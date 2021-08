–

De parte de ANRed August 27, 2021

Desde mayo, integrantes de la comunidad Navogoh, se encuentran a la vera de la Ruta Nacional N掳 86 esperando soluciones a los reclamos. Sin embargo, s贸lo recibieron denuncias penales, avasallamiento y promesas inconclusas. Por Emilia Ferreiros para ANRed.

La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- contin煤a sufriendo el avasallamiento de sus derechos por parte de funcionarios p煤blicos del gobierno de la provincia de Formosa. No tienen respuestas, no les brindan la posibilidad de reuniones ni di谩logo. En diversas oportunidades se presentaron notas exigiendo la atenci贸n de los reclamos, con la posibilidad de flexibilizar inmediatamente las medidas de fuerza que se tomaron. Es que, desde el 17 de mayo, cuando comenzaba el corte de ruta nacional N掳 86, a la altura del kil贸metro 1341, por parte de los hermanos y hermanas de la etnia Qom, no reciben respuestas a las innumerables notas realizadas formalmente, incluso mediante documentos presentados a la justicia.

Hace pocos d铆as, algunos vecinos y vecinas de la localidad aleda帽a Laguna Naineck realizaron una convocatoria para exigirle al intendente Julio Murdoch el accionar urgente contra la medida de fuerza. Cabe destacar que la comunidad La Primavera est谩, en mayor proporci贸n, dentro de dicha comuna; sin embargo, el funcionario no se acerc贸 a presentarles posibles soluciones ni a ofrecerse como intermediario ante representantes provinciales. Lejos de esto, en la emisora radiof贸nica 88.5, el 22 de agosto, expres贸: 鈥渓levan sesenta d铆as de esta medida de fuerza, que se ha vuelto inflexible, ya que no dejan pasar ning煤n tipo de veh铆culos, ni autos, ni motos, ni camionetas鈥. La informaci贸n que brinda el funcionario se cae al estar habilitada la circulaci贸n en distintos horarios que son comunicados a las fuerzas de seguridad competentes. El funcionario, adem谩s, comete el error de contar, en la misma conversaci贸n con la locutora de la radio, que la ruta provincial N掳 8 de Punta Ghia y la N掳 4, que son las v铆as alternativas a la circulaci贸n, se encuentran sin pavimentar, ni enripiar, el cual termina siendo el reclamo de los y las vecinas de los pueblos aleda帽os. Esto deber铆a estar resuelto por las autoridades; es un derecho innegable el de mantener cuidados los caminos, en especial las rutas nacionales y provinciales.

Medida de fuerza para exigir el reconocimiento de las comunidades originarias

Es importante destacar que todas las decisiones que se toman en las comunidades, entre ellas la medida de fuerza del corte de ruta, son acordadas a trav茅s de asambleas. Forma parte de la cultura de los pueblos originarios el entenderse como un gran nosotros, nadie va solo, sola, sino en conjunto, manteniendo la esencia de un pueblo. En este caso, la asamblea se realiz贸 cuatro d铆as previos.

Una vez m谩s, fue necesaria la visibilizaci贸n de la problem谩tica con que, hasta hoy, vive la comunidad, con reclamos que hace tiempo no reciben soluci贸n, ni siquiera escuchados por los funcionarios p煤blicos responsables.

La comunidad La Primavera, como todos los pueblos originarios que habitan el territorio nacional, tienen como respaldo leyes que contemplan el cumplimiento de sus derechos, y la causa por la cual hace m谩s de tres meses se encuentran resistiendo lluvias, tormentas, viento sur y norte, calores extremos, es la de obtener acceso a informaci贸n detallada en los tres siguientes puntos clave:

-Pensiones provinciales: los miembros de la comunidad ind铆gena solicitan que el encargado del Instituto de Pensiones Sociales, el Dr. Hugo Arr煤a, les brinde informaci贸n y explicaciones del por qu茅 se est谩 tardando tanto tiempo en asignar este derecho, especificado en la ley provincial n掳 426, la cual tiene como misi贸n 鈥淢ejorar las condiciones de vida de las Comunidades Originarias de la Provincia de Formosa mediante asistencia social, sanitaria, alimentaria y productiva administrando los recursos del Gobierno Provincial de manera eficiente y eficaz.鈥 (Instituto de Comunidades Abor铆genes [ICA], sitio web https://www.formosa.gob.ar/ica).

-M贸dulos habitacionales: se solicit贸 al defensor del pueblo de la provincia de Formosa, el se帽or Leonardo Gialluca, que provea de informaci贸n de los m贸dulos y el urgente relevamiento del listado de todos los inscriptos para el acceso a viviendas.

-M贸dulos alimentarios: la comunidad La Primavera, a su vez, solicit贸 informaci贸n y respuestas ante los pedidos de los inscriptos por m贸dulos de alimentos, para que en la pr贸xima entrega puedan retirarla como corresponde, con la urgente necesidad de que se repartan cada tres meses. Resulta importante detenerse en este punto, ya que el Director del Instituto de Comunidades Abor铆genes, Esteban Ram铆rez, respondi贸: 鈥渓a vivienda yo les dije que era imposible darles, no hay, va a haber cuando se distribuyan, hagamos acuerdo con lo que tenemos, hagamos casas con madera, algo provisorio, y cuando lleguen viviendas como tiene la otra gente, se las brindamos. El tema de las pensiones se est谩 demorando, no es que me presentan algo y yo ma帽ana te puedo responder, las cosas se dan a quienes m谩s necesitan. Yo te voy a agilizar las cuestiones y ustedes nos van a liberar la ruta, tienen que tener paciencia.鈥

A煤n siguen esperando respuestas. Mientras tanto, contin煤a la criminalizaci贸n de la protesta, el derecho al reclamo. No se debe olvidar que el 23 de noviembre de 2010 la comunidad sufri贸 una brutal represi贸n por parte de la polic铆a de la provincia de Formosa, espacio que no era competencia de dicha fuerza sino de Gendarmer铆a Nacional, que termin贸 con la muerte del hermano Qom Roberto L贸pez y del oficial Eber Falc贸n, fruto del cruce de balas de la propia polic铆a. Hasta hoy, ninguno de los reclamos de la comunidad fue resuelto, los caminos que prometieron ser铆an enripiados no fueron completados; las viviendas son asignadas, en muchos casos, a personas que no necesitan con urgencia.

Es necesario respetar la cosmovisi贸n de las comunidades, la cultura, el etnocidio y terricidio al que son sometidos hace siglos.