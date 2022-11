–

Juanjo Basterra

Desde hace unos días, el libro ‘Qatar. Sangre, dinero y fútbol’ está a la venta. Hablamos con su autor Fonsi Loaiza sobre su nuevo trabajo, que narra que para construir los estadios de fútbol con aire acondicionado, metro y otras infraestructuras para el Mundial de fútbol más de 7.000 trabajadores, con salarios bajos y en pésimas condiciones laborales, han tenido que morir. Algo inaceptable en pleno siglo XXI. Algunos elevan a 14.500 los fallecidos. El mundial está bañado en sangre. Comienza este domingo 20 de noviembre y termina el domingo 18 de diciembre. Además el régimen catarí somete totalmente a las mujeres a la tutela masculina, persigue y pena con prisión la homosexualidad, permite la tortura a presos y prohíbe los derechos sindicales y de libertad de expresión, de conciencia y de reunión. Lo último ha sido que la FIFA y la dictadura de Qatar han prohibido a la selección de Dinamarca entrenarse con camisetas con el lema ‘derechos humanos para todos’.

El nuevo libro de Fonsi Loaiza describe como “a golpe de talonario estos jeques han comprado voluntades políticas, deportivas y de los mercados financieros para blanquear su teocracia carente de libertades”. Señala a empresarios y empresas españolas en las que los fondos cataríes los controlan como Iberdrola, El Corte Inglés, grupo Prisa…, insiste en los pagos de comisiones al emérito Juan Carlos I por interceder en construcciones o los regalos del emir Tamin in bin Hamf al Thani a la reina española Letizia. Para Loaiza este libro trata de concienciar “a los aficionados del fútbol para que hagan como Eric Cantoná y hagan boicot a este mundial y no se sienten a ver un mundial que está manchado con sangre”.

¿Qué pretendes con este nuevo libro ‘Qatar. Sangre, dinero y fútbol’ que ha visto la luz unos días antes de comenzar el Mundial de fútbol?

Intento desde mi pequeña parcela concienciar a los aficionados del fútbol para que hagan como Eric Cantoná y hagan boicot continuado a este mundial y no se sienten a ver un mundial que está manchado con sangre de obreros, sin derechos para las personas LGTBI y las mujeres. Creo que todos deberíamos boicotear este mundial y saber también toda la escala de corrupción que hay en el régimen español, que ha ayudado a que fomente este mundial y que han sacado réditos, como Juan Carlos I o empresas del Ibex 35.

De hecho, los Ezkerraldea Antifaxista han iniciado una campaña de boicot contra el mundial, precisamente por eso que dices.

España ha sido muy importante para que se celebre allí el mundial de fútbol. La empresa OHL de Villar Mir ha construido hospitales en Qatar; otros como Florentino Pérez, Sandro Rosell… han hecho negocios y mucha gente no conoce que Qatar es el tercer fondo con más acciones dentro del Ibex 35 con todas las grandes empresas, como el caso de Iberdrola.

¿El Corte Inglés, también?

Sí, sí… El Corte Inglés, el grupo Prisa y la Inmobiliaria Colonial, que es una de las más importantes de España, que en el apogeo de los Juegos Olímpicos de 1992 la tuvo Samaranch, curiosamente, la persona que llevó los Juegos Olímpicos, bendecido como si fuera el Papa del deporte, la Barcelona porque tenía una serie de intereses inmobiliarios. Esa empresa Colonial ha pasado a manos de los qataríes, que son otros que quieren lavar su imagen, como consiguió Samaranch de lavar su imagen del fascismo y demás con el deporte, esto mismo lo están consiguiendo los jeques árabes.

¿Con dinero se puede hacer todo, se pueden comprar todas las voluntades?

Claro. Poderoso caballero es don dinero. Es verdad que en el mundo del deporte es donde más impunidad existe, como lugar para el blanqueo de capitales y además la prensa no hace bien su trabajo. Está muy ligada a los grandes dirigentes y son unas masas que muchas veces están aborregadas por el balón. Eso hace que quienes estén en los palcos tengan vía libre para todas sus fechorías porque, por una parte, como los aficionados están ciegos, fanatizados por el fútbol, como, por otra parte, los periodistas no cumplen su función de fiscalizar a este tipo de poderosos, pues ellos se lucran con toda esa trama mediática.

La prensa no hace su trabajo, quieres decir que estos poderosos compran a la prensa?

Claro. Está comprada de arriba a abajo. No hay más que ver como van comprando a ciertos ‘capos’ de la prensa. Como puede ser García Ferreras, Eduardo Inda…los jefes de estos diarios están comprados. El caso de Qatar es evidente cuando ha entrado en el accionariado del grupo Prisa, hicieron un medio de comunicación del estilo de AS, As Arabia por influencia de Qatar. Ellos están interesados en los medios de comunicación y van controlado, claro, por dinero, con regalos, colocando a sus hijas. Por ejemplo Florentino Pérez coloca a la hija de De La Morena, trabajando en su empresa, después Javier Tebas coloca a la hija de La Morena en la liga. Van con este tipo de colocaciones, regalos, corrompiendo y comprando voluntades.

Eres periodista, ¿por qué decidiste meter el dedo en la llaga de este pedazo de negocio, sucio y bañado en sangre, por lo menos en Qatar con el mundial?

Siempre quise ser periodista deportivo. Lo tuve claro desde que era niño, pero cuando estás dentro te das cuenta como funciona y es cuando te entra esa rebeldía de luchar contra el sistema como está planteado. Cuando vi como funcionaban mis compañeros o como Florentino Perez llama por pies de fotos que no le gustan, o que no le gusta que hagas preguntas incómodas y si las haces te señalan y te apartan, como a mi me ocurrió en el Barça, pues eso hace que te estimulen para cambiar las cosas.

Lo que pasa es que como el tuyo hay muchos casos. Quien hace preguntas molestas o escribe o habla de cosas que no le gustan, me da igual, al final acaban despedidos.

Claro. Los medios de comunicación tradicionales apartan a las personas que cuestionan como está planteada la sociedad, en este caso el Deporte. Nos quedan otras vías alternativas. A mi me ha servido mucho las redes sociales, pero sí es verdad que en España impera la Ley Mordaza y he sido condenado por ello y nos quedan los libros de investigación, otro tipo de herramientas con la cultura que anteriormente podíamos acceder y a lo mejor había un poco más de libertad. Pero parece que estamos volviendo para atrás hacia el franquismo otra vez, si es que nos hemos ido alguna vez. Siempre han gobernado los mismos, cambiando de nombre.

Efectivamente, quienes hicieron el negocio con los franquistas siguen haciendo negocio, ahora impunes porque no pertenecen a empresas públicas y ligadas al franquismo. Ahora son negocios privados cortan el bacalao como quieren ellos.

Claro. Como ejemplo pongo a la familia de Los March que financiaron el golpe de estado a Franco, luego estuvieron detrás como mecenas de Florentino Pérez, y son familias que siguen gobernando en España y son las mismas familias Los Albertos, todas estas familias que Florentino Pérez se alió a ellas para ir creciendo en su negocio de construcción.

Volviendo un poco al libro, hablamos de 7.000 trabajadores que han muerto en estos doce años que llevan construyendo, en Alemania pusieron en una pancarta que eran 14.500 muertos ¿no hay datos fidedignos?

Amnistia Internacional ha sido la que ha dicho que son 7.000 muertes demostradas, pero sí que es verdad que ha habido más y que no solo pertenecen a la construcción de los estadios, sino con otras construcciones que tienen que ver con accesos, el metro… Estas cifras se quedan bastante cortas. Con la opacidad que tienen el régimen dictatorial es imposible conocer datos fidedignos.

Se puede jugar en unos campos de fútbol, ir en el metro o donde sea cuando ves que ha muerto tanta gente para hacer esos estadios enormes, con aire acondicionado, y luego ya veremos para qué sirven. Igual pasa como en la Expo de Sevilla que se quedaron inutilizados.

Sí, sí, como la Expo. Es más uno de los que lo construyó estaba también en Colonial, era el que hizo negocios con la Expo, en el mundial de Sudáfrica, los Juegos Olímpicos de Atenas, todo eso han quedado para nada. No tiene uso y no se sabe lo que va a ocurrir. Porque queda lejos y los futbolistas no tienen ningún tipo de moral y deciden acudir allí. Es tremendo que gente que viene, supuestamente, de clase trabajadora, luego cuando se hacen millonarios olvidan todos sus orígenes y lo que les importa única y exclusivamente es el dinero, la fama y a partir de ahí no tienen otra moral que el dinero.

El dinero corrompe todo, ¿entonces?

El poder del dinero está claro que ha corrompido. Lo que está claro es que lo que ha corrompido a estos personajes es que son idolatrados por dar patadas a un balón, que no es que estén haciendo algo maravilloso. Si se pone como ejemplo a gente que no tienen otra moral que el dinero, se va corrompiendo la sociedad con el capitalismo.

¿El capitalismo está en el centro de la corrupción?

Exacto. Creo que el Mundial de Qatar ejemplifica la infamia, la ignominia del capitalismo de sacar lucro del fútbol de una manera tan exagerada, que da igual de donde seas, da igual cambiar el calendario y lo organizas a mitad de noviembre para que los futbolistas no pasen calor. ¡Cómo van a pasar calor los futbolistas, que ganan millones de euros, jugando al fútbol! Si pueden, en cambio, los trabajadores que han construido los estadios, etc hacerlo en verano. Se cambia para estos millonarios futbolistas, que son hoy en día como los señores feudales. No son futbolistas, sino que son empresarios de sí mismos y que van sacando réditos económicos, aunque no les importa lo más mínimo el fútbol. He escuchado en una entrevista a Ibai Llanos, sí que ha rechazado ir a Qatar. Es de los pocos streamers, que se ha negado a ir al mundial de Qatar. Decía que a la gente ya no le interesa el fútbol, lo que interesa es el instagram, el tik-tok…lo que sea un futbolista dentro de su entorno, que no tiene nada que ver lo que pasa en el juego. A la gente no le importa el 4-4-2, sino el salseo del fútbol, el negocio que hay detrás, el famoseo…que no tiene nada que ver con la pasión por el fútbol, por jugar, por enriquecerse culturalmente en equipo, en solidaridad. Nada que ver con eso.

Con Franco, se decía con el tema del fútbol pan y circo. ¿Ahora pasa lo mismo?

Ahora como el capitalismo está en este estado de crisis, cada vez hay más circo sin pan. Cada vez hay menos pan. Utilizan esto para que la gente no luche ni por el pan. Cada vez ocurre más. Se ha subido tanto esa clase privilegiada en torno al fútbol y se ha bajado tanto a la clase trabajadora en cuanto a derechos y en cuanto a libertades que hay una diferenciación de clases brutal.

Eso es verdad, sigue habiendo en torno tres millones parados, la pobreza crece, la inflación disparada, los salarios suben poco y resulta que estamos adorando a estos del fútbol que ganan una porrada de millones.

Sí. El chaval del Athletic¡ que ha salido nuevo, que sus padres [su madre, en concreto] saltaron la valla de Melilla, Niko Williams lo primero que se le ocurrió decir, cuando le pusieron un micro por delante es pedirle a Pedro Sanchez que bajara los impuestos. Si son gente que han sido criada gracias a los impuestos, porque sino no llegarían a ser futbolistas y no llegarían a nada. Si empiezan desde los más bajo es gracias a todo lo que hay detrás construido por el supuesto Estado del Bienestar, pero no, ellos lo olvidan en cuanto se hacen millonarios.

Esta contraposición entre la gente que sigue a los equipos de fútbol, que son máquina de hacer dinero, con quienes por ser futbolistas lo tienen casi o todo ¿puede aguantar mucho?

Sí que es verdad hay equipos de accionariado popular y que están intentando hacer boicot a este mundial y hay algunos hinchas que son un poco diferentes a lo que hay. Puede ser los hinchas del Rayo Vallecano, etc, pero hay poca contraposición a lo que está ocurriendo.

Antes comentabas lo de la ley mordaza, ¿por qué ha sido?

Fue a raíz de un tuit que falleció un mantero Mame Mbaye cuando era perseguido por la Policía, le dio un infarto y supuestamente, según la Policía, fue una muerte natural. No tuvo nada que ver la persecución, la ley de extranjería, que esta persona tuviera que saltar tres veces la valla de Melilla, que estuviera sin papeles y sin regularizar después de diez años, que tuviera que ponerse con una manta a vender discos no tiene nada que ver.

A mi no me han puesto un curso de reeducación, pero sí que es verdad que al guardia civil que acaban de condenar por difundir bulos contra menores emigrantes le van a quitar la condena si hace un curso de reeducación y además va a seguir patrullando como si nada como guardia civil. Te lo encontrarás en cualquier tipo de control o en algún problema que puedas tener o te lo encuentres en un bar y por enfrentarte a él o te diga algo, a lo mejor te meten a ti en la cárcel y su palabra, como decían los obispos que siguen mandando en España, va a misa.

Es como la noticia que se conoció de la muerte de un chico en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Lo redujeron miembros de la Guardia Civil de forma brutal y tuvo una parada cardiorrespiratoria. Carlos Bejarano falleció 7 días después en el hospital, después de que le asfixiaran.

Que se parece mucho a lo que le pasó a George Floyd en Mineápolis, en Estados Unidos.

Sí, claro. Actuaciones son aberrantes, la violencia policial va a sus anchas y no ocurre nada, porque supuestamente están haciendo su trabajo.

Todo está relacionado con el poder. Poder político, poder económico y siempre perdemos los mismos.

Es más a un policía de Canarias le han concedido la medalla al mérito por reconocimiento profesional y había torturado a un emigrante en Canarias, a un mantero senegalés, justamente como la persona que falleció y denuncié y por lo que me ha salido la condena por tuitear. Es tremendo.

Del anterior libro ‘Florentino Pérez, el poder del palco’. Ha tenido bastante repercusión a pesar de que te han cerrado casi todas las vías “oficiales” que hay.

Vivimos unos momentos distintos a otros. En 2005 salió una biografía no autorizada de Florentino Pérez y fue escondida, comprada por él mismo, y la gente no estuvo al tanto. Pero sí que es verdad que con mi biografía, al tener seguidores, al moverme en otros lugares porque, por ejemplo, ha salido en portada en otros países y medios como en Le Monde Diplomatique, en Francia, en Suiza, en Latinoamérica… Eso le ha dado cierta relevancia al libro a pesar de que estaba vetado en los grandes medios de comunicación en España. Pero bueno, eso hace que sigas creyendo en tu trabajo y sigas despertándote.

Hay que utilizar los medios alternativos porque los oficiales, unos u otros, están comprados parezcan más de derechas, de izquierdas o de centro.

Sí, sí, el caso de la Sexta fue el Ferrerasgate, y como estaba vinculado a las cloacas del Estado para favorecer a ciertos partidos para destruir a otros, que pueden ser reformistas como Podemos o darle palos a Pedro Sánchez y demás. Fui a un programa en Barcelona y cuando me entrevistaron cerraron ese programa porque había hablado de Florentino Pérez. Florentino tiene poder de cerrar y abrir programas, poner y quitar directores de periódicos, pues claro. Ante esta tesitura es complicado. Gracias a los seguidores, a moverme por otros medios alternativos y el boca a boca, que es importante, el libro ha tenido cierta relevancia.

Por acabar, este de Qatar se vende bien.

Como acaba de empezar no sé. La primera presentación será este miércoles en Barcelona y a ver como funciona. Al hablar de Florentino Pérez mucha gente del Barça está interesada en el personaje, a pesar de que en el propio libro critico que Florentino Pérez donde empieza su escalada empresarial es en Catalunya, pero bueno.

También citas a Sandro Rossell, que también fue presidente del Barcelona.

Sí, Sandro Rosell y Florentino Pérez han tenido negocios juntos. Es más, una de las claves del mundial de Qatar y el cambio de la posición de España que, incluso, se llevan a la selección a Qatar por comisiones, es en alianza que habían hecho Sandro Rosell, el entonces presidente de la federación Javier Villar y Florentino Pérez que hacen que se apoye a Qatar y ellos sacar beneficios con sus empresas, y sacar dinero de cambio de voto a favor de Qatar, como también ocurrió con otros países. No es verdad que es solo el régimen y el Estado español porque por ejemplo en la admirada Francia, Sarkozy era otro corrupto y demás y también cambió el voto de Platini, con el tema del PSG que entró en el accionariado y comprándole el equipo los cataríes. No es solo el Estado español, que sí, pero los estados occidentales capitalistas han funcionando todos igual con Qatar.

¿Se trata de abanicar a los señores del petrodólar?

Les han puesto alfombras rojas y hablo también de los Borbones, los cataríes los al Thani SA, a la reina española Letizia. Para Loaiza este libro trata de cuando llegan a España le dan un collar de diamantes a la señora Letizia Ortiz que, por cierto, se está haciendo millonaria sin transparencia alguna. Y no ocurre nada. Creo que en su propia imagen se le ve la locura, tantas operaciones, la espalda que tiene…

Si quieres añadir algo, estás a tiempo.

Creo que está bien.