–

De parte de ANRed March 2, 2023 205 puntos de vista

Las im├ígenes difundidas por el propio presidente salvadore├▒o del traslado de presos a la mega c├írcel inaugurada en su pa├şs remiten a hechos hist├│ricos como el holocausto o el sistema de esclavitud de siglos pasados. Por Ver├│nica Cabido, para La tinta.

Miles de hombres casi desnudos, amontonados uno al lado del otro y uno detr├ís del otro, sin espacio entre s├ş, conformando un patr├│n ordenado y repetitivo de cuerpos en un hacinamiento asfixiante. Todos rapados, con la cabeza gacha, las manos esposadas en sus espaldas y encadenadas a los tobillos. Las filas humanas se extienden a trav├ęs de cuerpos solo cubiertos, parcialmente, por los dibujos de sus tatuajes. Las im├ígenes fueron difundidas con orgullo por el propio presidente Nayib Bukele a trav├ęs de sus redes sociales. All├ş, celebraba el arribo de 2.000 pandilleros a la mega c├írcel de El Salvador, la m├ís grande de Am├ęrica, que promete alojar a 40.000 personas.

Desde hace d├ęcadas, las pandillas atemorizan a la poblaci├│n salvadore├▒a. Las principales son las llamadas MS-13 y Barrio 18, grupos rivales que surgieron en Estados Unidos y, luego, fueron trasladados a El Salvador por medio de deportaciones. En 2015, el pa├şs centroamericano registraba una tasa de criminalidad r├ęcord, con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. El presidente Bukele, en respuesta a una escalada de violencia registrada en los ├║ltimos a├▒os, declar├│ una ÔÇťguerra contra las pandillasÔÇŁ y decret├│ un r├ęgimen de excepci├│n que confiere facultades extraordinarias, limita derechos constitucionales y posibilita detenciones arbitrarias sin orden judicial. Como resultado, la tasa disminuy├│ a 17,6% y comenz├│ a ubicarse como la naci├│n menos violenta de la regi├│n. Por supuesto, estas cifras nada dicen sobre la violencia que es ejercida por parte del Estado.

El establecimiento penitenciario, denominado CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) fue denunciado por la organizaci├│n Human Right Watch (HRW) por las condiciones de ÔÇťhacinamiento extremoÔÇŁ, a causa de las detenciones sin orden judicial. La organizaci├│n ha registrado violaciones sistem├íticas y generalizadas a los derechos humanos de cientos de personas. Juan Papier, subdirector de HRW, advirti├│ que algunas personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, muchas de ellas torturadas, y sufrieron procesos judiciales kafkianos, donde no se garantiz├│ a los acusados la posibilidad de defenderse.

Amnist├şa Internacional (AI), por su parte, denunci├│ que, en el marco del r├ęgimen de excepci├│n, las autoridades salvadore├▒as han cometido ÔÇťviolaciones masivas de derechos humanos, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del EstadoÔÇŁ. Adem├ís, AI advirti├│ que ÔÇťmiles de personas est├ín siendo detenidas sin que se cumplan los requisitos legales -existencia de orden de aprehensi├│n administrativa o judicial, o situaci├│n de flagrancia-ÔÇŁ, solo por ser percibidos como personas se├▒aladas de criminales en los discursos de estigmatizaci├│n del gobierno, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener v├şnculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por antecedentes penales de cualquier tipo o solo por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente ├íreas de abandono estatal hist├│rico.

Este escenario remite a la elocuente advertencia que formula Nils Christie en La industria del control del delito, donde alerta que el mayor peligro de la delincuencia en las sociedades contempor├íneas es que el pretexto para reprimirla conduzca al totalitarismo. La demagogia de las estrategias punitivas se caracteriza por un marcado populismo y esto puede verse en la importante popularidad que ha logrado Bukele. Los discursos que propugnan la restricci├│n de las libertades en beneficio de la seguridad, en realidad, sustituyen la democracia por el totalitarismo, dando forma a una ampliaci├│n del poder punitivo y al control social mediante el sistema penal. Es la violencia desmesurada, no solo porque no se mide, en el sentido de su desbocada vocaci├│n expansiva, sino porque su medici├│n no interesa. Las fotograf├şas no ocultan la violencia estatal, la exponen con la jactancia de un logro, mientras aseguran que el pa├şs es menos violento.

Es casi imposible que la masividad de cuerpos amontonados que se exhiben en las im├ígenes no nos evoque a las fotograf├şas de los campos de concentraci├│n y exterminio nazis, de prisioneros de guerra o del traslado y comercio de africanos esclavizados. Las fotograf├şas son el registro visual de la crueldad racionalizada. Expresan la banalidad del mal impregnada en una maquinaria sofisticada de burocracia de la crueldad, destinada a recibir cuerpos humanos de a miles y a suministrarles dolor uno por uno. Las im├ígenes se justifican y hasta celebran con el pretexto del combate contra las maras. El modelo, incluso, se presenta como ÔÇťexitosoÔÇŁ por haber reducido el n├║mero de homicidios.

El parecido de las im├ígenes con aquellas otras situaciones que suscitan nuestro espanto (el holocausto, la esclavitud) no es exagerado y podr├şa ser una br├║jula que reoriente nuestra sensibilidad. Se podr├í se├▒alar una diferencia: la condici├│n de inocencia de quienes son sometides a esa crueldad. Mientras que las v├şctimas del holocausto o las personas esclavizadas nada hac├şan para ÔÇťmerecerÔÇŁ aquellos tratos, quienes son retratados en las fotograf├şas difundidas por Bukele son pandilleros, enemigos en el marco de una guerra que el propio Estado libra contra una porci├│n de sus habitantes.

El tono b├ęlico del discurso hace pie en un manique├şsmo simplista, que clasifica a les habitantes entre los ciudadanos de bien y los peligrosos, adjudic├índoles a unos y otros una serie de atributos que los hace f├ícilmente reconocibles. Quienes no son seleccionados por el aparato represivo pueden reconfortarse en su inocencia, en su condici├│n de ciudadanos buenos, mientras que aquellos que s├ş son alcanzados por el sistema penal son el enemigo. En tanto enemigos, son ajenos a la comunidad y, por lo tanto, no merecen el reconocimiento de los mismos derechos, perdiendo su cualidad de personas.

Adem├ís de eso, y am├ęn de los innumerables casos registrados por las organizaciones de derechos humanos en los que las v├şctimas de la violencia estatal no pertenecen a ninguna pandilla, debemos recordar que la defensa de los derechos humanos nos convoca a la construcci├│n de un mundo donde la dignidad inherente a todo ser humano sea respetada de manera efectiva, con total abstracci├│n de la condici├│n de inocente o culpable. Al igual que la esclavitud o el holocausto, que existieron parad├│jicamente al interior de Estados pretendidamente democr├íticos, las c├írceles y la violencia institucional son la expresi├│n del poder punitivo y la lucha por su eliminaci├│n es la lucha por la libertad y la dignidad humana.

*Por Ver├│nica Cabido para La tinta / Foto de portada: A/D.

Fuente: https://latinta.com.ar/2023/03/violencia-estatal-el-salvador/