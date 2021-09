–

September 1, 2021

Sep012021

For Livet: La Extemporáneas afrejse mod Europa

Comisión Sexta Zapatista

Mexico.

august 2021.

Til Europa fra neden og til venstre:

Til la Sexta nationalt og internationalt:

Til de organisationer, grupper og kollektiver, der søger sandhed og retfærdighed for dem, der er forsvundet:

Søstre, brødre, søster-brødre:

Compañeroas, compañeras, compañeros:

Vi vil bruge de første ord på at sende en hilsen den kamp og det engagement, som udvises af alle de mennesker, der leder efter deres kære, der er fraværende; der er forsvundne. Deres kamp er også, og frem for alt, en kamp for livet. Det er ikke tilfældigt, at vi på denne dag offentliggør, hvad vi kommunikerer til jer herunder:

For det første: Efter utallige procedurer, forhindringer og problemer annoncerer vi, at det luftbårne kompagni af Zapatister, som vi har navngivet “La Extemporánea” (”Den Utidige”), forlader Mexico City med retning mod Europa den 13. september 2021.

For det andet: Destinationen er byen Wien, i den geografi, de kalder Østrig, og vi vil rejse i to grupper.

For det tredje: En første gruppe rejser fra lufthavnen i Mexico City den 13. september 2021, cirka kl. 12:10. Den ankommer til byen Madrid, i den geografi som kaldes Spanien, kl. 06:00 den 14. september. Efter en 2-timers mellemlanding genoptages flyvningen kl. 08:20 for så at lande i byen Wien, Østrig kl. 11:05 den 14. september. En anden gruppe afgår samme dag, 13. september kl. 20:45 med mellemlanding, også i Madrid, kl. 14.35 den 14. september, og genoptager flyvningen kl. 16.00 og lander i Wien kl. 19:00 samme dag, den 14. september.

For det fjerde: La Extemporánea er inddelt i 28 Lytte- og Talehold (bestående af 4-5 compas hver), 1 hold for Leg og Narrestreger samt et koordinatorhold. La Extemporánea kan således dække 28 hjørner af den europæiske geografi samtidigt.

Et par dage senere slutter delegationen fra ’Den Nationale Kongres for Oprindelige Folk – De Oprindelige Folks Regeringsråd’ og ’Folkefronten for Forsvar af Land og Vand’ sig til.

Sammen med delegationen fra disse søsterorganisationer vil vi fortsætte det arbejde, som er påbegyndt af den såkaldte Deling 421, som i øjeblikket dækker den geografi, som kaldes Schweiz.

For det femte: Inden for et par dage vil vi oplyse den dato, hvor vi forlader ”Semillero Comandanta Ramona” for at samles i ”Caracol Jacinto Canek” i San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Derfra rejser vi over land i karavane til Mexico City, hvor vi slår lejr i Carmona y Valle indtil afrejsedagen. Hvis altså nogen ønsker at ledsage os på turen fra San Cristóbal til Mexico City.

For det sjette: Vi dedikerer denne indsats (som omfatter mange ikke-zapatister og endda nogle anti-zapatister) til alle de forsvundne, til de familier, der lider under deres fravær og frem for alt til de kvinder og mænd, der kæmper for at finde dem og opnå den sandhed og retfærdighed, som vi alle har brug for og fortjener. I skal vide, at I er et forbillede i jeres utrættelige arbejde og i det, at I ikke giver op og ikke sælger ud. I er, for os zapatister, en lektion i menneskelig værdighed og autentisk engagement i kampen for livet.

I løbet af de dage, hvor vi er i Mexico City, vil vi overlevere beretningerne fra forsamlingerne i de zapatistiske, ikke-zapatistiske og anti-zapatistiske samfund, sammen med de aftaler, som er indgået for at støtte kampen for sandhed og retfærdighed for voldsofre, jævnfør høringen udført den første dag i august i indeværende år, 2021.

Det er alt.

Fra bjergene i den sydøstlige Mexico.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Generalkoordinator for Rejsen For Livet – Kapitel Europa.

Stadig Mexico. År 501.

