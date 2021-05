–

Las y los habitantes de Formosa atraviesan un p茅simo momento a ra铆z de la respuesta del gobierno provincial frente al Covid-19. Las condiciones insalubres en las que se encuentran les trabajadores de la Salud y las restricciones aun para trabajadores esenciales son el triste panorama de la provincia norte帽a.

El pasado mi茅rcoles 5 de mayo se registraron 11 muertos y 692 casos positivos en Formosa, siendo la ciudad capital y Clorinda las m谩s afectadas por este 鈥渞茅cord Coronavirus鈥, seg煤n inform贸 el Consejo de Atenci贸n Integral a la Emergencia

En charla con Mar铆a, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha de Formosa, da m谩s precisiones sobre el terrible contexto de crisis sanitaria y econ贸mica. 鈥淟a situaci贸n en Formosa es bastante critica, un abandono total por parte de las autoridades provinciales, del gobernador Gildo Insfr谩n.

Hay compa帽eros contagiados de covid que est谩n aislados en sus casas, y los cuidan los parientes que est谩n cerca, obviamente con los protocolos, pero todos est谩n con miedo de irse a internar en el hospital, porque saben que si entran al hospital salen con una muerte segura, porque te llevan all铆, te ponen en terapia intensiva, si estas mal te ponen un tubo y a los cinco d铆as vienen y te revisan y les dejan morir鈥.

La sensaci贸n de desprotecci贸n por parte del Estado es bastante fuerte y concreta, con datos alarmantes aportados por las mismas personas que denuncian el abandono y que lo han sufrido.

鈥淗ace poco tuvimos la perdida de dos compa帽eros 鈥 prosigue Mar铆a 鈥 Una compa帽era que estaba con 87% de oxigenaci贸n en la sangre que estaba solamente recibiendo ox铆geno, no estaba entubada, y que supuestamente ten铆a el alta en cinco d铆as. Despu茅s de estar cuatro d铆as internada un d铆a amanece muerta en el hospital, supuestamente por fallo respiratorio, fallo renal. Lo raro es que la compa帽era no ten铆a ninguna enfermedad de base, era sana, no ten铆a problemas en los ri帽ones, no ten铆a problemas cardiacos, no ten铆a problemas en los pulmones, nada. Aun as铆, falleci贸.

Antes de anoche falleci贸 una persona, un vecino, en su casa pidiendo ayuda a las ambulancias que nunca fueron a socorrerlo, lo tuvieron que llevar en una camioneta. Falleci贸 en la camioneta fuera del hospital.

Otros casos que sabemos son de personas que fallecen en los centros de aislamiento, se los deja ah铆 y no los atienden. Hay casos donde no sabemos si es porque si sos 鈥渁migo de鈥 por ah铆 te atienden un poco mejor, a otros los tienen m谩s abandonados. La persona muere sola porque no les permiten a los familiares asistirlos鈥.

Seg煤n el informe elaborado por Human Rights Watch y los Centros de Salud P煤blica y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, el gobierno de la provincia de Formosa ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagaci贸n del Covid-19.

Difundido a finales de marzo de este a帽o, el informe se帽ala que las autoridades provinciales habr铆an empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la poblaci贸n de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atenci贸n m茅dica.

Los datos contundentes registran que desde abril de 2020, m谩s de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por per铆odos mayores a los 14 d铆as que recomienda la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podr铆an considerarse detenciones arbitrarias. Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que ten铆an resultados negativos o que segu铆an esperando los resultados de sus ex谩menes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no hab铆a ventilaci贸n adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atenci贸n m茅dica adecuada a quienes se encontraban all铆.

Mar铆a remarca las contradicciones en las que ha ca铆do el gobierno y por ende, las consecuencias nefastas. 鈥淐uando una persona no est谩 grave, est谩 en condiciones de quedarse en la casa viene la polic铆a con la ambulancia y te quieren llevar si o si a un centro de aislamiento. Sin embargo, aquellas personas que s铆 est谩n graves y necesitan una sala de internaci贸n o estar en terapia intensiva, a esos no los llevan. No podemos comprender ni justificar la forma en que se est谩n manejando la provincia en la forma sanitaria

Hoy estamos en Fase 1 y polic铆a en cada esquina, comprendemos que tenemos que resguardarnos, pero ac谩 la realidad es que todes somos changarines y no podemos salir a trabajar. Hoy nos cuesta mucho mantener los comedores y los merenderos nosotres somos esenciales y aun as铆 con los permisos, la polic铆a no nos dejan asistir a nuestro puesto de trabajo y sabemos de los merenderos y de los comedores dependen muchos de los barrios.

Hoy d铆a tuvimos que parar y frenar todo porque desde la polic铆a nos quisieron poner una causa por incumplimiento del DNU presidencial y provincial. Les compas por m谩s que tratamos de ponerle el pecho no nos aceptan y no nos reconocen como esenciales.

En la provincia no hay un permiso esencial y solamente la municipalidad por estos 14 d铆as dan un permiso para delivery, nada m谩s y al resto no nos consideran esenciales no podemos casi salir no podemos estar en la vereda. Pese a eso tratamos hasta ayer de salir a trabajar, hoy ya no se puede es imposible, te agarra la polic铆a y te quieren meter causa.鈥

El informe tambi茅n hace un se帽alamiento sobre el aislamiento en la ciudad de Clorinda, una ciudad de aproximadamente 53.000 habitantes cerca de la frontera con Paraguay, donde indica que entre agosto 2020 y marzo 2021, el gobierno provincial impuso un 鈥渂loqueo sanitario鈥 que restringi贸 la entrada y la salida de Clorinda. Por su parte varios m茅dicos de dicha ciudad afirmaron que el bloqueo afect贸 el acceso a la atenci贸n m茅dica, dado que la ciudad tiene pocos hospitales y sanatorios equipados para brindar servicios avanzados de diagn贸stico y tratamiento m茅dico. Tambi茅n se帽alaron que, debido a las restricciones, algunas personas han postergado los tratamientos m茅dicos para otras enfermedades o no se han realizado los estudios m茅dicos necesarios.

鈥淭odos los d铆as hay 4 o 5 muertos. Las personas mueren en los hospitales y en los centros de aislamiento. Tenemos miedo del virus, pero tenemos m谩s miedo que nos atiendan en el hospital鈥, sostiene Mar铆a.

