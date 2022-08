–

Tienes 15 o 16 a帽os. Has aprobado secundaria, pero te ha costado, tus notas no son espectaculares y adem谩s tampoco tienes inter茅s en llegar a la universidad. Hace tiempo que tus tutores te dicen que, visto tu expediente, estar铆as mejor haciendo un grado medio, hasta en las noticias ves que la Formaci贸n Profesional tiene cada vez m谩s prestigio. Entonces decides que s铆, que como te dicen en el instituto, como te insin煤an desde la televisi贸n, t煤 tambi茅n vas a formarte en una profesi贸n, tal vez en un sector prometedor, y vas a encontrar esa v铆a de entrada en el mercado laboral que con esfuerzo y dedicaci贸n redundar谩 en un futuro y una vida adulta. Sin embargo, cuando presentas tu solicitud para ingresar en institutos p煤blicos el sue帽o se frustra antes de empezar: no hay sitio para ti.

Esto le pas贸 al hijo de Amparo hace unas semanas cuando intent贸 matricularse en la p煤blica. Tras repetir segundo de bachillerato y que su tutor le comentara a 茅l y a otros, ya a mediados de curso, que quiz谩s su sitio estaba en un ciclo formativo, el joven ech贸 los papeles para cursar un ciclo formativo de grado medio en la escuela p煤blica, pero tambi茅n se puso tempranamente a buscar centros privados. Sab铆a que no ser铆a f谩cil. Ya el a帽o pasado miles de chavales y chavalas se hab铆an quedado fuera de la p煤blica, especialmente en grados de alta demanda como el solicitado por el chico: un grado medio de tem谩tica audiovisual. Adem谩s, el 煤nico criterio para acceder a los ciclos es la nota, lo que dejo fuera a mucho alumnado cuyas notas no destacan.

鈥淟a gente de la derecha tiene este discurso de que los cheques para estudiar en la privada permiten la libre elecci贸n, cuando somos miles de chavales y de familias que en Madrid nos quedamos sin nuestra elecci贸n, que es que nuestros hijos estudian en la p煤blica鈥, lamenta Amparo quien adem谩s recuerda c贸mo atraves贸 esa situaci贸n justo despu茅s de que la escasez de plazas municipales en Madrid, para los centros infantiles (de 0 a 3) saltara a la prensa. As铆 el achicamiento de la ense帽anza p煤blica se manifiesta en los distintos ciclos, alerta.

Y es que aunque la escuela 0 a 3, o la FP no son ense帽anza obligatoria, Amparo recuerda que es necesaria: 鈥淢i hijo dej贸 el bachillerato en abril y est谩 buscando trabajo. No encontraba nada. 驴C贸mo te puedes enfrentar al mercado de trabajo con solo la ESO?鈥, ante esa imposibilidad solo queda el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥: 鈥淰oy a pagar un pastizal para una formaci贸n que es b谩sica, que es un grado medio. Osea voy a pagar m谩s que un m谩ster de mi propia universidad鈥, advierte esta mujer que tambi茅n es profesora universitaria. Unas tasas que no sabe muy bien a qu茅 obedecen, si a que la demanda es alta o el equipamiento que se ofrece es costoso.

Como el hijo de Amparo, m谩s de la mitad de los j贸venes madrile帽os se quedar谩 sin plaza en la FP p煤blica, seg煤n investig贸 CC OO , que habla de una crisis 鈥渄e escolarizaci贸n鈥 en la Comunidad de Madrid. En concreto, en el grado Superior, 32.952 j贸venes habr铆an iniciado el proceso de escolarizaci贸n; la solicitud de 17.976 de ellos ha sido rechazada, y s贸lo 14.976 j贸venes han sido admitidos. En t茅rminos porcentuales, as铆, un 54% de las solicitudes en Grado Superior no progres贸. Si sumamos estos 17.976 j贸venes sin plaza de Grado Superior a los 6.938 que se quedan sin plaza de Grado Medio, veremos que en total casi 25.000 j贸venes se quedan sin plaza p煤blica en los estudios de FP que hab铆an elegido鈥, se帽alan desde la Federaci贸n de Ense帽anza de Comisiones Obreras. El porcentaje llega al 60-70% a formaciones de alta demanda como la que empezar谩 el hijo de Amparo. El caso m谩s fragante es el de los estudios sanitarios, donde 9 de cada 10 candidatos se han quedado fuera.

Partiendo de la premisa de que efectivamente hay pocas plazas, Luis Garc铆a Dom铆nguez, presidente de la Asociaci贸n de Centros de Formaci贸n Profesional FP Empresa, identifica tambi茅n la ausencia de orientaci贸n. 鈥淒etectamos que el n煤mero de orientadores en los institutos es muy bajo en relaci贸n a las necesidades y que casi se necesitar铆an el doble o el triple de orientadores en cada instituto. Muchas veces institutos con mil alumnos tienen un orientador. Es imposible que ese orientador atienda a las necesidades psicopedag贸gicas de esa poblaci贸n de mil alumnos y m谩s en la situaci贸n actual donde estamos鈥.

驴Qu茅 hacer cuando no consigues que te dejen seguir los estudios que has elegido? 鈥淎lgunos de estos chicos de familias que no van a poder hacer el curso en un ciclo de grado medio, contin煤an hacia bachillerato, los padres de alguna manera les obligan en muchos casos. Para la Asociaci贸n de Directores, poder seguir estudiando sea por la v铆a acad茅mica o por la profesional, es un derecho que deber铆a garantizarse.

Si bien, reconoce Garc铆a, hay una apuesta por la FP, en la que el gobierno se ha comprometiodo a crear un mill贸n de plazas este a帽o, y con llegar en tres a帽os a 1.350.000, ayudados por fondos europeos, lo cierto, denuncia, es que ese dinero, transferido del gobierno a las autoridades auton贸micas, no estar铆an bien fiscalizado: 鈥渘o se indica si se dedican a lo superior o en grado medio, en qu茅 tem谩tica, etc, por tanto a煤n teniendo m谩s plazas, en Madrid siguen sin ser suficientes鈥.

Amparo aspira a contar con un cheque escolar que en el mejor de los casos cubrir谩 menos de la mitad de la matr铆cula, unos cheques que van directamente a los centros y que la Federaci贸n de Ense帽anza de Comisiones Obreras (FeCCOO Madrid) ha recurrido: 鈥淟a l铆nea que hemos seguido es la vulneraci贸n de la igualdad de oportunidades. Porque realmente se da ad hoc para unos centros y no se da este tipo de cheques a cualquier alumno estudie donde estudie el grado medio. En el grado superior tienen que pagar la matr铆cula en la p煤blica y no reciben ninguna ayuda鈥, explica la Isabel Galv铆n, secretaria general de FeCC OO. El cheque, para la central sindical, supone un reclamo para empresas de otros sectores, no familiarizadas en el 谩mbito educativo, que acuden al calor de este negocio lucrativo, un movimiento que tiene por resultado una relajaci贸n en la calidad de la ense帽anza y una falta de control de los t铆tulos otorgados.

Desde la Federaci贸n, a raiz de un estudio realizado sobre la oferta, detectan adem谩s una clara tendencia de la Consejer铆a a favorecer la formaci贸n privada a la hora de ofertar nuevos t铆tulos o aquellos con m谩s atractivo. Basta hacer un ejercicio pr谩ctico. Cuando se entra en un portal de b煤squeda de FP, como en su momento tuvo que hacer el hijo de Amparo, se encuentra, del modo ya se帽alado por Galv铆n, que la presencia de la oferta p煤blica es menor que la privada y concertada. Un ejemplo: el grado medio de Microinform谩tica y Redes: de los 20 centros que lo ofertan en la Comunidad de Madrid, 13 son privados. Galv铆n explica c贸mo recientemente han salido publicitados en el BOE varios t铆tulos que solo oferta la privada. As铆, mientras quienes se lo puedan permitir con el esfuerzo de sus familias, se ven interpelados por decenas de anuncios y publicidades de centros que desde internet, los autobuses o el metro les prometen un futuro brillante, son miles las chicas y chicos que acaban la ense帽anza secundaria sin ninguna opci贸n de continuidad educativa porque su familia carece de los medios para cubrir las matr铆culas.

Adem谩s, denuncia Galv铆n, lo que provocan los cheques regalo 鈥攕e帽ala las experiencias previas del grado superior o de educaci贸n de infantil鈥, es una subida de los precios de la matr铆cula. 鈥淟a FP se hace m谩s inaccesible. Es decir, que en la pr谩ctica, al final, desemboca m谩s que en una segregaci贸n educativa, en una segregaci贸n social, porque es que no tienen salida profesional, no tienen la oportunidad de estudiar y tampoco lo hacen f谩cil para el bachillerato鈥.

FP y negocio

Si bien las competencias educativas son auton贸micas, se esperaba que al menos una Ley Estatal, como la que se aprob贸 el pasado septiembre, pudiera de alguna manera poner coto a la privatizaci贸n de la FP. En Andaluc铆a la privatizaci贸n de la FP avanza a grandes pasos, no a trav茅s del sistema de cheques, pero s铆 de los conciertos. La privatizaci贸n, opina el Delegado de Educaci贸n de CGT en Almer铆a, Manuel Miralles, 鈥渆s la esencia del Partido Popular. Tampoco esto debe sorprendernos. Pero la velocidad a la que se est谩 produciendo s铆 es llamativa鈥.

Como todo proceso de privatizaci贸n el que sucede en Andaluc铆a acontece de la mano del abandono de la p煤blica. 鈥淟a FP est谩 cada vez m谩s deteriorada a nivel de inversi贸n y de apuesta por parte de la administraci贸n p煤blica. Y sin embargo los conciertos privados est谩n cogiendo protagonismo鈥, insiste Miralles, en lo que considera un fen贸meno muy peligroso de mercantilizaci贸n.

La ley de FP tambi茅n da mucho espacio a la empresa como lugar de formaci贸n, algo que ya levant贸 suspicacias en el momento de su aprobaci贸n. Miralles considera que al centrarse solo en cuetiones de formaci贸n t茅cnica se desatiende la dimensi贸n de formaci贸n integral que deber铆a suponer este ciclo. Ambos sindicalistas consideran que si la privatizaci贸n se expande es tambi茅n porque la ley es una oportunidad perdida que no blinda la educaci贸n p煤blica ni establece l铆mites o l铆neas rojas. 鈥淪e queda muy corta. Deja adem谩s muchas cuestiones en manos de la empresa鈥, apunta Miralles. Desde ambos sindicatos comparten el temor de que las pr谩cticas, como est谩n planteadas en la Ley, acaben siendo un mecanismo de explotaci贸n de mano de obra barata.

"El grado medio no es solamente profesionalizador —es decir, te proporciona unos resultados de aprendizaje que te permite ser profesional inmediatamente en el sector— sino que sabemos por experiencia que los ciclos de grado medio son orientadores en muchos casos", explica por su parte García, quien recuerda que no todas las personas que eligen este itinerario quieren lanzarse al mercado de trabajo inmediatamente si no que pueden optar simplemente por probar esa vía.

Pero claro, si pagas 4.000 euros quieres resultados. Lo que para muchas familias se traduce en tensiones, malas relaciones y agobio. Amparo, se pregunta si algunos de sus alumnos y alumnas en la universidad habr谩n querido ir a FP y no habr谩n podido. Y es que, teme, con la privatizaci贸n de esta ense帽anza, solo los hijos e hijas de clase media y acomodada podr谩n aspirar a ingresar en estos itinerarios. Para su hijo, que curs贸 secundaria y bachillerato en un instituto p煤blico de un barrio del sur, considera Amparo, la cosa va a suponer un gran cambio. 鈥淵o le dec铆a, los chavales que van a estar en esa formaci贸n tuya que repito, es una formaci贸n t茅cnica pero b谩sica, con estos precios de la academia, sus padres, van a ser como yo, profesionales, gente de clase media, o una pareja que trabajan los dos y han conseguido a lo mejor un pr茅stamo. Vosotros sois los que os vais a quedar con los puestos de t茅cnico, tambi茅n鈥.

Y es que una formaci贸n profesional que deje a la gente afuera pone en jaque el futuro, especialmente, de las clases m谩s desfavorecidas econ贸micamente, aquellas a las que antes se empujaba justamente a optar por esta v铆a. En Almer铆a, recuerda Miralles, hay toda una poblaci贸n de hijos de trabajadores agr铆colas migrantes que deber铆a de poder encauzar sus expectativas formativas a trav茅s de la Formaci贸n Profesional si esa es su elecci贸n. 鈥淪i queremos una sociedad realmente integrada a esos chavales hay que darles formaci贸n. No podemos aspirar a una sociedad integrada si no acogemos a todos exactamente por igual. Tenemos este modelo p煤blico con su defectos, que es mejorable, pero s铆 que contempla y acoge actualmente a este tipo de alumnado. Un cambio de sistema puede generar no solo discriminaci贸n de 鈥榚l que no pueda, no estudia鈥, sino a un problema de mayor calado鈥.

Por otro lado la mercantilizaci贸n de la FP conlleva el surgimiento de centros de dudosa calidad, 鈥渃ursos pirata鈥, centros que conceden titulaciones dudosas. Adem谩s, como se帽ala Galv铆n, de la misma manera que sucede con las universidades privadas, las empresas no asocian el mismo valor a todos los t铆tulos, y tienen en cuenta d贸nde se han conseguido.

En este sentido, recuerda la sindicalista, hasta los centros concertados han cuestionado la decisi贸n de Ayuso de seguir apostando por el cheque regalo. Un total de 11 centros criticaron el modelo 鈥渦ltraliberal鈥 del gobierno de Madrid, que ha eliminado conciertos mientras favorece este trasvase de dinero p煤blico a instituciones privadas. 鈥淓l argumento fundamental que ellos dan es: nosotros somos centros de sistema, conocemos la educaci贸n, somos empresas que llevamos muchos a帽os dedic谩ndonos a la educaci贸n, pero estos que vienen ahora son unos piratas鈥

Profesores relegados

Una forma de valorar c贸mo se trata a la educaci贸n p煤blica es evaluar el tratamiento dado a los docentes. La Ley de FP que apuesta por la FP dual, da un espacio importante a las empresas, concedi茅ndoles hasta el 50% de la carga lectiva. Algo que, denuncia Manuel, 鈥渧a a suponer una p茅rdida de puestos de trabajo de profesores importante鈥. Adem谩s, el delegado de la CGT cuestiona que a los docentes se les exija continua capacitaci贸n, mientras que este no es el caso para los tutores designados por la empresa. Es m谩s, apunta, lo que se deber铆a hacer es concienciar a las empresas sobre lo que implica la formaci贸n profesional. Por 煤ltimo, recuerda que a pesar de que desde principios de 2021 hay una disposici贸n para equiparar al profesorado de FP con el del resto de la educaci贸n no universitaria, a煤n no se ha avanzado en ese camino, perpetu谩ndose una discriminaci贸n que viene de largo.

En Madrid, Galv铆n llama la atenci贸n sobre el hecho de que el sector del profesorado es uno de los pocos donde ha aumentado el paro en los 煤ltimos meses, como consecuencia, explica, de que las empresas no respetan la reforma laboral y despiden al profesorado en verano. 鈥淟a Consejer铆a de Educaci贸n no impulsa ning煤n tipo de inspecci贸n ni supervisi贸n sobre lo que est谩 pasando. Al final son centros que reciben dinero p煤blico porque a trav茅s de los cheques escolares, reciben entre unas cosas y otras m谩s de 133 millones este a帽o. Es que es much铆simo dinero. Con 133 millones se podr铆an hacer muchas cosas鈥. El dinero europeo que se suma, canalizado por el gobierno, supone otro incentivo, considera Galv铆n, para entrar en el sector a la b煤squeda de dinero f谩cil. Empresas que no necesariamente garantizan estabilidad una vez se acaben estos fondos.

Miles de familias enfocan el curso escolar haciendo un esfuerzo extra para poder garantizar que sus hijos e hijas contin煤en estudiando. Al desembolso econ贸mico, para el que tantos se endeurar谩n, se le suma una cuesti贸n tambi茅n compleja, el verse obligado a apostar por la ense帽anza privada contra su elecci贸n y sus principios. 鈥淪e acaba asumiendo la idea de que una plaza en la p煤blica es un privilegio鈥, teme Amparo.

Un tema de gravedad que no centra el debate p煤blico, 鈥渁l final se queda en una batalla pol铆tica entre pol铆ticos, en los medios correspondientes, o en Twitter鈥, lamenta Galv铆n. 鈥淓speramos que la gente vaya tomando conciencia de esto, porque el tiempo pasa, las situaciones se consolidan y luego son m谩s dif铆ciles de retrotraer鈥, alerta Miralles.

Y es que esta apuesta por lo privado, la carest铆a de plazas, y la angustia producida a las familias no tiene nada de natural ni inevitable: 鈥淢e fui unos d铆as de vacaciones a Asturias y a los amigos de all铆 esto les suena a chino. La hermana de mi pareja vive en Valencia, su hijo ha acabado la ESO, ha pedido el grado y se ha matriculado con toda normalidad鈥, explica Amparo, quien cruza los dedos para que la escuela donde cursar谩 su hijo el ciclo formativo de su elecci贸n, satisfaga al menos unas necesidades que considera, deber铆an estar cubiertas por la p煤blica.

