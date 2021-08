–

De parte de ANRed August 2, 2021 8 puntos de vista

La reconocida actriz argentina Florencia Peña fue blanco de la violencia mediática en redes sociales. Peña concurrió en mayo del año pasado a una reunión con el Presidente de la Nación Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en compañía de otras personalidades del medio, con el objetivo de expresarle «su preocupación por la situación que atravesaba la industria audiovisual». A raíz de la mencionada reunión, durante una semana recibió el ataque por redes sociales con mensajes misóginos cuya violencia simbólica utiliza los soportes mediáticos para reproducir la discriminación hacia la identidad mujer. “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente?. Desde la organización de Actrices y Periodistas argentinas se solidarizaron con Peña y repudiaron el amedrentamiento que sufrió. Por ANRed

Éste mediodía la actriz y conductora Florencia Peña expresó su descargo en su progama televisivo sobre el ataque sufrido por redes sociales, al instalarse la noticia de su visita junto a otras personalidades del medio artístico a la Quinta de Olivos para entrevistarse con el Presidente de la Nación Alberto Fernandez, la cual ocurrió en mayo del 2020.

Según la actriz la razón por la que concurrió a la reunión tenía como objetivo para expresarle su preocupación por la situación que atravesaba la industria audiovisual, en plena pandemia y confinamiento.

“Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”, dijo la actriz y agregó “En ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

Peña denuncia haber sido hostigada y acosada por redes sociales desde hace seis días, siendo el blanco de la violencia mediática de millones de cuentas en la red social Twitter, puesto que el hashtag #LaPeteraDelPresidente se tranformó en tendencia.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente?. Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos” explicó con enojo la actriz.

La Ley 26.4851 define la Violencia mediática contra las mujeres como “Toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres” .

Dado el acoso y hostigamiento recibido, cuya raigrambre expone la violencia machista de la que fue víctima Florencia Peña, desde la Asociación de Actrices y Periodistas argentinas, le hicieron llegar su apoyo y repudiaron la violencia mediática a la que fue sometida.