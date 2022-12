–

鈥淓liseo Reclus ha escrito: 鈥渃omprender para perdonar鈥. Y eso es lo que nosotros hemos siempre tratado de hacer ante la complejidad de los hechos en donde Di Giovanni se debati贸 y que soportaron altibajos de su conciencia y de su pasi贸n鈥.

Hugo Treni, 鈥淯n poco del alma del bandido鈥, 1931.

La fr铆a ma帽ana del mes de enero de 1986 el c茅lebre profesor de filosof铆a Gilles Deleuze meditaba sobre un asunto que cre铆a irresuelto. En su curso sobre Michel Foucault, sent铆a la necesidad de exponer ante los asistentes la idea de que la filosof铆a no deb铆a ser ense帽ada como una mera sucesi贸n de cap铆tulos, autores y escuelas. M谩s que evoluci贸n, el pensamiento procede por violencias, movimientos irregulares que el pensador padece y el historiador procura describir con cierto detalle. Esa violencia responde al peso de los acontecimientos hist贸ricos, s铆, pero su inventiva corresponde al juego que entablan con la creatividad de las ideas. M谩s que con el progreso, el pensamiento se define por su modo de afrontar problemas e imaginar modos de trabajo. Deleuze pensaba en la presencia del 68 franc茅s en su propia filosof铆a. La Europa de la revuelta le dio a Deleuze la oportunidad de enfocar el asunto en una de sus clases: las ideas de Foucault -dijo ante un p煤blico nutrido- no deber铆an ser presentadas como un corte abrupto, una ruptura ni una superaci贸n con respecto al marxismo y al existencialismo. Sus palabras pasaban como un cepillo a contrapelo de los consensos acad茅micos en formaci贸n. Si un movimiento de rebeld铆a se torna interesante para la filosof铆a -explicaba- lo es en virtud del modo en que introduce en ella las semillas de nuevas evaluaciones. Y luego de detallar aquella coyuntura hist贸rica desemboc贸 en siguiente argumento: 鈥渆l pensamiento de Foucault no puede ser comprendido sino en una agitaci贸n interior que afect贸 al marxismo, el existencialismo y al conjunto del pensamiento de la 茅poca鈥. Era esa la imagen precisa que hab铆a estado buscando: agitaci贸n, no evoluci贸n.

Nunca repar茅, a pesar de mis varias lecturas de ese fragmento deleuziano, en la enorme importancia de esa delimitaci贸n: la agitaci贸n como disposici贸n inconformista que lleva a reevaluar las estructuras en las que pensamos y vivimos. Y no tengo dudas de que el impacto que ahora recibo proviene de otra lectura que plantea el mismo tipo de problemas a prop贸sito de una tragedia hist贸rica y biogr谩fica tan atractiva como inquietante. Me refiero al notable libro de Osvaldo Bayer, Severino Di Giovanni. El idealista de la violencia (1970), que transmite la impresi贸n de que fue el anarquismo

qui茅n expres贸 la agitaci贸n de manera m谩s pura y extrema tanto en la existencia personal como en la acci贸n.

La biograf铆a de un luchador social convertido en el enemigo n煤mero uno del Estado argentino, permaneci贸 enterrada durante d茅cadas en las p谩ginas policiales de los diarios. El 谩crata italiano lleg贸 a ser un espectro de la vida pol铆tica. Di Giovanni fue un periodista armado que muri贸 orgulloso ante un pelot贸n de fusilamiento, un militante antifascista y un poeta apasionado que intent贸 hasta el 煤ltimo de sus d铆as combinar sus sue帽os literarios con las exigencias ideol贸gicas y pr谩cticas del anarquismo ilegalista y expropiador.

Severino naci贸 no lejos de Roma en 1901. Casado con Teresa Masciulli y desempleado parti贸 hacia la Argentina el mismo a帽o de la Marcha sobre Roma. Sus lecturas de entonces: Proudhon, Bakunin, Reclus, Kropotkin, Malatesta, Stirner y Nietzsche. Una vez instalado en Buenos Aires desarroll贸 la profesi贸n de tip贸grafo como obrero gr谩fico en un taller de Mor贸n. Habl贸 un castellano claro, con huellas de su lengua peninsular. Su pasi贸n activista contra el fascismo lo llev贸 a irrumpir una noche de junio del a帽o 1925 en la fiesta que daba el embajador de Mussolini en Argentina el Teatro Colon. Los libertarios gritaron a viva voz contra los cr铆menes de las camisas negras y repartieron volantes denunciando el asesinato del legislador socialista italiano Matteotti. Para acallar a los aguafiestas convergieron primero los escuadristas italianos ligados a la embajada italiana y luego la polic铆a de Marcelo T. de Alvear.

El movimiento anarquista argentino era, por mucho, el m谩s importante de Am茅rica Latina. Su rica experiencia en el activismo sindical y cultural se organizaba durante la segunda mitad de los a帽os veinte en dos corrientes internas enfrentadas entre s铆: la rama moderada y considerablemente m谩s influyente, constituida por los sindicatos reunidos en la FORA y el peri贸dico 鈥淟a Protesta鈥 y, a su izquierda, los gremios aut贸nomos y el grupo que editaba 鈥淟a Antorcha鈥. En ese contexto actuaban, adem谩s, numerosos grupos de italianos antifascistas divididos entre anarco-comunistas (lectores de Malatesta) e individualistas. Esta 煤ltima vertiente renace en el pa铆s con la publicaci贸n de 鈥淐ulmine鈥, peri贸dico creado por Severino Di Giovanni.

El 16 de mayo de 1926 estalla una bomba en la puerta de la embajada de EE.UU (Arrollo y Carlos Pellegrini), pa铆s que se preparaba para ejecutar a los obreros anarquistas italianos Sacco y Vanzetti: la respuesta del gobierno radical de Alvear ser谩 alentar la participaci贸n de las Ligas Patri贸ticas en la represi贸n anarquista junto a las fuerzas policiales. Comprometido en el atentado, dice Bayer, Di Giovanni 鈥渃omienza su peligroso viaje del cual no podr谩 retornar jam谩s鈥.

La lucha de los anarquistas se libraba al mismo tiempo en todos los frentes: contra el gobierno de los EE.UU (la campa帽a por el caso Sacco y Vanzetti), contra el fascismo italiano y sus pretensiones de extenderse en la argentina y contra el aparato represivo del Estado. Y la propaganda 谩crata se orientaba a 鈥渄emostrar a la plebe -de la cual somos la parte rebelde- el coraje y la confianza鈥. La t谩ctica de lucha eran los grupos peque帽os y autoorganizados. La estrategia: el inconformismo en armas en resistencia contra Mussolini.

El 24 de diciembre del 27, durante los preparativos de la navidad, estallaron dos bombas: una en el City Bank (calle San Martin) y otra en el Banco de Boston (Mitre y Diagonal). El saldo de v铆ctimas asciende a veintitr茅s heridos y dos muertos. El siguiente prop贸sito de Severino y su grupo fue asesinar al c贸nsul italiano en Buenos Aires, Italo Capanni, c茅lebre represor mussoliniano. El 23 de mayo de 1928 estalla un poderoso artefacto -construido por el grupo de Di Giovanni- en el consulado de la avenida Quintana, en donde cientos de personas e la comunidad italiana tramitaban su documentaci贸n. Si bien el malet铆n ten铆a como destino aniquilar a Capanni y la embajador fascista, un error -un tr谩gico detalle-, termin贸 por detonar un formidable acto terrorista en el que fueron heridas treinta y cuatro personas y murieron otras nueve.

A partir de ah铆 Severino y su grupo -entre los que se contaba Paulino Scarf贸- vivi贸 en la m谩s estricta clandestinidad, sin renunciar a las acciones de expropiaci贸n y propaganda. Di Giovanni se separ贸 de Teresa, ya madre de sus hijxs, y se entreg贸 por completo a las acciones para liberar compa帽eros presos, la falsificaci贸n de monedas, el apoyo armado a huelgas obreras, al intercambio epistolar (a menudo pol茅mico) con n煤cleos anarquistas de todo el mundo, y la edici贸n peri贸dica, panfletos y libros. Dos episodios particularmente destacados por Bayer de la vida de Di Giovanni de aquellos a帽os son la apasionada relaci贸n con la jovens铆sima Am茅rica Scarf贸 (que se consum贸 en un falso casamiento de comedia italiana) y la recurrencia al asesinato por parte de Severino primero contra Giulio Montagna, activista anarquista acusado de esp铆a, y del director de 鈥淟a Protesta鈥 y principal propagandita acusador contra Severino (junto con Diego Abad de Santill谩n lo acusaron de esp铆a fascista, delincuente y ladr贸n), L贸pez Arango. Este 煤ltimo episodio dividi贸 aguas en el movimiento anarquista y dio lugar a una intensa pol茅mica, que en partes se esclareci贸 por medio de una suerte de juicio libertario del que Severino sali贸 exculpado, no de sus m茅todos por muchos considerados criminales (el propio Bayer escribe al respecto que los argumentos de la defensa no llegan nunca a dar razones convincentes para asesinar), sino de las acusaciones que le ven铆a dirigiendo el n煤cleo editor de 鈥淟a Protesta鈥.

El golpe militar de Uriburu a Yrigoyen del 6 de septiembre de 1930, que puso al frente de la represi贸n a Leopoldo Lugones, hom贸nimo de su padre escritor y hombre enamorado de la picana, encontr贸 en la pareja Severino y Am茅rica uno de los centros irradiadores de iniciativas conjuntas del movimiento anarquista. Seg煤n Bayer, durante el mes de octubre de 1930 鈥淎narch铆a鈥 (en un n煤mero peri贸dico enteramente redactado por la pareja) se convirti贸 en el 煤nico medio gr谩fico opositor al gobierno del General Uriburu. Mientras tanto Severino empleaba el dinero recaudado en las expropiaciones m谩s audaces, para aportar dinero a compa帽eros perseguidos, contribuir a un complot fallido para liquidar a Mussolini, y para cumplir su sue帽o de editar en el pa铆s al ge贸grafo libertario Jacques Elise茅 Reclus. El bandido reun铆a dinero para publicar al pacifista. De hecho, Di Giovanni es capturado -tras una persecuci贸n policial de pel铆cula, el 31 de enero de 1931- mientras iba al centro de la ciudad para ver con sus propios ojos la edici贸n del tercer tomo de Escritos Sociales de Reclus.

En el breve juicio en el que fue condenado a muerte, Di Giovanni fue defendido por el teniente primero Juan Carlos Franco de la compa帽铆a de ciclistas y archivos, quien intent贸 impedir la ejecuci贸n y fue luego detenido y expulsado un tiempo en el Paraguay y componiendo canciones que lo acercaron a Atahulapa Yupanqui.

Di Giovanni fue fusilado el 1 de febrero de 1931, en la penitenciar铆a de la avenida Las Hares. De entre las cr贸nicas del fusilamiento de Di Giovanni sobre sale el agua fuerte de Roberto Arlt (鈥淗e visto morir鈥) invitado como parte de la prensa para cubrir el cruento final del bandido social (como Paulino Scarf贸, Seferino fue intensamente torturado por la polic铆a antes de su lapidaci贸n).

Arlt escribe all铆: 鈥-Pelot贸n, firme. Apunten. La voz del reo estalla met谩lica, vibrante: -隆Viva la anarqu铆a! -隆Fuego! Resplandor subit谩neo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada l谩mina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Muerto. Las balas han escrito la 煤ltima palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno. P谩lido. Los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del cad谩ver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un m茅dico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un se帽or, que ha venido de frac y zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo cuatro muchachos p谩lidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios; son: Gauna, de La Raz贸n, 脕lvarez de 脷ltima hora, Enrique Gonz谩les Tu帽贸n, de Cr铆tica y G贸mez, de El Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se re铆an. Pienso que a la entrada de la penitenciar铆a deber铆a ponerse un cartel que rezara: -Est谩 prohibido re铆rse. -Est谩 prohibido concurrir con zapatos de baile鈥. El texto, dir谩 David Vi帽as hace una 鈥渢r谩gica focalizaci贸n con un solo protagonista鈥. Y Horacio Gonz谩lez repara en la foto que, teatralizando el fusilamiento, realiza para la ocasi贸n la Revista Caras y Caretas. El otro escrito que se desmarca del amarillismo de los medios y la alegr铆a de diarios como La naci贸n es el poema de Enrique Gonz谩lez Tu帽贸n, que hace referencia a las flores rojas que aparecieron por la madrugada en la tumba an贸mica de Severino (鈥淓l hombre fusilado debe estar ya medio destruido en la Chacarita. Am茅rica Scarf贸 le llevar谩 flores, y cuando estemos todos muertos muertos, Am茅rica Scarf贸 nos llevar谩 flores鈥).

Hugo Treni, un intelectual italiano exiliado por entonces en Uruguay debido a sus ideas libertarias y que se hab铆a carteado pol茅micamente con Severino durante sus 煤ltimos a帽os de vida lo describi贸 s贸lo unos pocos meses despu茅s de su asesinato: 鈥淒i Giovanni era un apasionado. Ve铆a toda la vida y enfrentaba la acci贸n a trav茅s de su pasi贸n tumultuosa que a menudo lo cegaba llev谩ndolo tanto al mal como al bien鈥. El retrato de Treni sobre Severino es el de un alma escindida entre su 鈥溍璶tima aspiraci贸n鈥, que era 鈥減oder entregarse a una vida de estudio鈥 y 鈥渦n largo encadenamiento de hechos en su vida de todos los d铆as鈥 que lo forz贸 a 鈥渓a lucha m谩s ardiente鈥.

La primera edici贸n del libro de Bayer sobre Di Giovanni fue prohibida en 1973 por el gobierno peronista de Lastiri y permaneci贸 inhallable durante d茅cadas. Sin embargo, el libro hab铆a despertado notable inter茅s. Como recuerda el propio Bayer, 鈥渃uatro directores de cine quisieron filmar la historia, pero no fue posible鈥. Uno de ellos fue Leonardo Favio.

Durante el a帽o 1985 el intelectual peronista 脕lvaro Ab贸s escribi贸 una rese帽a cr铆tica para la revista Fierro, lo que deriv贸 en una pol茅mica -desarrollada el a帽o posterior en la Revista Crisis durante el a帽o 1986, en torno al modo de recuperar la figura del terrorismo 谩crata. Ab贸s resum铆a all铆 lo esencial de las objeciones hechas desde siempre a Di Giovanni: el uso de las bombas (con el costo inevitable de v铆ctimas inocentes), su esteticismo (la supuesta incongruencia entre practicar la lucha armada y la enorme atenci贸n que dedicaba a la edici贸n de peri贸dicos y libros), y su amor apasionado con Am茅rica Scarf贸 (hermana menor de los activistas anarquistas Paulino y Alejandro), que ten铆a 15 a帽os cuando comenz贸 su relaci贸n y 16 cuando el fusilamiento de Severino y Paulino.

El contrapunto conserva todo su inter茅s, en la medida en que Ab贸s no critica en lo m谩s m铆nimo la investigaci贸n del autor de Los vengadores de la Patagonia tr谩gica, sino el uso de las t谩cticas violentas por parte de Severino y su grupo, haciendo de este 煤ltimo un antecedente directo de la guerrilla argentina de los a帽os setentas, mientras que Bayer reprocha a Ab贸s precisamente eso: no poner en tensi贸n el libro en s铆 mismo, sino limitarse a reproducir la grosera incomprensi贸n que la ideolog铆a de la democracia conformista reserva a quienes se rebelan ante la crueldad del sistema. Durante pol茅mica la pol茅mica (reunida bajo el t铆tulo 鈥淒i Giovanni y la teor铆a de los dos demonios鈥 en el libro de Bayer, Rebeld铆a y esperanza, Bs-As, 2009), el bi贸grafo resume su lectura de Severino como 鈥渓a historia de un hombre lleno de cualidades latentes que se pierden en la obcecaci贸n. Porque el mundo es m谩s complicado de lo que 茅l cree. Lo consume la pasi贸n, no puede soportar la injusticia y sale a hacerla 茅l. Y cae en la crueldad, de la que se da cuenta, pero ya no puede salir del c铆rculo de fuego que le ha tendido la sociedad. Es un perseguido. Un desperado鈥.

El reproche de Ab贸s a Bayer podr铆a resumirse en la siguiente pregunta: 驴C贸mo y por qu茅 un periodista libertario y pacifista convencido como Osvaldo Bayer escribe sobre un activo creyente en la violencia revolucionaria, tan conflictivo para quienes a fines de los a帽os veinte se ubicaban en el terreno de la pol铆tica y de las ideas de un modo que en principio deber铆a resultarle m谩s pr贸ximo? En su r茅plica a Ab贸s escribe efectivamente: 鈥渟oy insanablemente pacifista. Pero si un guatemalteco, un salvadore帽o o un colombiano, un mexicano sin trabajo o un negro sudafricano me pregunta cu谩l es la otra soluci贸n que tengo, me tendr铆a que callar la boca, avergonzado. A los repudios viscerales los reservo para los verdaderos enemigos de la humanidad鈥, en cambio 鈥渘o puedo odiar a aquellos que se equivocaron y perdieron buscando nuevas sendas鈥.

Hubo, adem谩s, un militar que intervino en el golpe contra Yrigoyen, y que conoci贸 a fondo el caso Di Giovanni porque era ayudante del general Medina, ministro de Guerra de Uriburu, quien puso el 鈥渃煤mplase鈥 en la condena de muerte de Severino. Ese militar, llamado Juan Domingo Per贸n, le escribi贸 a Osvaldo Bayer espont谩neamente ni bien recibi贸 su libro: 鈥淪iempre he pensado que, as铆 como no nace el hombre que escape a su destino, no deber铆a nacer quien no tenga una causa por la cual luchar, justificando su paso por la vida: Di Giovanni fue un idealista, equivocado o no, y es respetable para los que luchamos por una causa que tampoco podemos saber si es la verdad鈥.

Los nombres de Severino Di Giovanni, pero tambi茅n el de Osvaldo Bayer, forman parte de esa tradici贸n que Walter Benjamin llam贸 la del 鈥渋nconformismo鈥. Un estado de agitaci贸n que no encuentra l铆mites a la hora de poner en cuesti贸n estructura mentales y sociales. Consultado sobre esta cuesti贸n el ensayista Christian Ferrer propone comprender la fuerza del libro de Osvaldo Bayer como la restituci贸n de un nombre convertido por el estado y la prensa en fantasma -un delincuente cuyas ideas no vienen al caso- a las p谩ginas de la pol铆tica de la naci贸n. Bayer se interes贸 por alguien cuya intransigencia resultaba (ayer y hoy) incompatible con un pa铆s en el cual el enfrentamiento pol铆tico nunca impide futuras alianzas y componendas. Un anarquista, dice Ferrer, es siempre un ser de dos almas: un santo cuyo modo de vida dise帽a instituciones para un futuro mejor, y al mismo tiempo un destructor. Y Di Giovanni fue excesivo incluso entre los libertarios argentinos. Bayer no se limit贸, por otra parte, a narrar el costado pol铆tico de este exceso, sino que adem谩s recuper贸 la historia de Severino y Am茅rica (menor de edad y una d茅cada menor que 茅l), un amor de esc谩ndalos que hoy d铆a ser铆a quiz谩s condenado no s贸lo por las madres de familias cat贸licas. Tambi茅n aqu铆 Bayer enmend贸 una narraci贸n hist贸rica: de versi贸n patologizada a amor libre. Amor y anarqu铆a han sido siempre condimentos explosivos, capaces de cuestionar las conductas y par谩metros bajo los cuales concebimos nuestras vidas.

