De parte de Indymedia Argentina November 12, 2021 12 puntos de vista

Hace a帽os que en el municipio la pol铆tica se maneja con l贸gicas de complicidad patriarcal y corrupci贸n. Las denuncias por violaciones, abusos y trata apuntan hacia distintos funcionarios y personalidades conocidas.

La Comisi贸n Contra las Redes de Trata zona sur se moviliza para visibilizar la lucha por el juicio y encarcelamiento de personalidades varelenses vinculadas con ese delito y que a煤n siguen ocupando cargos y responsabilidades importantes en las instituciones estatales, sindicales, pol铆ticas y empresariales.

En septiembre la condena al ex concejal Daniel Zizuela y a su hermano, Mart铆n Zizuela revel贸 todo un entramado de delitos sexuales en el municipio que involucra a varios y varias funcionarias p煤blicas. Se los imput贸 por 鈥淔acilitaci贸n y Promoci贸n de la Prostituci贸n de Personas Menores de 18 a帽os de edad, Facilitaci贸n y Promoci贸n de la Prostituci贸n de Personas Mayores de edad Agravada y Corrupci贸n de Menores de 18 a帽os de edad Agravada en concurso Realmente entre s铆鈥. Los hechos salieron a la luz a ra铆z de la denuncia de dos sobrevivientes de 15 y 16 a帽os que se animaron a hablar.

Florencio Varela se caracteriza por estar gobernado por personajes que se encuentran en el poder desde los a帽os 90. Sus m铆micas de gobierno y trabajo para el pueblo bajo la bandera justicialista, no son m谩s que un teatro para ocultar que aprovech谩ndose del poder, dinero y contactos, estos manejan redes de narcotrafico, delincuencia y trata de personas vulnerando aun mas a les vecines de florencio varela a quienes en campa帽a prometen cuidar.

Con lucha y organizaci贸n, las valerosas denunciantes en conjunto con la Red lograron encarcelar por 13 a帽os a Daniel Zisuela, quien en 2018 fue detenido cuando se desempe帽aba en el cargo de concejal del Frente Renovador en Florencio Varela y adem谩s era secretario General de UTHGRA y hasta noviembre de ese a帽o fue el Presidente del Club Argentino de Quilmes, por ser directamente responsable y dirigir la red de enga帽o articulada desde el 2013 hasta el 2018, por la que pasaron 40 menores de edad de barrios vulnerados, que se encontraban en situaciones econ贸micas cr铆ticas, y que eran enga帽adas para ser prostitu铆das para la diversi贸n de funcionarios pol铆ticos.

A 茅l solo le dieron 13 a帽os y aunque no hay tiempo que alcance para recomponer las vidas de estas j贸venes, es importante remarcar que es un hecho hist贸rico que quienes se cre铆an intocables empiecen a caer, rompiendo los cercos de protecci贸n. Este, es el primero de los cientos de pasos a dar hacia un futuro m谩s justo, para que nadie m谩s tenga que pasar por eso y para que los culpables y c贸mplices, reciban su merecido.

Es de p煤blico conocimiento que estos entramados no se conforman solo por una persona, sino que se mantienen por cientos de c贸mplices que cumplen roles fundamentales en la captaci贸n de las v铆ctimas. Mirta Rojas, entre otras, conocida c贸mo referente de Barrios de Pie Libres del Sur y candidata del Frente Vamos con Vos en estas elecciones legislativas, es responsable de ser quien eleg铆a a las chicas y las entregaba a cambio de dinero. El revuelo de los juicios, logr贸 que el bloque en la ciudad renuncie, d铆as antes de las votaciones, siendo que hasta el momento, la segu铆an apoyando y manteniendo c贸mo candidata.

En la lista, tambi茅n nos podemos encontrar a Amancia B谩ez, gerenta de ANSES de Florencio Varela y funcionaria hist贸rica del ex intendente Julio Pereyra; Hugo Pereyra, secretario de Articulaci贸n Institucional del Municipio de Florencio Varela y hermano del intendente previamente mencionado; Franco Risso, subsecretario de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Florencio Varela, Barraza, director general de esa 谩rea; Dar铆o Olmedo, Secretario General de ATE Varela; Juan 鈥淓l Lagarto鈥 Olmedo ex secretario general de UOCRA y actual candidato a la UOCRA; Diego Gim茅nez ex tesorero de la UOCRA y candidato a quinto concejal en la lista de JUNTOS en Varela; Octavio 鈥淓l Pollo鈥 Astudillo, actual candidato a concejal en la lista de JUNTOS y tambi茅n vinculado a la entrega de pibas.

