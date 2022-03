«Florentino Pérez es como un capo de la mafia»:

«¿Después de todo lo que has investigado que piensas sobre Florentino Pérez?», preguntaba Marina Lobo a Fonsi Loaiza.

«Bueno, es el padrino, el intocable, una persona que cuando va como testigo en la trama de la operación Púnica a un juez le dice que le molesta la pregunta cuando le preguntas si ha financiado al Partido Popular, dice, me molesta la pregunta, si la gente me conoce no se atreve a preguntarme eso. Es decir, un poco como un capo de la mafia», responde de forma contundente.

«¿Tú crees que a Florentino le hubiera gustado llegar a más en la política, ser ministro, por ejemplo, o incluso optar a Presidente del Gobierno?», repregunta la entrevistadora.

«Se dio cuenta, a través de los partidos políticos, porque él estuvo primero, como burócrata franquista, después pasa por la UCD, crea un partido político y él se da cuenta de cómo funcionan los partidos y que realmente se manda más desde la sombra que en un partido político», expone Loaiza.

«Florentino está metido en todo, en medios de comunicación, en empresas, incluso en temas residencias de mayores, también, estaban sus empresas de por medio, o sea, en todo. En todo está Florentino. Sí, en las privatizaciones que se han hecho, pues el gran beneficiado ha sido Florentino y además de todas estas estafas que hemos hecho en España de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Si hay un pufo al final todos acabamos salvando a Florentino Pérez y a sus empresas y si la cosa va bien se lleva el dinerito», explica.

«El caso del Castor es el más paradigmático, que tuvimos que pagarle a través de las facturas del gas a Florentino y también cuando una autopista cierra, la indemnización se la lleva a Florentino».

Florentino también está relacionado con las residencias de ancianos: «Cuando estaba siendo investigado por el caso de la residencia de mayores, Florentino estuvo con García Ferreras y con Maria Dolores Delgado y una fiscal general del Estado comiendo y al final archivaron el tema de las residencias, en la cual también está metida Ayuso y todo este clan de su familia y seguro que el padrino de este clan de Ayuso es Florentino», sentencia.

https://spanishrevolution.org/2022/03/18/florentino-perez-es-como-un-capo-de-la-mafia-fonsi-loaiza-deja-bien-claro-los-tejemanejes-del-poder/