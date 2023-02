–

Ante el anuncio por Ford de 3.800 despidos en Europa y las comunicaciones que est谩n circulando estas 煤ltimas semanas sobre el futuro de la planta de Ford en Valencia -algunas de las cuales especulan con hipot茅ticas situaciones de riesgo para el futuro de sus empeladas- la secci贸n sindical de CGT en Ford quiere hacer p煤blicas algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, esperamos que los despidos no afecten a la planta de Valencia, ya que la mayor parte de la reducci贸n de plantilla se producir谩 en el 脿rea de desarrollo de producto, que se concentra principalmente en Alemania y el Reino Unido.

Tambi茅n hay que tener en cuenta que la factor铆a de Almussafes tiene muchos puntos a su favor. Las grandes inversiones efectuadas en los 煤ltimos a帽os en la planta, acompa帽adas de la extrordinaria cantidad de subvenciones, bonificaciones y exenciones fiscales tanto del gobierno central como del auton贸mico, junto a los elevados niveles de productividad y calidad alcanzados por la plantilla son datos muy positivos a la hora valorar su viabilidad en los pr贸ximos a帽os. No olvidemos tampoco que nuestro pa铆s sigue reuniendo, por sus infraestructuras (autov铆as, puertos, corredor mediterr谩neo, gigafactor铆a de bater铆as de Sagunt, etc.) y su pertenencia a la Uni贸n Europea, unas condiciones muy atractivas no solo para Ford sino para el conjunto de la industria del auto.

Por otro lado, es cierto que el ramo del autom贸vil se enfrenta a grandes retos y profundos cambios, pero en esa situaci贸n se encuentran tambi茅n otros muchos sectores productivos, lo que obligar谩 a adecuar los procesos fabriles y la formaci贸n profesional de las plantillas en los pr贸ximos a帽os.

Lo que en modo alguno es aceptable para CGT-Ford es que esa transformaci贸n se quiera efectuar cargando el esfuerzo de la adaptaci贸n sobre las espaldas de las trabajadoras, tanto con mayores cotas de explotaci贸n en los puestos de trabajo como mediante recortes y p茅rdida de derechos laborales.

Si hay algo demostrado a lo largo de la historia de Ford Espa帽a es que pese a los aumentos salariales y otras mejoras de las condiciones del personal, la f谩brica no ha dejado de ser rentable en los 47 a帽os que la multinacional del 贸valo lleva en tierras valencianas. La experiencia acumulada durante todo este tiempo tambi茅n ha dejado muy claro que por muchos sacrificios que el sindicalismo mayoritaria haya pactado con la empresa, a cambio de promesas de futuro, llegado el momento la direcci贸n de Ford no ha dudado en olvidarse de esos supuestos compromisos y ha vuelto a exigir nuevos recortes.

Como contrapartida a ese futuro id铆lico que nunca llega, la plantilla ha tenido que soportar renuncias como la p茅rdida de algunos pluses, la doble escala salarial (los nuevos cobran menos que los veteranos realizando las mismas funciones), la desaparici贸n de las pausas colectivas, el cierre de los comedores, la obligatoriedad de trabajar jornadas extras en s谩bado, etc.

Por todas estas razones, la secci贸n sindical de CGT en Ford considera que ante las nuevas exigencias que sin duda la multinacional exigir谩 a la plantilla no se puede volver a renunciar a ninguno de los derechos que todav铆a conservan las trabajadoras, y que los cambios que se introduzcan en los sistemas de producci贸n han de servir para mejorar las condiciones y ritmos de trabajo, as铆 como para incrementar los niveles de formaci贸n y calificaci贸n del conjunto del personal.

Ante las incertidumbres a las que el llamado progreso nos lleva, la CGT se compromete a estar (como lo ha estado siempre) al lado de las trabajadoras para defender cada uno de sus derechos. Si hay otras organizaciones que piensan en seguir con el mercadeo de promesas por derechos, tambi茅n deben saber que nos tendr谩n enfrente. Nuestra organizaci贸n tiene muy claro cu谩l es papel de los sindicatos, que no es otro que defender los intereses de la clase trabajadora.

Secci贸n Sindical de CGT en Ford