Por I帽aki Alrui. LQSomos.

鈥淢ame Mbaye muri贸 cuando era perseguido por la Polic铆a. Su 煤nico delito: carecer de papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial espa帽ol鈥

Fonsi Loaiza ha sido condenado por ejercer su derecho a la Libertad de Expresi贸n

La cacareada 鈥淢arca Espa帽a鈥 parece que no se acaba con nuevos gobiernos, ni con innovadoras campa帽as de marketing. Parece que estamos condenados a vivir bajo la bota de la caspa, la mediocridad, el gris diario.

Cantaban en 2017 un 隆A por ellos, oe!, pero lo que muchas personas no se dieron cuenta entonces es de que era un 隆A por nosotros! Menuda democracia consolidada, plena y muy constitucional que tenemos鈥

El juez del juzgado de lo Penal n煤mero 20 de Madrid ha dictado sentencias, condena a Fonsi Loaiza y absuelve a Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, y a A.G.R., vecina de Lavapi茅s, del delito de injurias a la Polic铆a Municipal de Madrid, denunciado por los sindicatos policiales a ra铆z de las manifestaciones el tras la muerte del ciudadano Mame Mbaye en Lavapi茅s, el 15 de marzo de 2018.

Respecto a Malick Gueye, en la sentencia, el juez se帽ala que la entrevista que concedi贸 (Malick Gueye, del sindicato de manteros: 芦Queremos que paguen por la muerte de Mame los polic铆as responsables y el Ayuntamiento) la hizo en calidad de portavoz de los manteros y en unos momentos en los que hab铆a versiones diferentes sobre lo ocurrido que discrepaban sobre 芦si el fallecido escapaba o no de una intervenci贸n policial represiva de la venta ambulante禄. El juez concluye que 芦no puede afirmarse su intencionalidad vejatoria hacia la Polic铆a Municipal, prevalente sobre la de criticar la pol铆tica de extranjer铆a en la medida en la que da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social, cuando no de actividades delictivas禄. Bien, queda claro, aunque este razonamiento no se utilice para todos los acusados.

Por el lado contrario en la sentencia judicial, que una vez m谩s se filtr贸 antes a la prensa que a los acusados, el juez condena a Fonsi Loaiza al pago de una multa de 2.100 euros por un delito de injurias graves a la Polic铆a Municipal, por un tuit en la red social. El argumento: que el tuit no es una opini贸n, sino un hecho, 芦al informarse, supuestamente, de un asesinato y de su autor铆a禄. El juez no ignora, entre sus argumentos que 芦su cuenta en la red social era seguida, un mes despu茅s de los hechos, por 56.800 seguidores, siendo perfectamente conocedor de las exigencias de veracidad de la informaci贸n禄 (Algo que podr铆a exigir a los medios de la Brigada Acorazada Medi谩tica Nacional, de paso)鈥 芦Los mensajes vertidos no encuentran amparo en el ejercicio de la libertad de expresi贸n. Se ha producido un exceso en dicho ejercicio, en cuanto se atenta contra la dignidad, cr茅dito, fama o prestigio de la Polic铆a Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias espec铆ficas a los agentes que hipot茅ticamente pudieron perseguir al acusado, consider谩ndola autora de un asesinato禄.

Unos d铆as antes del juicio publiqu茅 en estas mismas p谩ginas No conozco a Fonsi Loaiza, pretend铆a hacer un humilde alegato por la Libertad de Expresi贸n. Hoy s铆 conozco a Fonsi Loaiza, pude ser parte de las ciudadanas de Madrid que le acompa帽aron a las puertas del juzgado, y como ya dije que nos juzgan a todas, hoy afirmo que 隆nos condenan a todas!

Con sentencias como esta se sigue cerrando m谩s a煤n el reducido c铆rculo de las libertades en el que nos movemos. Cada d铆a coge mas sentido la frase de Rosa Luxemburg 鈥淨uien no se mueve, no siente las cadenas鈥. Vivimos en un estado en el que, mientras no entres en el terreno de la disidencia, todo es maravilloso, incluso puedes hacer apolog铆a del fascismo con total Libertad, y esto no es opini贸n, ah铆 esta la hemeroteca para poder ver las b谩rbaras actitudes fascistoides y la benevolencia judicial.

Sentencias como esta traen al menos dos mensajes. Uno es para Fonsi: 鈥淐uidad铆n con lo que tuiteas, que a la pr贸xima vas al trullo鈥. Ahora solo ha sido una multa, para la pr贸xima ya tienes antecedentes. El otro es para nosotras: 鈥淐uidad铆n con lo que tuite谩is, que os puede pasar lo mismo鈥.

Termino haciendo un copia y pega de mi anterior nota:

鈥淵 all铆 estaremos quienes todav铆a podemos en este pa铆s, porque algunas personas est谩n encerradas por decir lo que piensan, porque algunas est谩n exiliadas por decir y actuar como piensan, porque otras ya han optado por esconderse ante las multas y el castigo鈥 y si seguimos as铆 dentro de poco todas seremos culpables, hoy ya casi lo somos, tenemos que justificar lo que hacemos y decimos.

Nadar a contracorriente siempre. 隆Yo tambi茅n soy Fonsi Loaiza!鈥

Nota: Una pregunta para progresistas, medio progresistas, nada progresistas 驴Para cuando la derogaci贸n de la Ley Mordaza?

