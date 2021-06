–

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) convida els mitjans de comunicaci贸, entitats i totes les persones a la seva cinquena edici贸 del F貌rum Social contra la Islamof貌bia i tota mena de Racisme, que tindr脿 lloc a Catalunya en format on line i presencial. Enguany s鈥檋a est猫s a tota una setmana, del 6 al 12 de juny, amb diferents tallers i activitats gratu茂tes on persones expertes, activistes i p煤blic trobaran un espai segur de debat, reflexi贸 i elaboraci贸 de propostes.

Qui som?

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme 茅s un moviment social assembleari que porta m茅s de deu anys lluitant en xarxa per qu猫 es prengui consci猫ncia dels diferents nivells i formes de racisme que existeix a la societat catalana i poder desenvolupar instruments i eines per fer-ne front. Compta amb l鈥檃dhesi贸 de m茅s de sis-centes entitats i un miler de persones del m贸n de la cultura i la societat que pertanyen a diferents 脿mbits i sensibilitats, i comparteixen aquest visi贸 comuna. L鈥檃uge de l鈥檈xtrema dreta i el racisme 茅s una amena莽a per a tothom.

UCFR pertany a l鈥櫭爉plia xarxa internacional WorldAgainstRacism.org.

Qu猫 trobar脿s al F貌rum Social UCFR 2021, del 6-12/juny?

Un espai segur per formar-te, debatre, fer xarxa i pensar conjuntament en propostes de transformaci贸 social, sobretot en defensa de la conviv猫ncia davant les diferents formes del racisme. Un lloc on connectar per primera vegada o b茅 per fer retrobaments necessaris.

Pots apuntar-te als tallers que m茅s et remoguin. Parlarem de racisme a Estats Units per貌 tamb茅 del racisme d鈥檃qu铆, quin paper juga l鈥檈ducaci贸, els mitjans de comunicaci贸. Com es manifesta l鈥檃ntigitanisme, la islamof貌bia, l鈥檃ntisemitisme. El paper del g猫nere en tot plegat. Veurem com est脿 el tema dels delictes d鈥檕di, del refugi, els menors no acompanyats. Tamb茅 podr脿s veure teatre, escoltar rap… i molt m茅s!

Com m鈥檋i apunto? On trobo m茅s detalls?

Ens alegrar脿 trobar-t鈥檋i!

Unitat contra el feixisme i el racisme

