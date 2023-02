–

El 12 de enero, cumplea帽os de su exmarido, Miley Cyrus publica 鈥楩lowers鈥, una canci贸n sobre la superaci贸n de su ruptura. 96 millones de reproducciones en Spotify en seis d铆as. Un r茅cord. Pero 驴y lo que la queremos ahora? Eso s铆 que va a ser dif铆cil de superar.

Cuando todav铆a no te hab铆as recuperado de la sesi贸n #53 de Bizarrap con Shakira, va Miley Cyrus y suelta Flowers. Como si hubieran quedado entre ellas (vete a saber, entre divas seguro que se conocen). De repente todas est谩bamos a fuego con las mujeres que ya no lloran porque, cuando empiezan a llorar, se acuerdan de que ellas pueden comprarse flores -y lo que haga falta- con lo que ellas facturan.

Que nadie se me enfade, pero no ten铆a yo a Miley en el olimpo de las divas (驴del pop?) hasta que no viv铆 lo que mi venerada (驴diva del pop?) Virginie Despentes llama 鈥渓a iluminaci贸n l茅sbica鈥 y entend铆 el pedazo de butch icon que es Miley en Wrecking Ball (2013). Que ya sab铆a yo que me gustaba m谩s esa Miley con pelo corto, tup茅 y rapado al costado, con Marteens y sin m谩s feminidad que la suya, pero no le hab铆a prestado demasiada atenci贸n.

Porque soy una se帽ora mayor y cuando lo de Disney Channel yo ya estaba a otras cosas.

Y entonces descubr铆 Jolene (2013) esa versi贸n muy de Tennessee (como si se pudiera ser m谩s de Tennessee que Dolly Parton) y me enganch贸 esa voz que convierte cualquier versi贸n en un reto hacia arriba de la original (cuando quieras, discutimos sobre el Zombie de The Cranberries en la que Miley mira a los ojos a Dolores).

Y resulta que la t铆a es bisexual. Dice que se lo cont贸 a su madre con 14 a帽os. Y lo ha explicitado en los medios de comunicaci贸n tambi茅n cuando no se lo han preguntado, y ha posado con sus parejas tambi茅n cuando no eran el hermano de Thor. As铆 que vete a saber en qui茅n estaba pensando cuando grab贸 Adore You (2013) que es un v铆deo que rezuma lujuria y ternura.

Ella quiere que la quieran, supongo que como todes, pero lleva tiempo pidiendo a gritos ser libre. Primero, de las cadenas de Disney y la industria musical. Ahora, del amor rom谩ntico que ellos se inventaron.

Yo me perd铆 lo de Hannah Montana, porque Barricada me estaba contando que 鈥測a no quedan pr铆ncipes azules鈥, pero dar铆a mucho por haber estado en Rock in Rio Madrid en 2010 cuando, en 鈥渆l d铆a de la familia鈥 del festival, Miley mat贸 a Hannah. Vestida de negro, en bragas, sin impostar ese bozarr贸n de vieja interesante que tiene, Cyrus asust贸 a las miles de ni帽as que iban a ver a su amiga mayor de la tele y sali贸 a cantar la amiga que sus padres -en unos a帽os- no iban a querer que tuvieran.

Y les cant贸 Can鈥檛 Be Tamed (no puedo ser domesticada). Y tanto. Y mira que lo han intentado. Si las ni帽as hab铆an prestado atenci贸n en las clases de ingl茅s, flipar铆an con la letra. Ojal谩 la adoptaran como himno secreto.

Algo le pas贸 a Miley en 2010, porque es el mismo a帽o en que, todav铆a trabajando para Disney (y con 17 a帽os) escrib铆a y cantaba Robot: 鈥淒eja de tratar de vivir mi vida por m铆. Necesito respirar, no soy tu robot. Deja de decirme que soy parte de la gran m谩quina. Me estoy liberando, 驴no lo ves?鈥. Por poner una estrofa, pero es as铆 toda la canci贸n. Supongo que Hannah Montana pod铆a permitirse no tener miedo a sus jefes.

Se cort贸 el pelo y ya no se cort贸 m谩s. Hipersexualizaci贸n lo llamar铆an, porque se encarnaba y jugaba con su sexualidad desde un lugar que daba miedo a los que no les gustan las mujeres libres. Y lo que la pacata e hip贸crita cultura popular llama 鈥渆sc谩ndalos鈥. Para el unplugged de la MTV (2014) ya era una diosa del mal y (The Fucking) Madonna le hac铆a los coros y le pon铆a el culo en pompa (20 a帽os antes que a Tokischa) como rito de iniciaci贸n.

Cuando era una ni帽a Disney cant贸 Robot como una diva del pop y cuando era una diva del pop que ven铆a de ser ni帽a Disney sali贸 en Black Mirror haciendo de ni帽a/diva del pop convertida en robot. Porque ella sabe utilizar los lenguajes audiovisuales y los mensajes entre frames. Vas a flipar si lo has descubierto con Flowers. Una canci贸n sobre la superaci贸n de su ruptura, publicada el 12 de enero, cumplea帽os de su exmarido y con 96 millones de reproducciones en Spotify en seis d铆as.

El v铆deo de Can麓t Be Tamed (2010) es una fantas铆a contempor谩nea, que tiene tantos elementos paralelos con otras obras de arte (que salieron pr谩cticamente a la vez) que me pregunto a d贸nde co帽o estaba mirando yo hace 13 a帽os, que no lo vi. El v铆deo se publica en junio y tiene coreograf铆as y planos que recuerdan al v铆deo con m谩s visitas de la historia de YouTube hasta ese momento, esa joya que es Telephone, de Lady Gaga feat Beyonce, que se publicaba en marzo. Pero es que tambi茅n tiene un aire muy marcado al All The Lovers de Kylie Minogue, que sali贸 tambi茅n ese junio. Las reinonas del pop marcando el zeitgeist, ah铆. Pero es que el v铆deo tambi茅n tiene el alma de Black Swan, la perturbadora pel铆cula de Aronofsky que es (驴a que ya lo has adivinado?) 隆de 2010! La mejor salida de la jaula de ni帽a (Disney) desde el sopapo que nos hab铆a dado Christina Aguilera con Dirrty, ocho a帽os antes.

驴Y cuando sali贸 con Ariadna Grande, las dos en pijama, cantando Don麓t dream it麓s over (2017) en un v铆deo para recaudar fondos para Happy Hippie, su fundaci贸n para luchar por las persona LGTBI sin hogar? Pues una reina. Otra vez.

Nada que pueda borrar una d茅cada de fotos y alfombras y heteronorma con el cu帽ado de Pataky y boda con vestido de Vivienne Westwood (tan punk y tan pop, las dos) y separaci贸n al a帽o y un mont贸n de v铆deos en los que ella es ella y 茅l se averg眉enza.

Dicen que ella lleva esmoquin de Yves Saint Laurent en el v铆deo de Flowers, porque se parece al que 茅l llev贸 en su boda. O viceversa.

鈥溍塺amos buenos, 茅ramos oro, una especie de sue帽o que no se puede vender鈥, canta ella en esa mansi贸n donde 茅l iba a follarse a otras. 鈥淓mpiezo a llorar, pero me acuerdo de que yo puedo comprarme mis flores鈥

Y cant贸 en directo con Bisbal. En aquel Rock in Rio. Qu茅 pena no haber ido.

Le hubiera comprado flores.

O no, que se las compre ella.

