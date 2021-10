–

El Gobierno nacional oficializ贸 el jueves pasado la promulgaci贸n de la Ley 27.636 de Promoci贸n al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero. Florencia Guimaraes Garc铆a dialog贸 con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. La activista y referencia de la Casa de Lohana y Diana, centro para la comunidad travesti trans de La Matanza, coment贸 c贸mo fue recibida la noticia y cu谩les son los problemas estructurales que todav铆a faltan solucionar. Por La Retaguardia.

Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Nicol谩s Rosales

Redacci贸n: Agustina Sandoval Lerner

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia

La Ley 27.636 de Promoci贸n al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero fue sancionada por el Congreso Nacional el 24 de junio de este a帽o con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. La normativa contempla que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios p煤blicos y dem谩s organismos deben ocupar una proporci贸n no inferior al 1% de la totalidad de sus puestos laborales con personas travestis, trans y transg茅nero.

Florencia Guimaraes Garc铆a, activista travesti y referencia de la Casa de Lohana y Diana, centro para la comunidad travesti trans de La Matanza, dijo en di谩logo con La Retaguardia: 鈥淟a verdad es que es una buena noticia que venimos esperando hace rato. Pero tenemos que visibilizar que m谩s all谩 de que tengamos la ley nacional, que es la ley de inclusi贸n y cupo laboral Diana Sacay谩n-Lohana Berkins, venimos de ver una ley de cupo laboral Diana Sacay谩n en la Provincia de Buenos Aires, con casi cinco a帽os y pico encajonada, no tenida en cuenta. Entonces desde ah铆 venimos, desde esa primera sanci贸n de la ley de cupo en la Provincia de Buenos Aires, una lucha que Diana ven铆a llevando hace much铆simos a帽os. Cuando hay decisi贸n pol铆tica estas cosas suceden, se transforman, 驴no? Entonces ahora lo que queda por delante es el real cumplimiento de la ley, el real acceso de manera transparente de las personas travestis, transexuales y transg茅nero en el centro de trabajo. Porque esto tambi茅n tenemos que decir, que hay personas que han ingresado al mundo laboral, en este 煤ltimo a帽o, sobre todo. Pero volvemos una y otra vez sobre lo mismo y que tiene que ver con puestos laborales ocupados por personas que tienen afinidad, llegada o pertenecen a organizaciones hegem贸nicas de la comunidad LGTBI o de la comunidad travesti trans y esto va contra del propio esp铆ritu de la ley. Por eso hablo de la transparencia. Necesitamos que los registros sean abiertos, p煤blicos. El tema es que despu茅s esto no se ejecuta, entonces tenemos cualquier cantidad de compa帽eras que se anotan con la ilusi贸n de acceder al trabajo, de transformar sus vidas y que nunca reciben una respuesta. Esto sucede hist贸ricamente, lo sabemos. No solamente es de ahora, sino que lo venimos arrastrando hace muchos a帽os y tambi茅n nos toca a la comunidad travesti trans hoy鈥.

鈥擲e ve una introducci贸n al mundo laboral desde el Estado, pero tambi茅n hay que decir que el Estado es el principal empleador sin registro en la Argentina. 驴Qu茅 pasa con el 谩mbito de las empresas respecto a esta ley?

鈥擲abemos que el Estado es un gran precarizador. Y ac谩 tambi茅n tenemos una trampa en lo que es la ley de cupo laboral travesti y trans, que lamentablemente qued贸 plasmada de esa manera tambi茅n a trav茅s de los convenios colectivos de trabajo, los sindicatos y todo lo dem谩s, y es que la ley habla de cualquier forma o modalidad de contrataci贸n. Ya sabemos qu茅 pasa con eso. Son contratos precarizados, contratos de monotributo en los que las personas no acceden a sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Esto sucede en el Estado y sucede en los privados, tambi茅n. La ley es bien clara, por eso fue muy importante la uni贸n de estas dos leyes, 驴no? Porque eran dos proyectos que iban paralelamente: la ley Lohana Berkins-Diana Sacay谩n. En la Diana Sacay谩n se exig铆a el puesto al Estado y en la Lohana Berkins se incorporaba, no solamente a los privados a trav茅s de convenios y descuentos y todo lo dem谩s para que contraten personas travestis y trans, sino tambi茅n algo que es muy interesante, que aborda otras formas de econom铆a. Entonces en la ley lo dice bien claro: a trav茅s del Banco Naci贸n, las personas travestis y trans podr谩n solicitar pr茅stamos para llevar adelante sus emprendimientos laborales de forma aut贸noma o como quieran organizarlos. Entonces tenemos otras tres patas y que tienen que ver con el acceso al trabajo. Con los privados sucede lo mismo. Las pocas personas que he conocido en estos 煤ltimos meses han ingresado al mundo del trabajo a trav茅s de empresas privadas y contratos monotributistas. Precarizaci贸n laboral. Este tambi茅n es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque cuando nosotras planteamos el acceso al trabajo, la ley de cupo laboral travesti trans, no ahora, sino cuando lo plante贸 Lohana, lo planteamos en t茅rminos de acceso al trabajo con todas las condiciones que deben tener los trabajadores y trabajadoras. Lo planteamos en t茅rminos de que realmente se transformen nuestras vidas y que no tengamos que estar, como gran parte de la sociedad, con la espada sobre la cabeza, sin saber cu谩ndo nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, ah铆 entramos nuevamente a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la falta de acceso a derechos. Porque ser铆an derechos a medias. Estamos hablando, y ha sucedido con compa帽eras que han ingresado a trabajar de forma precarizada, que a los tres meses les digan 鈥渘o serv铆s para la funci贸n鈥, o lo que fuese, no se le reanude su contrato y nuevamente la cadena de la compa帽era que termina en una esquina y volvemos a ese circuito de prostituci贸n, sistema prostituyente, de compa帽eras subsistiendo de la prostituci贸n para poder comer.

鈥擡xisten denuncias sobre la hostilidad de los espacios de trabajo: maltrato por parte de compa帽eros o compa帽eras con quienes se comparte el trabajo. Esto es una de las cosas que m谩s sucede, 驴no?

鈥擲铆, eso es un punto central para nosotras a trabajar fuertemente. Para toda la sociedad. Y no nos podemos quedar solamente en las denuncias, hay un mont贸n de compa帽eras y compa帽eros travestis y trans que ni siquiera pueden denunciar, que ni siquiera se atreven a hablar, porque lo 煤nico que est谩n pensando es en sostener ese sueldo para poder subsistir. Esto le pasa a cualquier persona que es violentada en el 谩mbito laboral, por supuesto. Tambi茅n a nosotras, travestis y trans. Y me parece que hay que trabajar fuertemente sobre los espacios laborales, que deben ser espacios confortables, donde no haya ning煤n tipo de violencia y podamos arrancar las violencias simb贸licas, el no respeto a la identidad de las personas. Siempre est谩n esas cuestiones de 芦ay bueno, me confund铆, no s茅 c贸mo llamarte禄. El aislamiento que atraviesan muchas personas travestis y trans porque las contratan pero despu茅s esta persona queda arrumbada a un costado, en una silla, sin tener participaci贸n laboral con el grupo de compa帽eros y compa帽eras, sin tener participaci贸n pol铆tica. Todas estas cosas deben ser revisadas, deben ser vistas, se necesitan capacitaciones que tengan que ver con concientizaci贸n, dejar de hablar de sensibilizaci贸n. Porque no necesitamos un momento de sensibilizaci贸n donde todos escuchen 芦ay pobres las personas travestis y trans禄, y a los cinco minutos te est茅n tratando de macho. Necesitamos que se tome conciencia sobre las violencias estructurales que padecemos las personas travestis y trans y el por qu茅 debimos llegar a tener una ley para poder acceder al trabajo. No deber铆a existir una ley de cupo laboral travesti trans. Deber铆amos las personas travestis y trans poder habitar todos los espacios, poder terminar nuestras escuelas, trabajar de lo que queramos y no ser arrojadas de ni帽as a la calle y a la prostituci贸n. Entonces necesitamos que la sociedad en su conjunto tome conciencia, porque despu茅s nos encontramos todo el tiempo con gente de porquer铆a. 芦Ah, bueno, pero, 驴por qu茅 trabajo para ustedes?禄 o 芦voy a ser travesti禄. Hemos escuchado cosas terribles en los medios de comunicaci贸n, en los lugares de trabajo, en todos los lugares que transitamos. Y esto tiene que ver con el prejuicio, con el desconocimiento, con la ignorancia, con los discursos de odio que siempre est谩n sobre las personas travestis y trans sin hacer una revisi贸n y sin profundizar el por qu茅 hay un sector de la poblaci贸n que no est谩 en ning煤n lado y que solamente est谩 en las esquinas, 驴no? Y esas cuestiones, que deber铆amos ampliar much铆simo m谩s, tienen que ver con la expectativa de vida tan baja que tenemos las personas travestis y trans. Entonces hay que trabajar fuertemente con todas las 谩reas de trabajo, porque nos ha sucedido esto de que est谩 todo bien en la oficina o en el lugar que entramos, pero tenemos que ir atravesando un mont贸n de barreras: en la puerta con quienes est谩n de seguridad, que empiezan con los t铆picos chistes y los codazos, eso es de una violencia total que un mont贸n de compa帽eras atraviesan a diario y que termina haciendo que no quieran ir m谩s a esos lugares. Nadie quiere ir a un lugar donde sos maltratada, donde sos acosada, violentada, donde no se te respeta, donde no se te tiene en cuenta como persona. Cuando hablamos de acceso al trabajo, no estamos hablando de una cuesti贸n netamente econ贸mica, va mucho m谩s all谩. El trabajo en este sistema como un ordenador de la vida, que nos da derecho, o deber铆a dar derecho a poder vivir, no sobrevivir ni subsistir, pero tambi茅n a tener participaci贸n y generar v铆nculos con otras personas, como le pasa a casi todas las personas, menos a nosotras que todav铆a seguimos estando en los m谩rgenes.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/10/florencia-guimaraes-y-la-ley-de-cupo.html?m=1