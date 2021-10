El mismo d铆a que la Unesco declar贸 al chamam茅 鈥淧atrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad鈥 y por una cuesti贸n fortuita, Bagner daba a conocer, a trav茅s de las redes sociales, 鈥淢ujer鈥, el primer ch谩mame disidente, no patriarcal, no binario en el que participan artistas LGBT+ y que se expone en una narrativa no cis g茅nero.

鈥淧ara nosotros fue como un 鈥榤ensaje鈥, nos llen贸 de orgullo, y coincidia con la visi贸n que ven铆amos teniendo鈥 comenta Bagner, integrante del colectivo LGBT+ que cuenta entre sus miembros con artistas de diferentes lugares del mundo. 鈥淓s un g茅nero musical muy rico, que tiene mucho para ofrecer y que hab铆a que buscar la manera de acercar a los j贸venes. Eso es lo que estamos tratando de hacer con nuestra resignificaci贸n, relacionado al colectivo LGBT+, que agrupa a muchas de las personas y artistas que est谩mos trabajando esto鈥 a帽ade Bagner, artista disidente del barrio popular de Mor贸n en Buenos Aires, Argentina.

-Es extraordinario que hayan elegido al chamam茅 para resignificarlo en clave LGBT+, siendo que pudieron haber elegido una zamba, una chacarera, etc. 驴Por qu茅 eligieron el chamam茅?

鈥淓l proyecto que estamos llevando adelante, si bien la idea de base es indagar todos los g茅neros que componen el folclore argentino, se dio de forma natural durante el proceso de grabaci贸n, en 2020 cuando comenzamos. All铆 empez贸 a tomar forma este primer chamam茅 que se llama Mujer. Nos parec铆a que era una buena carta de presentaci贸n鈥 destaca Bagner en la reciente conversaci贸n telef贸nica que mantuvo con El Medio Radio (Continental Corrientes, s谩bado de 8 a 10).

鈥淭engo familiares por parte de abuelos correntinos, el (chamam茅) es algo que se sent铆a un poco mas cercano鈥 subraya. 鈥淓s un g茅nero musical que en la actualidad est谩 un poco segregado por los j贸venes, por temas de tradicionalismos y dem谩s cuestiones. Es una m煤sica muy linda, y que a quedado un poco alejada de la juventud. Nos pareci贸 un buen momento, a finales de 2020, sacar 鈥楳ujer鈥 y darlo a conocer con la gente que nos iba siguiendo por las redes鈥 describe Bagner.

El 17 de diciembre del a帽o pasado el chamam茅 se convirti贸 en el tercer bien cultural argentino en alcanzar la distinci贸n de la Unesco, luego del tango y el fileteado porte帽o. Ese mismo d铆a y con una muy buena aceptaci贸n, nac铆a 鈥楳ujer鈥. 鈥淟o que estamos proponiendo es acercar el g茅nero a los m谩s j贸venes. Eso implica salir un poco del tradicionalismo y salir de ciertas estructuras que por ah铆 est谩n cerradas dentro del chamam茅 o dentro del folklore en general.Entonces lo que estamos proponiendo es que la gente pueda bailarlo como quiera, como tenga ganas. Sin depender, inclusive, de una pareja. Que la m煤sica sirva como espacio de reflexi贸n y de expresi贸n corporal, sin la necesidad intr铆nseca, de que sea con una pareja o siguiendo una coreograf铆a. Este tipo de cosas -sostiene Bagner- permite que los j贸venes se sientan curiosos, interesados鈥 apunta.

-驴Y c贸mo fue la aceptaci贸n?

鈥淟a verdad es que hasta el momento, desde el d铆a que lo dimos a conocer hemos tenido buena cr铆tica, buena aceptaci贸n. Hay gente que tal vez no le gusta y prefiere, cuanto m谩s tradicional mejor, lo cual siempre lo respetamos. Lo que intentamos hacer es siempre desde el respeto. Hacer algo que sea inclusivo y diverso. Cuanta m谩s gente pueda conocerlo y pueda interesarse. Es como el sue帽o, 驴no? Lo mejor para todos鈥 afirma el artista.

-Durante enero, en Corrientes, se celebra la Fiesta Nacional del Chamam茅. Este a帽o como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, no se desarroll贸 de manera normal. 驴A ustedes le gustar铆a participar de la fiesta?

鈥淧ara nosotros poder participar en cualquier manifestaci贸n que tenga que ver con la cultura, es un sue帽o, algo maravilloso. Por supuesto que si somos invitados, asistir铆amos super orgullosos y con honor, de poder mostrar lo que hacemos. Siempre creemos en este tema de la diversidad y creemos que todo lo se pueda desde la inclusi贸n, sumar mas voces, va a hacer mas rica, toda la expresi贸n art铆stica鈥 cierra Bagner.