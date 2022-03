–

Una idea muy extendida en la izquierda argentina es que el FMI hoy impone un programa colonial contra la naci贸n y la patria. Por lo cual Argentina habr铆a vuelto al status de colonia, como lo fuera Am茅rica Latina antes de la independencia. Este 鈥減acto colonial鈥 ser铆a impuesto entonces por fuerzas externas, acabando con el derecho de la naci贸n argentina a existir como tal.

En el enfoque tradicional de la izquierda, esas 鈥渇uerzas externas鈥 son el bloque antinacional, integrado por la oligarqu铆a agroexportadora, el capital financiero, las compa帽铆as multinacionales, el FMI y el imperialismo (principalmente de EEUU). Es, pues, una imposici贸n desde 鈥渓o antinacional鈥, continuidad del programa econ贸mico de la dictadura militar, y de las pol铆ticas neoliberales y antinacionales de Menem, De la R煤a y Macri. Frente a ese bloque antinacional, sin embargo, se levanta el campo nacional, conformado por la clase obrera, los sectores populares, la peque帽a y mediana burgues铆a y, con 鈥減eros鈥, la burgues铆a industrial. Es que esta 煤ltima estar铆a 鈥渙bjetivamente interesada鈥 en desarrollar un capitalismo nacional y aut贸nomo. Sin embargo, es vacilante; se inclina por una acumulaci贸n 鈥渞ent铆stica鈥 y sus pol铆ticas son inconsecuentes. Algo similar ocurrir铆a con los gobiernos 鈥渘acionales y populares鈥 que la representan: pueden 鈥渃laudicar鈥 frente a la derecha conservadora, hostil y ap谩trida.

A partir de este diagn贸stico muy general se dividen las pol铆ticas: mientras los 鈥渘acionales y populares鈥 sostienen que hay que presionar a los gobiernos 鈥渄el campo nacional鈥 para avanzar 鈥渆n la liberaci贸n鈥, la izquierda radicalizada plantea que el capitalismo criollo es incapaz de encabezar la lucha contra la dominaci贸n colonial, ya que teme a la movilizaci贸n de las masas. Por eso, los revolucionarios, consecuentes defensores de la naci贸n y la patria, convocan a 鈥済anar la calle鈥 para derrotar al 鈥渘eocolonialismo鈥.

Como puede verse, aunque tienen importantes diferencias, ambos enfoques definen los 鈥渃ampos鈥 enfrentados en base a un objetivo nacional, no de clase.

Un an谩lisis alternativo

Nuestro an谩lisis se opone al anterior, tanto en lo que respecta a la caracterizaci贸n del llamado bloque antinacional, como a la posici贸n de la burgues铆a 鈥渘acional e industrial鈥.

Con respecto al primero, en primer lugar hay que decir que ya no cabe hablar de 鈥渙ligarqu铆a鈥 sino de un empresariado agrario que administra sus negocios seg煤n los habituales criterios de rentabilidad capitalista; y que posee inversiones cruzadas en propiedad inmobiliaria, en el transporte, comercio y manufacturaci贸n de bienes de origen agrario, y en finanzas. Es imposible decir que es una clase 鈥渆xterna鈥 a la naci贸n. Sus fuentes de acumulaci贸n son 鈥渋nternas鈥: plusval铆a generada por el trabajo de asalariados en este pa铆s. Algo similar puede afirmarse del capital financiero local (definido en sentido lato como capital bancario, fondos de inversi贸n, tenedores de plazos fijos). Y todas estas facciones de la clase dominante son constitutivas de la naci贸n burguesa argentina.

Pero en segundo t茅rmino, y m谩s importante, la burgues铆a industrial (tambi茅n minera, petrolera, comercial, del transporte) no es oprimida por el 鈥渂loque antinacional鈥. Por encima de tensiones y diferencias, esa burgues铆a vive y acumula en base a la explotaci贸n de 鈥渟us鈥 obreros, en hermandad de clase con el resto del capital. Desde esta posici贸n busca insertarse en el mercado mundial; lo cual es muy distinto de la forma en que una colonia participa en el mercado mundial.

Esta burgues铆a nacional, adem谩s, comparte negocios con el capital extranjero seg煤n relaciones determinadas por los respectivos pesos econ贸micos (no por relaciones de fuerza pol铆tico-militares, como ocurre en una colonia). Asimismo, participa de la explotaci贸n de la clase obrera de otros pa铆ses a trav茅s de sus inversiones en el exterior. Despu茅s de todo, la posici贸n financiera internacional neta del pa铆s es positiva (otro hecho que no se ajusta a la naturaleza de una colonia). Por eso, y contra el relato de que la dictadura militar, el menemismo o el macrismo respondieron a los intereses 鈥渇or谩neos鈥 (a la 鈥渁ntipatria鈥), la realidad es que los grupos econ贸micos de la industria, el petr贸leo, la miner铆a, el comercio mayorista o minorista, que prosperaron bajo esos gobiernos tambi茅n fueron, o son, parte constitutiva de la naci贸n burguesa. Pero por eso mismo la dictadura, el menemismo o el macrismo tampoco fueron 鈥渆xternos鈥. Por el contrario, fueron aut茅nticos productos de la naci贸n burguesa realmente existente.

Esto ayuda a entender por qu茅 hoy la burgues铆a 鈥渘acional鈥 (a trav茅s de las c谩maras empresarias) demanda un ajuste que, en contenido, es igual al que exige el FMI (e igual al que piden los acreedores privados, nacionales o extranjeros). Asimismo, acuerda que el Fondo monitoree el programa econ贸mico cada tres meses. No lo hace para 鈥渃ongraciarse鈥 (expresi贸n de un nacionalista de izquierda) con el FMI, o porque haya sido 鈥渆xtorsionada por los especuladores鈥 (铆dem), sino porque encaja en sus intereses. O sea, ese programa no es 鈥渆xterno鈥 a la naci贸n, sino consustancial de su conformaci贸n burguesa; y excede en mucho los intereses de 鈥渓os buitres financieros externos鈥. Es que la burgues铆a 鈥渘acional鈥 reivindica el ajuste a partir de su 鈥渁utodeterminaci贸n nacional鈥, no porque exista alguna forma de coerci贸n extra-econ贸mica (t铆pica de la relaci贸n colonial). Por otro lado, el poder ejecutivo y los legisladores que aprueban el acuerdo con el FMI tambi茅n son 鈥渘acionales鈥: han sido elegidos por el voto popular y act煤an seg煤n los intereses m谩s generales del capital 鈥渘acional鈥. Su norte es ayudarlo en la generaci贸n y realizaci贸n de plusval铆a (sin importar colores nacionales). El cuento de la 鈥渁utodefensa nacional鈥 y la 鈥渟egunda independencia鈥 en todo esto es eso, 鈥渃uento鈥. De la misma manera que es ut贸pico y hasta reaccionario pensar que pueda existir un capitalismo 鈥渁ut贸nomo y nacional centrado鈥 (otra expresi贸n de un nacionalista de izquierda radical), desligado del mercado mundial. Es que el capitalismo en un solo pa铆s es tan imposible como el socialismo en un solo pa铆s. Pero por eso la independencia de cualquier Estado naci贸n no puede superar los l铆mites del derecho burgu茅s a la autodeterminaci贸n.

En definitiva, el diagn贸stico de los campos enfrentados 鈥搉acional y antinacional- carece de sentido. Sostener que Argentina ha pasado a ser un a 鈥渃olonia鈥, como dicen los nacional-marxistas y similares, solo es funcional al an谩lisis 鈥渃ampista鈥 (鈥渃ampo nacional vs imperio鈥), siempre pronto a desplazar a un segundo plano la relaci贸n 鈥揹e explotaci贸n- entre el capital y el trabajo.

