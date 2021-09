–

Primero fue el club de opini贸n La Espa帽a que re煤ne, nacido en v铆speras de las generales de noviembre de 2019 con dos objetivos fundamentales: reivindicar sin ambages el r茅gimen del 78 鈥搎ue ha tenido a Juan Carlos I, Felipe Gonz谩lez o Jos茅 Mar铆a Aznar como figuras m谩s destacadas鈥 pero sobre todo intentar que, tras las generales, el PSOE no alcanzara pactos con Unidas Podemos ni con las formaciones de izquierda soberanista, sino que lo hiciera con formaciones de derecha espa帽ola como PP y Cs.

No logr贸 su objetivo.

Despu茅s fue la plataforma Uni贸n 78, puesta en marcha cuando el Gobierno de coalici贸n de PSOE y Unidas Podemos daba sus primeros pasos 鈥揺n febrero del pasado a帽o 2020鈥揳nte la 鈥済rave preocupaci贸n鈥 que provoc贸 a sus impulsores 鈥la composici贸n del actual Gobierno, en el que figuran miembros de un partido que se ha declarado abiertamente contrario a la Constituci贸n del 78 y que se apoya en grupos pol铆ticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo鈥.

Tampoco logr贸 su objetivo, y su convocatoria de la concentraci贸n del pasado 13 de junio en la madrile帽a plaza de Col贸n 鈥揺n la que tambi茅n participaron PP, Vox y Cs鈥 fracas贸 estrepitosamente.

Y este jueves se ha presentado en Madrid la fundaci贸n Foro Libertad y Alternativa (L&A), y lo ha hecho con los mismos objetivos que los fracasados La Espa帽a que re煤ne y Uni贸n 78: hostigar al Gobierno de coalici贸n y dinamitar los puentes entre la izquierda de 谩mbito estatal y las formaciones de izquierda soberanista que vienen apoyando al Ejecutivo. De hecho, varios de los impulsores del Foro Libertad y Alternativa proceden del entorno de La Espa帽a que re煤ne o de la propia Uni贸n 78. Son los casos de Fernando Savater, fundador de la UPyD y vinculado a Cs, o Mar铆a San Gil, exdirigente del PP vinculada al ala m谩s integrista del partido.

En Espa帽a ya est谩 en juego qui茅n dirigir谩 la reforma de un Estado en crisis, y del sentido de esa reforma depender谩 si se avanza en una necesaria profundizaci贸n democr谩tica 鈥搈ediante un aumento de la colaboraci贸n en todo el Estado de las fuerzas a la izquierda del PSOE鈥 o si, por el contrario, se retrocede. Y precisamente para que no se avance en esa necesaria profundizaci贸n democr谩tica surgieron La Espa帽a que re煤ne y Uni贸n 78 y surge ahora Foro Libertad y Alternativa, vinculado a sectores espa帽olistas de derecha ultra y de ultraderecha.

No hay m谩s que ver qui茅nes son algunos de los personajes pol铆ticos que encabezan Foro Libertad y Alternativa: Alejo Vidal-Quadras, exdirigente primero del PP y despu茅s de Vox; Ignacio Camu帽as, exministro de Adolfo Su谩rez y una de las cinco personas que en 2014 presentaron en rueda de prensa el partido ultraderechista Vox; el ultraconservador Jaime Mayor Oreja, exministro de Jos茅 Mar铆a Aznar, o Fernando Savater, uno de los impulsores de Uni贸n 78 junto a Rosa D铆ez.

En una entrevista con el diario 鈥楲a Voz de Galicia鈥 publicada en 2007, Mayor Oreja respondi贸 a la pregunta 鈥溌縞onsidera pertinente condenar el franquismo?鈥 as铆: 鈥No, por muchas razones. 驴Por qu茅 voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad? (鈥) Era una situaci贸n de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores鈥.

En cuanto a Camu帽as, se convirti贸 en el protagonista de la jornada 鈥楥oncordia, Constituci贸n y Patriotismo鈥, celebrada el pasado mes de julio en 脕vila bajo la organizaci贸n de la Fundaci贸n Concordia y Libertad, vinculada al PP. Y es que manifest贸 que 鈥渟i hay un responsable de la Guerra Civil directamente, es el Gobierno de la Rep煤blica鈥 y que 鈥渦n golpe de Estado no es lo que ocurri贸 en 1936鈥 e inst贸 a 鈥渙lvidar el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la Guerra Civil鈥, porque 鈥渆so es mentira鈥. Y a帽adi贸 que 鈥hay que responder a la izquierda tambi茅n en este terreno, es decir 芦mire usted, si hubo Guerra Civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el Gobierno de la Rep煤blica y porque la Rep煤blica fue un fracaso que nos llev贸 al enfrentamiento entre los espa帽oles禄鈥. No hay m谩s preguntas.