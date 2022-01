–

January 29, 2022

Diferentes sectores repudian el reciente anuncio de «acuerdo» con el FMI y convocan a organizarse para rechazarlo. Este lunes a 18 hs habrá una convocatoria en el Parque Lezama en CABA. «Llamamos a la unidad para enfrentar el nuevo acuerdo odioso». Por ANRed.

Cómo anuncio el presidente Alberto Fernández el acuerdo con el FMI será elevado, primero a la Cámara de Diputados en dónde se prevé a fines de marzo ser aprobado por las principales fuerzas políticas del país.

Pero también han comenzado a escucharse voces de rechazo y repudio contra el «acuerdo». Se espera para marzo jornadas de protesta. Reproducimos comunicado realizado por la «Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda»:

Llamamos a la unidad para enfrentar el nuevo acuerdo odioso

El gobierno nacional acaba de acordar un nuevo “préstamo” del FMI, a espaldas del pueblo y de cara a consolidar el ajuste y profundizar los condicionamientos que vienen exigiendo el Fondo y sus socios mayores, desde la firma del acuerdo en 2018. Se consuma la estafa realizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, además del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. Contrastan con la realidad los dichos del presidente que “no se afectarán las metas de la justicia social”.

El nuevo “préstamo” cerrado acorde a los dictados del FMI impone, entre otras condiciones, eliminación del déficit fiscal en tres años, reducción de la emisión monetaria que junto al control de precios pretenden reducir la inflación, aumento de los intereses con afectación al crédito y prescindencia cada vez mayor del Banco Central respecto al Tesoro nacional. Aumento de las reservas para cumplir con el pago de la estafa anterior, sin definir cómo. El solo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de ponernos nuevamente «de rodillas» ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una pérdida de soberanía intolerables.

Desde ya, rechazamos esta claudicación y la fantasiosa presentación de sus supuestas bondades y llamamos a enfrentarlo. Si bien falta conocer muchos detalles que el gobierno tiene la obligación de poner a disposición nuestra -el “público” a quienes nuevamente se nos impone pagar sin jamás ser consultado ni beneficiado-, no cabe duda que es un acuerdo odioso, que otra vez se perdió la oportunidad de poner fin a lo que es un verdadero crimen económico de lesa humanidad y de lesa naturaleza que seguirá generando consecuencias graves durante muchísimos años.

El Gobierno actual del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, se incorpora con este acto como encubridor y partícipe necesario también de esta estafa y de la asociación ilícita integrada por el gobierno de Macri y el FMI y con la participación necesaria del gobierno estadounidense. No sorprende el casi inmediato apoyo de la «oposición» de Juntos x el Cambio, sus principales referentes, los monopolios financieros, mineros, agroexportadores, todos extranjeros, la AEA, la UIA, siempre agigantados a fuerza de deuda y represión; ahí no hay grieta en esto de saquear al país y su pueblo o arrodillarse frente a los organismos financieros internacionales y grandes especuladores tras el argumento de “honrar” una deuda cuya legitimidad y legalidad han sido ampliamente denunciadas y nunca corroboradas.

En particular, vienen por nuestros bienes naturales a través del saqueo extractivista. Si cabía alguna duda, en su anuncio el ministro Guzmán se ocupó de enfatizar que el gobierno va a apostar al crecimiento de las actividades productivas que “generan dólares”. Ese modelo extractivista y explotador no es el crecimiento que necesitamos, y el Chubutazo, el Atlanticazo y todas las luchas en curso en defensa del agua, el aire, los cuerpos y territorios, demuestran que no los dejaremos. Tampoco habrá impunidad ni la amnistía cultural, simbólica y política que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la región.

Somos millones que sabemos que el camino del FMI es un camino al fondo… de la historia. Que la deuda es con los pueblos y la naturaleza, que las estafas no se pagan. Sobre todo, sabemos que hay alternativas. Lo podemos, lo tenemos y lo vamos a impedir.

Vísperas del anuncio oficial, nos movilizamos como tantas veces a lo largo y ancho del país, reclamando al gobierno, al Congreso y al poder judicial, que actúen en consecuencia con las denuncias existentes, que anulen la estafa y dejen de malversar el patrimonio del pueblo concediendo al FMI potestad para cogobernar. Un millar de organizaciones, referentes y militantes populares les exigimos en un nuevo llamado que ponga “Primero lo Primero: ¡Ni UN dólar más al FMI!”. Resaltamos que una decisión soberana de no pagar lo que no se debe, “puede garantizarse con una fuerte intervención popular y una alianza de pueblos y países que somos los verdaderos acreedores.”

Hoy volvemos a convocar al pueblo argentino, a todas las organizaciones consecuentes incluyendo aquellas voces del mismo FDT que han denunciado este nuevo atraco, a expresarse y a movilizarse, a construir un fuerte movimiento popular para rechazar esta condena a la pobreza y la precarización, a mayor extractivismo y explotación, al sometimiento de la política y la economía a los dictados del FMI y el gran capital, y a avanzar las transformaciones tendientes a encarar la deuda con los pueblos y la naturaleza. Enfrentemos este nuevo sometimiento en las calles y en todas partes y con la fuerza de todo el campo popular. Nuestra unidad en la acción, en función de nuestras necesidades y derechos, será la clave.