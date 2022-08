–

Ante el intento de fiscalización por parte de la Dirección de AT Valor/Tasaciones Hipotecarias de los dispositivos digitales y las cuentas de correo de la plantilla, desde CGT nos vimos obligados a presentar Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional (A.N.), dado que la empresa ignoró nuestro requerimiento para que quedaran sin efecto las estipulaciones contenidas en un escrito que nos dejaron en nuestras mesas para que lo firmáramos y que, en todo caso, la implantación de dichas medidas tendría que ser negociada con la RLT. Pues bien, la A.N. ha fallado a nuestro favor en estas cuestiones, dejando sin efecto el citado escrito, no tanto por su contenido, que recordemos contraviene las condiciones existentes de la etapa de JLL, sino por no haber sido negociada con esta RLT, que como todo el mundo sabe es el estilo de la dirección de la empresa. Hay que indicar, que esta sentencia admite recurso.

Así mismo, aprovechamos esta misma demanda, para incluir la peculiar situación impuesta a dos personas a las que se les tuvo que reconocer también a través de la acción judicial, su derecho a teletrabajo parcial por cuestiones de conciliación, consistente en tener que dejar sus equipos en el centro de trabajo, proporcionándoles otros para que se conectaran en remoto a los mismos. De este modo, el jefe de turno puede fisgonear en cualquier momento lo que estas personas estaban haciendo. Pensamos que este particular método, marca de la casa, va en contra del derecho a la intimidad y resulta tan invasivo como innecesario. Pues bien, en este caso, la Sala de la A.N. se ha declarado incompetente, remitiéndonos a los Juzgados de lo Social, cuestión que ya se encuentra en elaboración por parte de nuestros servicios jurídicos.

En cualquier caso, estamos satisfechos del resultado obtenido, que no hace otra cosa que reprobar la actitud autoritaria de la empresa, algo que se viene produciendo en todas las cuestiones que requieren legalmente de negociación colectiva, derecho fundamental que se viene vulnerando desde que Tasaciones Hipotecarias fue adquirida por AT Valor. Ahora solo queda por ver si la dirección de la empresa continúa por el mismo camino, puesto que en caso de no rectificar nos tendremos que seguir viendo tanto en los juzgados como en la Inspección de Trabajo (ITSS).

Por último, aprovechamos para informaros, que en relación con la denuncia a la ITSS por la negativa de la empresa a entregarnos la documentación de la operación de compraventa de la empresa y demás información legal periódica, de la cual os dimos cuenta en nuestra anterior circular, ya estamos realizando las correspondientes actuaciones ante la ITSS para que proceda con la sanción que pueda corresponder a la empresa. No obstante, paralelamente cursaremos demanda ante el juzgado para que se nos entregue dicha documentación, que realmente es lo que nos interesa a la plantilla.

Os seguiremos informando.