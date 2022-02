EL OR脥GEN DEL FMI

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional (芦FMI禄) surgi贸 en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, cuando los representantes de 45 pa铆ses decidieron establecer un marco de cooperaci贸n econ贸mica destinado a evitar que se repitan los c铆rculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresi贸n de los a帽os treinta.

En sus or铆genes, el principal prop贸sito del FMI era asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitiera a los pa铆ses (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre s铆. Este organismo ten铆a como objetivo fomentar el crecimiento econ贸mico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. Esto en teor铆a.

En la pr谩ctica, la historia es diferente y los argentinos somos testigos y v铆ctimas de esta farsa internacional.

Seg煤n algunos historiadores revisionistas, la explosi贸n productiva generada por el gobierno peronista a partir de 1947, la cual transform贸 una econom铆a primaria agroexportadora en productora de bienes industrializados, era una mala influencia para los dem谩s pa铆ses de Am茅rica Latina pues indicaba que la emancipaci贸n econ贸mica era posible.

Cuenta cierta leyenda urbana que, cuando los servicios de inteligencia le informaron a Churchill, luego de salir triunfante de la segunda guerra mundial que Per贸n planeaba llegar a la presidencia de Argentina, este declar贸 lo siguiente:

鈥淣o dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrar谩 tras ella a toda Am茅rica Latina (鈥) la estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias (鈥) imponer dirigentes pol铆ticos que respondan a nuestro Imperio. Esto se lograr谩 (鈥) gracias a una democracia controlable, donde sus representantes levantaran sus manos en masa en servil sumisi贸n. Hay que humillar a la Argentina鈥.

EEUU ve铆a con estupor c贸mo en pocos a帽os un pa铆s sudamericano, gracias a un l铆der nacionalista elegido por el pueblo, comenzaba de la noche a la ma帽ana a fabricar astilleros, aviones y trenes, a desarrollar la industria metal煤rgica, sider煤rgica y automotriz, a nacionalizar todas las empresas de energ铆a y telecomunicaciones, a tener explotaci贸n propia de todas las v铆as de comunicaci贸n: a茅rea, terrestre, fluvial y mar铆tima y una salud p煤blica y educaci贸n al nivel de las principales potencias mundiales.

Exist铆an dos alternativas para frenar esa locomotora de desarrollo llamada peronismo: la violencia bruta a trav茅s de un golpe militar o hacer entrar a la Argentina al F.M.I. para terminar con su independencia econ贸mica.

Para desgracia del pueblo, se utilizaron ambas alternativas, tan letales e inhumanas que su onda expansiva a煤n persiste en la memoria de muchos argentinos que se resisten al 鈥渙lvido planificado鈥 de los manipuladores de la historia.

En 1955 la revoluci贸n libertadora bombardea a la poblaci贸n civil dejando centenares de muertos y en 1956, Argentina, por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, ingresa al Fondo Monetario Internacional, contrayendo as铆 su primer pr茅stamo con dicho organismo internacional.

INGRESO AL FMI Y SUS CONSECUENCIAS

En a帽os anteriores, el ex presidente Juan Domingo Per贸n se hab铆a negado terminantemente a ingresar al FMI, asegurando que dicha instituci贸n era un instrumento de sometimiento de los pa铆ses centrales para imponer pol铆ticas a los pa铆ses perif茅ricos. Diez a帽os despu茅s de la decisi贸n de Aramburu, Per贸n reafirm贸 su postura desde el exilio en los siguientes t茅rminos: 鈥淎dvert铆 que en 茅l 鈥揺l FMI- participar铆an la mayor铆a de los pa铆ses occidentales, comprometidos mediante una larga contribuci贸n al Fondo, desde donde se manejar铆an todas sus monedas, se fijar铆a no s贸lo la pol铆tica monetaria, sino tambi茅n los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la econom铆a de los asociados (鈥) He aqu铆 alguna de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno justicialista de la Rep煤blica Argentina no se adhiri贸 al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fij谩bamos en el pa铆s, como tambi茅n, nosotros establec铆amos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias (鈥) Ha pasado el tiempo, y en casi todos los pa铆ses adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este fondo, creado seg煤n dec铆an para estabilizar y consolidar las monedas del 鈥渕undo libre鈥, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida.鈥

La pol铆tica econ贸mica aplicada desde 1955, bajo la supervisi贸n de este nuevo organismo de cr茅dito, desmantel贸 arteramente todo el desarrollo industrial generado por Per贸n e inmediatamente se intent贸 reprimarizar la econom铆a. Los protagonistas de la autodenominada 鈥淩evoluci贸n Libertadora鈥 encararon la desnacionalizaci贸n de los dep贸sitos bancarios, la eliminaci贸n del control estatal sobre el comercio exterior, la terminaci贸n de los tipos de cambio selectivos y la derogaci贸n de la Constituci贸n Nacional sancionada en 1949, entre otras cuestiones.

Dado que las medidas pol铆tico-econ贸micas implementadas eran perjudiciales para las grandes mayor铆as, la c煤pula militar decidi贸 acompa帽ar la reconversi贸n econ贸mica con la inhabilitaci贸n del Partido Justicialista, la prohibici贸n de toda propaganda, la clausura de peri贸dicos y la intervenci贸n de sindicatos.

En este proceso, qued贸 inaugurada la parte m谩s vergonzante de nuestra historia, plagada de encarcelamientos, torturas y fusilamientos.

Al concluir el gobierno de Aramburu, la deuda externa alcanzo los 1.051 millones de d贸lares. Ese fue el saldo correspondiente al comienzo de la sumisi贸n de nuestra pol铆tica econ贸mica a los dictados del FMI.

A partir de abril de 1956, se inaugur贸 una etapa nueva en Argentina, la cual evidenci贸, en a帽os venideros, que una pol铆tica econ贸mica al servicio de sectores privilegiados, acordada con organismos internacionales, se correlaciona indefectiblemente con mayor endeudamiento externo.

LA NUEVA ERA DEL FMI

Hoy, el FMI se ha transformado en el arma que utiliza el libre mercado para imponer a los pa铆ses en v铆as de desarrollo y algunos peque帽os pa铆ses europeos sus programas econ贸micos que consisten en la reducci贸n del d茅ficit y del gasto p煤blico y consecuentemente de servicios y prestaciones sociales. Esto ha provocado un aumento de la brecha entre ricos y pobres en todo el mundo y un empeoramiento de los servicios p煤blicos, tales como los de infraestructura sanitaria.

El FMI contribuye a la desigualdad social, a la regresi贸n en la distribuci贸n del ingreso y a la destrucci贸n de las pol铆ticas sociales. Algunas de las cr铆ticas m谩s conocidas en el mundo acad茅mico han partido del economista socialdem贸crata Joseph Stiglitz, jefe del Banco Mundial de 1997 a 2000 y Premio Nobel de Econom铆a 2001, quien dijo 鈥淐uando una naci贸n est谩 en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime hasta la 煤ltima gota de sangre. Prenden fuego, hasta que finalmente la caldera explota. Han condenado pueblos a la muerte. No les preocupa si la gente vive o muere. Las pol铆ticas socavan la democracia (鈥) es un poco como la Edad Media o las Guerras del Opio (鈥) Este Fondo, que en 1944 se cre贸 para auxiliar a sus 39 pa铆ses miembros, a trav茅s de los a帽os se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento para los pa铆ses que piden su ayuda鈥.

Argentina es el 煤nico pa铆s de la regi贸n que en alg煤n momento de la historia, por sus condiciones geopol铆ticas, podr铆a haber tenido un desarrollo competitivo con EE.UU, por lo que era necesario sacrificarlo cuanto antes para aleccionar a quienes quisieran imitarlo en la pelea sobre el desarrollo y la relaci贸n de poder entre los pa铆ses.

Esta disputa darwiniana contin煤a vigente, ya que el desarrollo de unas pocas naciones privilegiadas se puede sustentar gracias a que se somete al subdesarrollo a la mayor铆a de los pa铆ses del mundo.

Esta revalorizaci贸n de la ley del m谩s fuerte se perfecciona cada vez que las elites locales act煤an contra los intereses del pueblo y reeditan las pol铆ticas de saqueo, como ocurre c铆clicamente en Argentina.

En el 煤ltimo pr茅stamo otorgado a nuestro pa铆s, se sobrepasaron todos los l铆mites de la legalidad y de los reglamentos internacionales, cuestionando la legitimidad del propio FMI. Por ese motivo, la oposici贸n argentina apoya ampliamente el acuerdo firmado con el FMI, porqu茅 esta medida les permite seguir siendo impunes ante una deuda criminal, un empr茅stito contra铆do exclusivamente para fines electorales y no para ayuda del pa铆s en crisis.

Cualquier acuerdo con el FMI, por su naturaleza, m谩s temprano que tarde propiciar谩 reformas en el sistema de seguridad social (pensiones y jubilaciones), reducci贸n de salarios, l铆mites a la expansi贸n y gratuidad de la ense帽anza universitaria, desregulaciones con impacto en la reindustrializaci贸n y calidad del empleo e intentar谩 privatizar las pocas empresas que quedan del Estado.

UN FMI QUE DA IMPUNIDAD

Como para el FMI el cobro de la deuda es secundario, ya que su objetivo primordial es direccionar las pol铆ticas econ贸micas de los pa铆ses deudores, lo que no ocurra en este gobierno podr谩 ser en el que viene y en eso ya est谩 trabajando un arco importante de la oposici贸n en vistas al 2023.

Macri y sus amigos se enriquecieron de manera il铆cita a trav茅s de una deuda que jam谩s se vio reflejada en hospitales, escuelas, producci贸n de empleos, vivienda o mejoras en la calidad de vida para los m谩s vulnerables.

Por el contrario, el pasado gobierno neoliberal endeud贸 al pa铆s por 100 a帽os y contrajo no s贸lo la mayor deuda de la historia, sino que las divisas obtenidas fueron fugadas a para铆sos fiscales, constituy茅ndose este hecho como el mayor fraude conocido a nivel pol铆tico, econ贸mico y social del planeta sin que hasta el d铆a de hoy sean juzgados los autores de dicha estafa.

鈥淭odo esto en un pa铆s en el que si alguien roba un alimento para que puedan comer sus hijos, puede ir preso por varios a帽os y ser baleado en el hurto. Sin embargo, si roba y fuga lo robado a para铆sos fiscales, por una millonaria suma de 45 mil millones de pesos, no s贸lo es impune, sino que tambi茅n puede volver a ser candidato a la Presidencia de la Naci贸n鈥.

Alejandro Lamais贸n