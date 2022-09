–

Tu vienes vendiendo flores

las tuyas son amarillas

las m铆as de to los colores

Nos juntamos un d铆a que so帽amos con un espacio para poder expresarnos y tomar decisiones propias. Nos juntamos de manera espont谩nea, desde el sentir compart铆o y las mira铆tas de complicidad, casi sin conocernos, sabi茅ndonos compa帽eras de camino antes de que to esto se formase. Nos juntamos como un corrillo flamenco, impulsadas por las voces que se alzaban, por los sentires y las memorias que se intu铆an. Nos reconocimos en nuestros deseos internos de crear lugares donde compartir, comadrear, resistir y disfrutar. No ten铆amos d贸nde, no sab铆amos c贸mo, pero nos un铆an las ganas.

La idea de una Pe帽a apareci贸 una tarde de domingo mientras ve铆amos un espect谩culo flamenco de Carmen Ledesma. Quiz谩 su baile tan sent铆o, tan gitano, tan de adentro, tan de la memoria y reivindicativo fue la chispa que encendi贸 la llama. Quiz谩 ver a esa mujer, a comp谩s, desafiando con su estar al patriarcado, ocupando el espacio desde ese disfrute irreverente, rompiendo tantas expectativas patriarcales nos inspir贸 a so帽arnos juntas. Quiz谩 fue un conjuro o es que ya ven铆amos nosotras dispuestas a asarvaharlo to. Lo cierto es que esa tarde, entre papas y litros, nos preguntamos 芦c贸mo pod铆amos construir espacios que pudieran ser feministas, donde crear nuestras propias propuestas y construir flamenco禄. La cosa se fue calentando, una llama empez贸 a surgir de la algarab铆a de imaginarnos en nuestra propia Pe帽a. Nos acordamos de las mujeres del barrio de San Diego, que algunas de nosotras hab铆amos conocido en un evento donde se present贸 La Digitalizadora y Agenda Comadre organizado por Friday For Future. Pensamos en ellas intuyendo que iban a decir: 芦S铆 a todo禄. Porque las mujeres de San Diego son potencia pura, son comadreo, son resistencia cotidiana, son flamencas desde que se levantan hasta que se acuestan. Y como as铆 somos, en menos de dos semanas ya est谩bamos todas en el barrio hablando y so帽ando en lo que se iba a convertir en un sarvahismo flamenco donde las risas, los revuelos y las revueltas nos impulsar铆an a crear y comadrear.

El patio de la asociaci贸n de vecinas de ese barrio nos ha escuchado invocar a las m谩s grandes del flamenco, pensar de forma feminista la vida, reivindicar la genealog铆a de mujeres y disidencias en Andaluc铆a. Al abrigo de los jazmines y las buganvillas hemos hecho memoria, hemos cuestionado el sistema, hemos deseado construir alianzas, barrios diversos y seguros donde el fascismo, el racismo y el patriarcado no tengan cabida.

Este proyecto parte de la necesidad personal y colectiva de rescatar la sabidur铆a ancestral del flamenco como forma de lucha, como elemento de reivindicaci贸n para los pueblos oprimidos. Es un lugar donde reparar, valorar y memorar. Nosotras, Las Asarvah谩s, hemos venido a reivindicar que el flamenco, como Andaluc铆a y los barrios, est谩 lleno de diversidad porque es una forma de expresi贸n que nace de los bordes donde los sujetos subalternizados: gitanos, moriscos, negros鈥 han encontrado refugio y han expresado sus sentires. Y dentro de este rel铆o de sentires que hay en el flamenco est谩n las mujeres y disidencias. 驴Qu茅 ser铆a del flamenco sin la Paquera de Jerez? Mujer gitana y, dicen las buenas lenguas, lesbiana. Hemos venido a hacer memoria y a reivindicar el papel clave de las mujeres y disidencias en la evoluci贸n del flamenco. 驴Qu茅 ser铆a de este arte sin la Ni帽a de los Peines, Pepa Oros, T铆a Anica la Piri帽aca y tantas mujeres que han aportado sus experiencias a este arte sent铆o?

Este colectivo nace para poner en valor las aportaciones actuales y pasadas de las mujeres y disidencias en el flamenco, pero no solo, tambi茅n en las artes y en el mundo. Porque ya est谩 bien de negarnos nuestros lugares y nuestros saberes. Cansadas de la queja y la rabia, nos organizamos para crear lugares que nos acojan. Queremos crear espacios pensando en la diversidad, en la accesibilidad para todo el mundo. Estos son objetivos muy ambiciosos, por eso sabemos que nunca ser谩 perfecto ni lo pretendemos. Pero este es nuestro horizonte, nuestra forma de construir el mundo. Queremos traer una propuesta donde se ponga en el centro la posibilidad de todas las personas al arte y al disfrute. Este colectivo opera desde el barrio de San Diego y es una propuesta que en s铆 misma quiere hacer barrio, no apropiarnos de 茅l como hacen las l贸gicas capitalistas y gentrificadoras. Queremos descentralizar las propuestas culturales y que el barrio participe, dinamizar y crear en conjunto y en colectivo. El flamenco es el punto de uni贸n para crear formas de expresi贸n y de resistencia que nos hagan crear redes, hacer barrio, tramar, tejer y propulsar el apoyo mutuo que necesitamos para resistir con alegr铆a y con deseo.

El flamenco (o deber铆amos decir los flamencos) es el eje que vertebra nuestra primera pulsi贸n para dar comienzo al colectivo. Porque el flamenco es apoyo mutuo, es memoria, es redes afectivas, es compartir disfrutes y deseos que luchan contra los ideales de organizaci贸n capitalistas impuestos. Nos une la afici贸n a este arte tan enraziado en nuestra cotidianidad, pero no solo. El colectivo Las Asarvah谩s aparece con la ilusi贸n de imaginar espacios donde se compartan saberes, se pongan las experiencias cotidianas en el centro, donde se permita un feminismo en construcci贸n diverso, donde ir pens谩ndonos y poniendo las bases para revolucionar nuestras vidas y las de nuestro territorio. Hemos venido a asarvah谩 el mundo, a llenar los territorios de disidencias, de revueltas y de comadreos; para salir del individualismo y el capitalismo patriarcal y racista que nos quiere calladitas y en silencio. Estamos aqu铆 para abrir nuestras bocas y nuestros cuerpos, visibles y enre谩s. Porque nosotras venimos a romper estas l贸gicas capitalistas, racistas y patriarcales, y crear lugares donde vernos y encontrarnos, donde poner el cuerpo en com煤n, escucharnos y crear experiencias que conformen un lugar en resistencia, m谩s ahora que tenemos al fascismo m谩s racista y sibilino por estas tierras.