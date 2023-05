–

El 9 de mayo de 1976 mor铆a el guitarrista y cantante Floyd Concil. Se sabe muy poco de este m煤sico de Piedmont Blues, que en los a帽os 30 tuvo su momento profesional grabando varias de sus canciones en 1937. Estaba inactivo desde hac铆a algunos a帽os tras haber sufrido un derrame cerebral, lo que le impidi贸 tener la oportunidad de relanzar su carrera cuando su nombre, junto al de Pink Anderson, form贸 el de una de las bandas m谩s trascendentes en la historia del rock. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Floyd 鈥淒ipper Boy鈥 Council naci贸 el 2 de septiembre del 1911 en Chapel Hill, Estado de Carolina del Norte. En los a帽os 20 empez贸 su carrera tocando en la calle con dos de sus hermanos, Leo y Thomas Strowd haci茅ndose llamar The Chapel Hillbillies.

En los a帽os 30 tuvo su pico como m煤sico profesional logrando dejar registro de su m煤sica en distintas sesiones de grabaci贸n, primero acompa帽ando a Blind Boy Fuller en 7 canciones y luego, en 1937, grabando 20 canciones suyas.

Sobre el Piedmont Blues

Hermano y vecino del Delta Blues, el Piedmont blues es un g茅nero de m煤sica blues, popular durante los primeros a帽os del Siglo XX y caracterizado por una particular t茅cnica de tocar la guitarra sin p煤a. Se distingue levemente del Delta por tener una influencia mayor del ragtime y su caracter铆stica r铆tmica lograda a partir de la t茅cnica de la guitarra tocada con dedos utilizando el pulgar para tocar las cuerdas graves mientras los otros dedos se encargan de la melod铆a en las cuerdas m谩s agudas. Es, como el Delta, un blues rural cuyas letras son muy similares. Tambi茅n su instrumentaci贸n ya que sus m煤sicos eran itinerantes y necesitaban instrumentos livianos y de bajo costo, como la guitarra y la arm贸nica.

Si el Delta, como su nombre lo indica se ubica en las orillas de r铆os como el Misisipi, el Piedmont se ubica en una regi贸n vecina al este. El Piedmont blues suele hacer referencia a un 谩rea geogr谩fica mayor que la comprendida en la regi贸n estadounidense de Piedmont, en los Apalaches (este de los Estados Unidos entre Richmond, Virginia y Atlanta, Georgia), proviniendo los int茅rpretes de Piedmont blues no solo de esa 谩rea sino tambi茅n de las regiones de Maryland, Delaware, Virginia Occidental, Pensilvania y Florida.

Su principal referente art铆stico es Blind Blake, a quien los music贸logos suelen considerar como el creador de este estilo. Entre otros int茅rpretes se encuentran el antes mencionado Blind Boy Fuller, Etta Baker, el armoniquista Sonny Terry y, entre muchos otros, Pink Anderson y Floyd Concil.

Sus escasas grabaciones, un tesoro oculto

A mediados de los a帽os 30 Floyd Concil fue convocado para grabar acompa帽ando a Blind Boy Fuller. Pero fue luego, en enero de 1937 cuando el 鈥渃azatalentos鈥 de ACR Records John Baxter Long, quien hab铆a contratado a Fuller en 1935, vio a Floyd Concil tocando solo en la calle en Chapel Hill y lo convoc贸 para que vaya nuevamente a Nueva York a grabar.

En las d茅cadas siguientes Concil continu贸 siendo m煤sico, tocando en clubes peque帽os y radios locales en su ciudad natal. En 1963 par贸 de tocar al sufrir una enfermedad y, a帽os despu茅s, un derrame cerebral paraliz贸 sus m煤sculos impidi茅ndole volver a hacer m煤sica.

Resulta dif铆cil poder precisar una discograf铆a de Floyd Concil, ya que la informaci贸n es confusa, pero gran parte de lo grabado en aquellos a帽os se encuentra hoy disponible. En una entrevista en 1969, Floyd Concil declar贸 que hab铆a grabado 27 canciones durante su carrera, siete de las cuales acompa帽ando a Blind Boy Fuller.

No hay vinilos disponibles donde aparezca exclusivamente el trabajo de Council. Sin embargo el CD Carolina Blues contiene seis canciones grabadas por 茅l: I鈥檓 Grievin and I鈥檓 Worryin, I Don鈥檛 Want No Hungry Woman, Lookin鈥 For My Baby, I鈥檓 Broke and I Ain鈥檛 Got a Dime, Runaway Man Blues y Working Man Blues.

El legado y un nombre como se帽al hacia su historia

En 1963, mientras los problemas de salud alejaban a Floy Concil de la m煤sica, j贸venes ingleses daban sus primeros pasos del otro lado del atl谩ntico formando un grupo que en sus primeros a帽os se llamaba The Tea Set. Ese a帽o dos estudiantes de Arquitectura: Nick Mason y Roger Waters formaron el grupo incorporando primero a Richard Wright, Bobo Klose y Chriss Dennis, pero con varias idas y vueltas. Para 1965, tras un par de participaciones como invitado, un amigo de la infancia de Waters, Syd Barret, se sum贸 definitivamente a la banda tomando las riendas de la misma en los a帽os siguientes. Al descubrir una banda Neerlandesa llamada tambi茅n Tea Set, Barret, Waters, Mason y Wright sintieron la necesidad de cambiar el nombre.

Syd Barret ten铆a gran cantidad de discos heredados de su familia. Uno de esos discos era una recopilaci贸n de Blind Boy Fuller, con quien Floyd Concil hab铆a grabado a mediados de los a帽os 30. En los cr茅ditos de ese disco editado en 1962, hab铆a un texto del fot贸grafo y editor Paul Oliver en el que pod铆a leerse: 鈥(鈥) Pink Anderson o Floyd Council 鈥 estos eran algunos entre los muchos cantantes de blues que pod铆an escucharse en las onduladas colinas de Piedmont, o serpenteando con los arroyos entre los arbolados valles鈥. De ese cr茅dito, Syd Barret tom贸 la idea de unir los nombres de estos dos artistas y dar un nuevo nombre a la banda, que dar铆a sus siguientes conciertos con el nombre The Pink Floyd Sound, para despu茅s abreviar el nombre en Pink Floyd.

Se estima que Pink Anderson y Floyd Concil, nunca se conocieron. Al menos no existe registro de ambos juntos, ni que hayan compartido sesiones de grabaci贸n o escenario. Solo aparecieron juntos en textos de quienes recopilaron la historia del Piedmont Blues鈥 y luego en el nombre de una de las bandas mas trascendentes de la historia del rock. Como tantos otros bluseros de aquellos tiempos, ambos murieron en la pobreza pese a haber escrito una pagina importante en la historia de la m煤sica influenciando a varias de las principales bandas de Rock. Desde ac谩 un peque帽o aporte para que la llamada 芦floydman铆a禄, que en estos d铆as resurge a partir de la futura visita de Roger Waters, llegue tambi茅n hasta el legado de Floyd Concil.

