte de

esa donaci贸n en el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta

de los No Residentes, dependiendo de la condici贸n del donante.

Estos tres elementos son el n煤cleo

del r茅gimen fiscal de las tres entidades religiosas con acuerdo, lo que las

pone muy por encima de las cuatro que solo tienen notorio arraigo.

Por cierto, si alguien nota que no

hemos mencionado a la Iglesia cat贸lica, es porque ella est谩 m谩s all谩 de todo

eso. La ICAR no tuvo que inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas ni

tramitar el notorio arraigo, porque la propia Constituci贸n le concede carta de

naturaleza (1). Y los acuerdos con ella tienen rango de tratado internacional, as铆 que est谩n por encima del resto de la legislaci贸n espa帽ola.

Aunque, por lo que pudiera pasar, la ley menciona expresamente que el r茅gimen fiscal

que ya hemos descrito le es aplicable tambi茅n a la Iglesia cat贸lica.

Entonces, tres niveles de

confesiones que tienen relaciones con el Estado: primero, las que solo tienen

notorio arraigo (mormones, testigos, budistas, ortodoxos); en segundo lugar,

las que tienen notorio arraigo y acuerdo (jud铆os, protestantes y musulmanes); encima del todo, la Iglesia cat贸lica. Lo que est谩 intentando el Gobierno es, en

parte, equiparar todos esos niveles. Recortar alg煤n privilegio menor de la

Iglesia, aumentar las ventajas de quienes tienen notorio arraigo y as铆 todos

contentos.

As铆, hace un par de meses se firm贸 un acuerdo, por medio de un canje de notas (2), por el cual la Iglesia cat贸lica

renunciaba a las exenciones al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras y a las contribuciones especiales. El primero es un tributo municipal que

grava la realizaci贸n de construcciones que exijan licencia o declaraci贸n

responsable. El segundo, un tributo que se puede exigir cuando ciertos

obligados tributarios obtienen un beneficio de la realizaci贸n de obras p煤blicas

o del establecimiento de servicios p煤blicos (3). El primero tiene a煤n cierta

aplicabilidad, si bien es un impuesto bastante poco gravoso (un m谩ximo del 4%

del valor de la construcci贸n); las segundas se suelen usar poco, porque son

impopulares. Vaya, que no es que la Iglesia renuncie a grandes cosas aqu铆.

Ahora, el siguiente paso es mejorar

la situaci贸n de las entidades religiosas con notorio arraigo. Lo pretenden

hacer por medio de una enmienda a la reforma de la Ley de Mecenazgo que se est谩

tramitando ahora. No he podido acceder a la enmienda, pero supongo que donde la

ley dice 芦las entidades religiosas que tengan acuerdo disfrutan del siguiente r茅gimen禄

pasar谩 a decir 芦las entidades religiosas con notorio arraigo disfrutan del

siguiente r茅gimen禄. As铆, adem谩s, el problema se soluciona de cara al futuro: si

ma帽ana se le concede notorio arraigo al hinduismo o al baha铆smo (religiones ya

con cierta cantidad de fieles en Espa帽a), les ser铆a de aplicaci贸n este r茅gimen

sin mayor tr谩mite. Aun quedar谩n diferencias entre las entidades con acuerdo y

las entidades que no lo tienen, incluso fiscales (4), pero el r茅gimen general

quedar谩 mucho m谩s equiparado.

Ha dicho presidencia del Gobierno que

este es un 芦avance en equidad que promueve el ejercicio efectivo del derecho

fundamental a la libertad religiosa, ahonda en la igualdad y la neutralidad de

nuestro Estado aconfesional y corrige los privilegios hist贸ricos fiscales de la

Iglesia Cat贸lica禄. Y bueno, en fin. Podremos decir que corrige algunos

privilegios fiscales. Y los corrige no reduci茅ndolos, sino ampliando los de

otras confesiones m谩s o menos grandes para que se cantee menos. Como dec铆amos

al principio: protecci贸n de la posici贸n de la Iglesia caiga quien caiga.

A pesar de mi escasa simpat铆a hacia

las religiones, no acabo de estar en contra de que las m谩s grandes se equiparen

a entidades sin 谩nimo de lucro. Siempre hay alg煤n listo diciendo que no tienen que recibir financiaci贸n porque son organizaciones privadas (objeci贸n

que desmontamos aqu铆 , mutatis mutandis), pero el hecho es que

existen toda clase de entidades privadas que reciben subvenciones p煤blicas. Neg谩rsela

a las religiones por principio no parece muy defendible. Al fin y al cabo, las

confesiones religiosas son quienes articulan un derecho tan importante como es

la libertad de conciencia y de culto.

El problema no es ese. El problema

es que aqu铆 la Iglesia cat贸lica tiene barra libre, incluso aunque ya no cuenta con la

relevancia cultural y religiosa que ha tenido hist贸ricamente. Muy poca gente va

a las iglesias y el porcentaje de no creyentes supera al de cat贸licos practicantes,

pero aun as铆 tienen su casillita en el IRPF, sus exenciones de impuestos, sus

colegios concertados, sus plazas de profesor en centros p煤blicos y sus misas en

TVE. Y claro, como eso ya queda mal, lo que se hace es darles a otras

confesiones algunas de esas ventajas, pero ni mucho menos todas. Lo cual es un

problema, porque esto no va de que tal o cual ventaja o exenci贸n deba

eliminarse, sino que el juego conjunto de todas ellas construye una situaci贸n

de privilegio que, si ya era discutible en 1978, ahora es absolutamente

intolerable.

Por ejemplo, el IBI. A m铆 no me

importa que una mezquita o una sinagoga no paguen el IBI: son un centro de

culto y tiene cierto sentido que disfruten de una exenci贸n de impuestos. Lo mismo

me sucede con las iglesias cat贸licas. Mi problema con el IBI es que la Iglesia tiene

un patrimonio inmobiliario inmenso, formado tanto por bienes exentos como por

bienes sujetos, y no paga impuestos tampoco por estos 煤ltimos. En buena medida,

esto 煤ltimo es gracias a unos Ayuntamientos que se han negado a exig铆rselo

(gobernara quien gobernara) y a un Estado incapaz de imponerse: el otro d铆a

dec铆a Patxi L贸pez que hay que corregir esta realidad, pero 芦en di谩logo con la

instituci贸n禄. A帽ade insulto al dolor el hecho de que muchos de estos bienes se

hayan adquirido por medios tan discutibles como las inmatriculaciones.

Eso es privilegio: una interacci贸n

de normas y situaciones que ponen a una persona o entidad por encima de las

reglas que se aplican al com煤n de los mortales. Prueba t煤 a dejar de pagar el

IBI, a ver si el Ayuntamiento dialoga contigo o m谩s bien cae encima de tu

persona y tus bienes con gran venganza y furiosa c贸lera. Porque creo que todos

sabemos lo que pasar铆a en ese caso u otros similares.

As铆 pues: a priori, no me parece mal

que las confesiones con notorio arraigo (tanto las que lo tienen ya como las

que puedan venir en el futuro) disfruten de las mismas ventajas fiscales que ya

tienen las confesiones con acuerdo. Podr铆amos entrar a discutir el detalle de

esas ventajas fiscales, pero, si existen, parece razonable extenderlas a las

que tienen notorio arraigo. Ahora bien, el elefante en la habitaci贸n no es ese,

sino los absurdos privilegios de la Iglesia cat贸lica. Eso es lo que hay que

tocar.

Y eso es lo que se va a quedar sin

tocar, claro.

(1) Aunque sus entidades vinculadas

s铆 han tenido que inscribirse.

(2) Un canje de notas es un tipo de tratado

internacional. A veces se usa para introducir modificaciones de poca

importancia en tratados m谩s grandes.

(3) Ejemplo t铆pico: un Ayuntamiento

mejora la carretera que va a una urbanizaci贸n. Como esa obra p煤blica beneficia

a los habitantes de esta urbanizaci贸n, se les puede imponer una contribuci贸n especial.

(4) Las entidades religiosas con

acuerdo tienen exenci贸n en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur铆dicos

Documentados, por ejemplo.

