–

De parte de ANRed September 8, 2021 17 puntos de vista

Bajo el lema “¿QUIÉN SE QUEDA CON EL AGUA? QUE A LOS BARRIOS NO LLEGA”, organizaciones sociales se movilizaron este miércoles 8 de septiembre en General Roca/ Fiske Menuco, hacia el Municipio y Aguas Rionegrinas, para exigir soluciones ante la falta de agua potable que están sufriendo varios barrios del norte de la ciudad. Por corresponsales populares para ANRed

“En el marco de una crisis hídrica y del avance en la explotación de hidrocarburos no convencionales ya en estos meses invernales muchos barrios de la ciudad perdimos el acceso al agua potable y sabemos que es una situación que se va a agravar en el verano. Todos los años nos encontramos con el mismo problema pero esta vez comienza meses antes”, expresaron desde la organización Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) mediante un comunicado. Participaron de la movilización las organizaciones sociales Dignidad Rebelde, el Polo Obrero y el FOL

Es la segunda vez en menos de un mes que se movilizan a Aguas Rionegrinas, la empresa provincial prestadora del servicio, para exigir soluciones. “El 18 de agosto pasado movilizamos a ARSA y se comprometieron a una audiencia que nunca se concretó porque la empresa nunca nos llamó. Nuestro reclamo es por soluciones inmediatas frente a la falta de agua potable y de las constantes roturas de la red cloacal que sufrimos día a día las vecinas y vecinos de barrios como Alta Barda, Colonia 17 de Octubre y Quinta 25. Convivimos con nuestras calles inundadas de desechos cloacales y tenemos que caminar varias cuadras hasta el canal principal y cargar agua para lavar e higienizarnos, esta situación vulnera nuestro derecho básico al agua y a un ambiente libre de contaminación. Mientras el Estado destina millones de litros de agua potable para el extractivismo, en los barrios populares aún no tenemos agua para mantener en funcionamiento comedores, merenderos, huertas, espacios de limpieza y construcción”, continúa el comunicado.

Desde las 9:30hs, y a pesar de la incesante lluvia, vecinos y vecinas de los barrios populares marcharon por las calles de la ciudad, con baldes, bidones y recipientes con agua para representar la forma en que tienen que acceder a este servicio tan esencial del que son privados y privadas. Es que, como explicó Miriam, vecina del barrio Colonia 17 de Octubre, los camiones que antes proveían a estos barrios marginales ya no pasan más y para acceder al agua potable deben recurrir a la solidaridad de un vecino de JJ Gómez, una localidad lindante a Roca, quien tiene una bomba de agua dulce. “Del canal no podemos sacar porque el agua está toda contaminada, porque tenemos el problema no solo de los cortes de agua sino del desborde de las cloacas y el agua de las cloacas cae al canal”, explicó Miriam.

El reclamo fue llevado también al municipio, donde se realizó una reunión con el Secretario de Producción para pedir, además, elementos y condiciones necesarias para desarrollar la tarea de huertas comunitarias. “La producción y autogestión de la tierra es una herramienta de suma importancia para sostener el comedor y garantizar el acceso a una alimentación saludable”, manifestaron.

Desde Aguas Rionegrinas se comprometieron nuevamente a tener una audiencia para el próximo miércoles 22 del corriente mes, con referentes de las organizaciones sociales. Hasta ese entonces, vecinos y vecinas de la ciudad se mantendrán expectantes, a la espera de una pronta solución ante la falta de agua potable que sufren año a año.