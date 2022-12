–

NUEVO FOLLETO: “EL CUCHILLO EN TU GARGANTA” DE PHIL A. NEEL

Acabamos de liberar la traducción que realizamos del texto del compañero Phil A. Neel “El cuchillo en tu garganta”, que analiza minuciosamente el fenómeno de la inflación global que estamos padeciendo en la actualidad, desde una perspectiva comunista y radical.

A continuación reproducimos la presentación que hicimos como colectivo a este folleto:

Phil A. Neel es un geógrafo comunista que vive en el noroeste del Pacífico en Estados Unidos. Es autor de Hinterland: America’s New Landscape of Class and Conflict [Hinterland: el nuevo paisaje de clase y conflicto de Estados Unidos (2018)], publicado por Field Notes. Además ha contribuido en diversas revistas como “The Brooklin Rail”[1] y “I Will”[2].

El texto que presentamos a continuación trata sobre la crisis actual que ha surgido durante los últimos dos años, y que tiene de cabeza a tod@s l@s “formulador@s de políticas” monetarias en el mundo: la inflación. El “monstruo” de la inflación como indica Neel es una narración, un cuento, que tanto la izquierda como la derecha[3], toman como verdad para poder ejercer su poder de clase –parafraseando a Debord: donde la mentira se ha mentido a sí misma–. Tanto la izquierda como la derecha quedan atrapados en la superficie del fenómeno, sin comprender cuales han sido las causas estructurales que generan los ciclos inflacionarios/deflacionarios, por lo tanto, buscan solucionar este problema con políticas monetarias, actuando de forma reactiva al movimiento del capital, mediante la tasa de interés de los bancos centrales, lo cual no es más que un cuchillo en la garganta para el proletariado y que reafirma el poder de clase burgués frente a una crisis que no hace más que crecer. Acá en Chile, por ejemplo, l@s político@s de turno culparon de la inflación al retiro de los 10% desde las AFP y la entrega de sueldos de emergencia desde el Estado durante la pandemia, pero, ¿si la causa de la inflación está relacionada con este exceso de dinero circulando sólo en Chile, cómo puede ser posible que la inflación sea un fenómeno mundial?, por otra parte, si es el exceso de dinero el que causa la inflación, ¿cómo es que ésta no se generó durante el periodo entre el 2008-2022 cuando la tasa de interés dictada por la Fed estuvo cercana al 0% y la política de expansión cuantitativa[4] durante el mismo periodo aumentaba la oferta de dinero? La inflación sólo puede entenderse por la dinámica misma del capital, principalmente desde la reestructuración de los ‘70, y del comienzo, en el 2008, de la crisis de la gestión neoliberal en curso. Neel nos sumerge en su análisis sacándonos de las narrativas monstruosas que encubren la dinámica contradictoria de la relación capital-trabajo, y nos invita a comprender las causas inmediatas del actual momento inflacionario, es decir, los cortes en las cadenas de suministro durante la pandemia y el shock energético producido por la guerra en Ucrania, sin embargo, también nos invita a volver el análisis hacia la producción de mercancías, qué es el lugar en donde realmente se producen las convulsiones en el sistema de precios, y las tendencias estructurales del capitalismo –la caída de la tasa de ganancia–. Ante la incomprensión, l@s “formulador@s de políticas” navegan entre políticas monetarias aparentemente antagónicas (neoliberales versus neokeynesianos), pero que en esencia son formas de estabilizar el capital y de continuar explotándonos.

No estamos de acuerdo con todo lo que se afirma en el texto: la razón para editarlo responde a la necesidad de comprender mejor el fenómeno inflacionario, dentro de la crisis secular del capital, y también ver cómo se podría desarrollar un movimiento antagonista con la capacidad de subvertir esta realidad. Dentro del último apartado llamado “Poder”, Neel hace algunas propuestas para esta subversión, indicando que en los momentos en que se pone en riesgo la existencia del proletariado surge el espectro de la expropiación, sin embargo, la expropiación hay que comprenderla más allá del marco jurídico y dentro de un proceso más amplio de producción de relaciones comunistas, pues como hemos presenciado en Argentina, la toma de fábricas no asegura una transformación comunista. Por otra parte, Neel nos señala que es necesario pensar el poder comunista más allá de las separaciones legal/ilegal, autónomo/institucional, con lo cual tenemos diferencias. En términos de legal/ilegal consideramos adecuado ir superando aquellas separaciones en que se mantienen enemistades infundadas por la ideología y comprender el rol de cada una dentro de un movimiento antagonista más amplio, sin embargo, en relación a la dicotomía entre autónomo/institucional nos parece que es necesario mantener una posición invariantemente crítica respecto a lo institucional como medio para desarrollar un movimiento emancipatorio, pues la trampa institucional reproduce las jerarquías propias de la sociedad de clases y por tanto domestica al proletariado, tendiendo más hacia su integración en el orden democrático que a una ruptura con éste.

A pesar de este disenso, consideramos que el texto es una buena herramienta teórica para comprender el actual momento de la crisis del capital. No existe una salida a la crisis, el capital se ha transformado en una crisis secular de creciente empeoramiento, lo que significa que nuestras condiciones de vida serán cada vez más precarias y nos obligará a buscar formas de lucha que apunten a superar este mundo de una buena vez. La publicación de este texto esperamos sea de ayuda en la comprensión de la crisis y sus falsas soluciones.

Vamos Hacia la Vida

Descarga PDF completo acá

[1] Ver: https://brooklynrail.org/contributor/phil-a-neel

[2] Ver: https://illwill.com/new-battlefields

[3] Mientras que la derecha apunta como monstruo el exceso de dinero en la clase trabajadora, ya sea por salarios elevados o programas sociales (o la entrega de dinero como sucedió en la pandemia), la izquierda apunta que el monstruo es en realidad la codicia de las corporaciones.

[4] La expansión cuantitativa (EC) –en menor medida, flexibilización cuantitativa (FC)– (en inglés, quantitative easing, cuyo acrónimo es QE) es una herramienta no convencional de política monetaria utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, acrecentando el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general mediante la compra de activos financieros en el mercado, ya sean acciones, bonos privados y/o del Estado. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_cuantitativa