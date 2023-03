FORO: EL DESPOJO DEL AGUA UNA GUERRA CONTRA NUESTROS PUEBLOS

Acci脙鈥渘 global por el d脙锟絘 mundial del agua contra el despojo del agua y por el derecho a脗聽 la vida, no a la militarizaci脙鈥渘

M茅xico: 芦Los doce pueblos de Milpa Alta decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial porque que nos condena al despojo de nuestra Tierra. Decimos NO a la destruccio虂n de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos禄