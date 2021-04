–

La Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelelli anunci贸 que 芦despu茅s de casi 40 d铆as de lucha禄 y 芦cansados de correr riesgos y esperar los tiempos de la justicia禄, decidi贸 芦tomar posesi贸n del predio ubicado en el barrio de San Jorge Rural de Florencio Varela禄, instalando carpas y durmiendo en el lugar de manera pac铆fica porque, 芦a pesar de haber comprado una propiedad mediante escritura禄, se encontraron con 芦una familia vinculada a actividades il铆citas que dijo ser due帽a del lugar禄. 芦Dimos intervenci贸n a la justicia radicando el 11 de marzo la denuncia en la Comisar铆a Primera de Florencio Varela, la cual fue caratulada 鈥楢veriguaci贸n de il铆cito鈥 y asignada a la Fiscal铆a n.潞 6禄, ampli贸 la organizaci贸n social, que desde 1993 trabaja con ni帽os, ni帽as y adolescentes, en tareas vinculadas con la alimentaci贸n, la educaci贸n y el acompa帽amiento en problem谩ticas familiares y barriales, y que cuenta con 32 experiencias comunitarias en las localidades de Florencio Varela, Villa Fiorito y Solano-Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. Por ANRed.

En un comunicado difundido este mi茅rcoles 21 y titulado 芦Nuestres pibes no van a seguir esperando: Construiremos un centro recreativo a pesar del negociado inmobiliario禄, la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelelli relat贸 que 芦despues de casi 40 d铆as de lucha, cansades de correr riesgos y esperar los tiempos de la justicia, decidimos tomar posesi贸n del predio ubicado en el barrio de San Jorge Rural de Florencio Varela, donde a pesar de haber comprado una propiedad mediante escritura nos encontramos con una familia vinculada a actividades ilicitas que dijo ser due帽a del lugar禄.

La organizaci贸n social denunci贸 que todo comend贸 el 11 de marzo: 芦fuimos a tomar posesi贸n de una propiedad que compramos con escritura en el Barrio San Jorge Rural y nos encontramos con Raquel Maidel G贸mez, quien dijo ser due帽a del lugar y que junto a sus hijos llevaba adelante diversas actividades ilegales, habiendo realizado un loteo de 26 parcelas a un precio de $1.000.000 cada uno y donde estaban viviendo tres familias. Adem谩s, descubrimos que dentro de la casa antigua funcionaba un taller textil ilegal conectado a la red p煤blica de luz, que los fines de semana se realizaban campeonatos de piki / voley (un deporte arraigado en la comunidad paraguaya) con apuestas ilegales y se vend铆a alcohol de forma clandestina, incluso a menores de edad禄, ampli贸 la Red Angelleli.

Ante esa situaci贸n, instalaron carpas y durmieron dentro del predio de modo pac铆fico 芦para evitar que Raquel Maidel G贸mez y sus hijos contin煤en con sus actividades ilegales禄, adem谩s de dar 芦intervenci贸n a la justicia radicando el mismo 11 de marzo la denuncia en la Comisar铆a Primera de Florencio Varela, la cual fue caratulada 鈥楢veriguaci贸n de il铆cito鈥 y asignada a la Fiscal铆a n.潞 6禄, inform贸 la organizaci贸n territorial.

En la misma l铆nea, se帽al贸: 芦luego de esperar 39 d铆as viviendo en carpas sufriendo amenazas y agresiones de diversa 铆ndole decidimos tomar posesi贸n de la totalidad del predio, garantizar un pedazo de tierra donde vivir a las 11 familias estafadas y comenzar a transformar el lugar en un centro recreativo. Como organizaci贸n que lleva casi 28 a帽os construyendo espacios de vida para les ni帽es, j贸venes mujeres de nuestros barrios, entendemos que nuestros pibes y pibas no pueden seguir esperando. No vamos a seguir corriendo riesgos en las carpas esperando los tiempos de la justicia, no nos van a derrotar las mafias芦, finaliza el comunicado.

La Red Angelelli es una organizaci贸n social que desde 1993 trabaja con ni帽os, ni帽as y adolescentes, en tareas vinculadas con la alimentaci贸n, la educaci贸n y el acompa帽amiento a problem谩ticas familiares y barriales. Actualmente, nuclea a 32 experiencias comunitarias ubicadas en Florencio Varela, en Villa Fiorito y en Solano-Quilmes, al sur del conurbano bonaerense.