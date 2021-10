–

Ciclo de Cine Anticapitalista realizado en octubre de 2021 en la Biblioteca y Archivo Alberto Ghiraldo.

Argentina anex贸 la Patagonia y el Gran Chaco despu茅s de sucesivas masacres a los habitantes de dichas regiones. En 1879 empez贸 la estocada final a los pobladores patag贸nicos con la llamada Campa帽a del Desierto, que termin贸 simb贸licamente el 25 de mayo del a帽o siguiente izando la bandera argentina a orillas del R铆o Negro, en las proximidades de la actual Bariloche.

En 1880 comenz贸 la matanza en el Norte con la Conquista del Chaco contra qom, wichis y mocov铆es, guerra que durar谩 hasta entrada la segunda d茅cada del siglo XX. Esta permiti贸 el mejor control estatal del norte de Santa Fe, este de Santiago del Estero y las actuales provincias Chaco y Formosa.

En todas estas regiones, la brutalidad impuesta por la dominaci贸n del Estado argentino por medio de la violencia persiste al d铆a de hoy con un mismo objetivo: la coacci贸n a trav茅s del trabajo asalariado y la privatizaci贸n de la tierra.

En el caso del Chaco, adem谩s, como plantea David Vi帽as en

Indios, Ej茅rcito y Fronteras, no hubo mayor inter茅s de la

Corona espa帽ola en insistir en penetrar en la regi贸n. La ciudad de

Concepci贸n del Bermejo fue fundada en 1585 y abandonada en 1632, y

las misiones religiosas no tuvieron mayor 茅xito, a excepci贸n de las

del norte santafesino. En cambio, en la Pampa y hacia el Sur, viendo

su potencial ganadero, las fuerzas coloniales intentaron penetrar una

y otra vez siendo casi siempre abatidas por las comunidades.

Ya en 1536 la incipiente aldea llamada Buenos Aires fue arrasada

por las flechas incendiarias durante el Solsticio de Invierno de ese

a帽o. Al iniciarse la Independencia en 1816, la frontera solo hab铆a

avanzado hasta el r铆o Salado.

En la regi贸n del lago Nahuel Huapi, la misi贸n religiosa dirigida

por Nicol谩s Mascardi en 1670 fracas贸 cuatro a帽os m谩s tarde cuando

este jesuita fue muerto a boleadoras y flechas por los mapuche.

Reci茅n en 1779 la Corona logra fundar Carmen de Patagones sobre la

desembocadura del r铆o Negro.

Hacia la zona m谩s austral y la Isla de Tierra del Fuego, el

contacto con los europeos o criollos era muy espor谩dico.

La enorme resistencia de casi 400 a帽os en los inmensos montes del

Chaco, en la Pampa y el norte patag贸nico, teniendo su an谩logo del

otro lado de la Cordillera con la Guerra de Arauco, encontr贸 su

derrota, no en la Corona Espa帽ola sino en los nacientes Estados

modernos.

En Campa帽as militares y clase obrera, Chaco 1870-1930 (1984),

su autor Nicol谩s I帽igo Carrera afirma en el pr贸logo algo

fundamental:

芦Las distintas campa帽as militares al Chaco, la Pampa y la

Patagonia, desarrolladas entonces forman parte del proceso de

creaci贸n de condiciones para el dominio del capital industrial y del

proceso de delimitaci贸n del dominio de la burgues铆a argentina. (鈥)

El proceso que engendra el capital es, pues, el proceso de

disociaci贸n entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de

su trabajo, proceso que por una parte convierte en capital los medios

de vida y producci贸n mientras que por otra convierte a los

productores directos en obreros asalariados. Este proceso de

disociaci贸n solo puede ser logrado mediante la aplicaci贸n de una

coacci贸n directa f铆sica (el subrayado es nuestro) que prive

a los productores directos de la propiedad sobre sus condiciones

materiales de existencia.禄

En efecto, quitar la tierra a las comunidades para hacerla

productiva dentro de los c谩nones capitalistas, y reducir a las

personas a meros obreros para que trabajen en esa tierra ahora

convertida en recurso natural. A los rebeldes, directamente

asesinarlos en masa.

La primera campa帽a a la Pampa la realiz贸 el prusiano Friedrich

Rauch por 贸rdenes de Rivadavia en 1826, la segunda la lider贸 el

mismo Rosas entre 1833 y 1834. Al mismo tiempo, otro miembro del

partido federal, Estanislao L贸pez saldr谩 desde Santa Fe hacia el

Chaco austral.

Pero ser谩n las campa帽as de Roca en el sur y las de Uriburu,

Fontana y Obligado en el norte a fines del siglo XIX las que

triunfar谩n totalmente, porque esa coacci贸n directa f铆sica ahora

encontraba un Estado totalmente organizado y unificado para

ejercerla. El desarrollo capitalista hab铆a dado un nuevo salto

industrial y tecnol贸gico a nivel mundial: trenes, tel茅grafos, armas

de retrocarga. Su necesidad de nuevos 鈥渞ecursos鈥 se impon铆a y

las fuerzas ind铆genas, si antes pod铆an enfrentar y resistir a los

terratenientes criollos, eran finalmente abatidas.

A veces la historia del progreso (y no hay otro progreso que no

sea el capitalista), se cuenta como una sucesi贸n de innovaciones

as茅pticas, producto de mentes brillantes y de funcionarios

iluminados. Los sablazos, los balazos de Remington, las separaciones

de las familias, los litros de alcohol, el cepo, las estaqueadas y el

l谩tigo, las migraciones forzadas, los abusos sexuales, la

humillaci贸n de ser convertido en sirviente de alguna casa burguesa,

todo hace a la explotaci贸n capitalista y a la creaci贸n del Estado.

Toda esta violencia es memoria com煤n de todos los explotados de la

Tierra.

Donde la regi贸n chaque帽a se mezcla con las selvas h煤medas de

las Yungas, en las actuales fronteras de Argentina y Bolivia, habita

el pueblo chiriguano. Comparten con los mapuche del sur la fama de

haber sido guerreros indomables, contra el Tawantinsuyu del Inca

primero, contra el Imperio Espa帽ol despu茅s.

Ambos pueblos son los protagonistas de los documentales a

proyectar, donde se cuenta la historia de c贸mo fueron vencidos por

el Estado Argentino y sobre las formas que encuentra su resistencia

en la actualidad.

Las selvas fueron diezmadas para la ca帽a de az煤car y las pampas

alambradas para las vacas y las ovejas. Los mapuche, cuyos guerreros

se cansaron de humillar a los soldados del Imperio Espa帽ol y las

primeras avanzadas criollas, as铆 como los chiriguanos, que vest铆an

pieles de yaguaret茅 cuando iban a la guerra, terminaron por engrosar

las filas del proletariado argentino junto a criollos e inmigrantes.

Peones rurales en el sur, obreros de la ca帽a en el noroeste,

mujeres y ni帽os como sirvientes en lujosas mansiones. Cuando no,

migrando a las grandes ciudades para vivir en los cordones de

miseria.

Hay dentro de las creencias chiriguanas un mito especial, surgido

como consecuencia de la brutal transformaci贸n en su modo de

existencia. El mito dice que dentro del ingenio azucarero habita un

ser demon铆aco, que llaman 鈥淓l Familiar鈥 que puede tener forma de

perro, de v铆bora, y a veces鈥 de polic铆a. Necesita la sangre de

los peones para sobrevivir y el patr贸n es quien debe prove茅rsela.



Y aunque merodea en los surcos de ca帽a, vive entre las

m谩quinas, en los s贸tanos de las f谩bricas de az煤car. Cuando un

trabajador era cazado por El Familiar se cortaba la luz, todo quedaba

a oscuras.

Este mito, muy conocido en esa regi贸n, ha sido

utilizado muchas veces por la propia burgues铆a para meter miedo a

los trabajadores. Pero a su vez, como suele pasar con los mitos,

revela sucesos y sensaciones muy reales de la vida colectiva. Asociar

el trabajo, el tiempo fabril, las m谩quinas, a fuerzas demon铆acas

que chupan vidas humanas, resulta bastante razonable.

Uno de los puntos m谩s altos del terror burgu茅s en el noroeste,

fue el Apag贸n de Ledesma, en Jujuy entre el 20 y 27 de julio de

1976. En toda la zona controlada por el Ingenio Ledesma, entre

Libertador Gral. San Mart铆n, Calilegua y El Talar, se vivieron 7

noches de oscuridad, donde fueron secuestradas 400 personas, de las

cuales 55 a煤n contin煤an desaparecidas.

Rosario, octubre de 2021

La sistematizaci贸n de la persecuci贸n, la tortura y el asesinato

es solamente uno de los modos de funcionamiento de la megam谩quina,

una estructura racional, polivalente y flexible, que adopta formas

operativas de coacci贸n expl铆cita o impl铆cita seg煤n las

necesidades del Capital y la especificidad del contexto. Es

precisamente esta maquinaria masiva la que alimenta la idea de un

芦nunca m谩s禄 consustanciado 煤nicamente con el modo implacable del

terror de los setenta: una suerte de nunca m谩s selectivo.

Existe una continuidad del terrorismo estatal que no olvidamos ni

perdonamos. El Estado argentino no es una instituci贸n id茅ntica a s铆

misma desde sus inicios. No son lo mismo las masacres del Chaco

paraguayo del siglo pasado y la masacre silenciosa de j贸venes

proletarios por 鈥済atillo f谩cil鈥; para las fuerzas estatales es

preciso enfrentar sus obst谩culos de acuerdo a las posibilidades y

necesidades del momento. Y si decimos obst谩culos es porque a eso nos

reducen las fuerzas del orden cuando el fin justifica los medios. Y

el fin siempre es el desarrollo del Capital.

El Estado no es entonces nuestro enemigo porque quienes detentan

el poder sean simplemente malas personas o est茅n motivados por

ciegas ambiciones. Es nuestro enemigo porque organiza y ordena el

sometimiento de nuestras vidas en consonancia con el Capital, porque

es en definitiva el gobierno del Capital.

(extracto de 驴Nunca m谩s qu茅? publicado en el bolet铆n La

Oveja Negra nro.61)